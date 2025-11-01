हज यात्रा 2026 के लिए दूसरी किस्त जमा करने की तिथि बढ़ी; अब 7 नवंबर तक कर सकेंगे भुगतान
एसपी तिवारी ने कहा कि हज-2026 की सभी तैयारियां नियमित रूप से जारी हैं. यूपी से 18,000 हज यात्री यात्रा पर जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 8:03 AM IST
लखनऊ: हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई द्वारा सर्कुलर नंबर 18 दिनांक 31 अक्टूबर 2025 जारी किया गया है. इसके तहत हज-2026 के लिए चयनित हज यात्रियों को दूसरी किस्त के रूप में 1,25,000 रुपए जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 7 नवंबर 2025 कर दी गई है.
उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि चयनित हज यात्री यह राशि ऑनलाइन माध्यम से https://www.hajcommittee.gov.in वेबसाइट या हज सुविधा ऐप के जरिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हैं.
इसके अलावा यह राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में पे-इन-स्लिप के माध्यम से भी जमा की जा सकती है. पेमेंट के लिए आवश्यक बैंक रेफरेंस नंबर वेबसाइट से पे-इन-स्लिप जनरेट करने पर प्राप्त किया जा सकता है.
इससे पहले हज कमेटी ने 31 अक्टूबर को अंतिम तिथि निर्धारित की थी, लेकिन बड़ी संख्या में चयनित हज यात्रियों द्वारा भुगतान न किए जाने के कारण अब यह तिथि बढ़ा दी गई है.
उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि दूसरी किस्त जमा करने के बाद तीसरी किस्त की तिथि की घोषणा की जाएगी. इसके बाद हज यात्रियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे.
उन्होंने बताया कि लखनऊ स्थित अली मियां हज हाउस में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा, मदरसा हनफिया जियाउल कुरान, मदरसा वारिसिया, सुल्तानूल मादारीस सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी हाजियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो.
एसपी तिवारी ने कहा कि हज-2026 की सभी तैयारियां नियमित रूप से जारी हैं और समय पर पूरी कर ली जाएंगी. उन्होंने बताया कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश से लगभग 18,000 हज यात्री यात्रा पर जाएंगे. इन यात्रियों के साथ खिदमतगार (हज सेवक) और निरीक्षक (इंस्पेक्टर) भी प्रदेश सरकार की ओर से भेजे जाएंगे, जो हाजियों की सहायता करेंगे.
उन्होंने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज सुविधा ऐप के माध्यम से सभी हाजियों को नियमित अपडेट देने की व्यवस्था की है. यात्रियों को यह ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है, ताकि वह समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों से अवगत हो सकें.
यह भी पढ़ें: बनारस में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हाईटेक धर्मशाला का किया उद्घाटन, बोले- काशी ने मुझे शाकाहारी बना दिया