ETV Bharat / state

हज यात्रा 2026 के लिए दूसरी किस्त जमा करने की तिथि बढ़ी; अब 7 नवंबर तक कर सकेंगे भुगतान

हज यात्रा 2026 के लिए दूसरी किस्त जमा करने की तिथि बढ़ी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई द्वारा सर्कुलर नंबर 18 दिनांक 31 अक्टूबर 2025 जारी किया गया है. इसके तहत हज-2026 के लिए चयनित हज यात्रियों को दूसरी किस्त के रूप में 1,25,000 रुपए जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 7 नवंबर 2025 कर दी गई है. उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि चयनित हज यात्री यह राशि ऑनलाइन माध्यम से https://www.hajcommittee.gov.in वेबसाइट या हज सुविधा ऐप के जरिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हैं. इसके अलावा यह राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में पे-इन-स्लिप के माध्यम से भी जमा की जा सकती है. पेमेंट के लिए आवश्यक बैंक रेफरेंस नंबर वेबसाइट से पे-इन-स्लिप जनरेट करने पर प्राप्त किया जा सकता है. हज कमेटी ऑफ इंडिया का सर्कुलर. (Photo Credit: ETV Bharat) इससे पहले हज कमेटी ने 31 अक्टूबर को अंतिम तिथि निर्धारित की थी, लेकिन बड़ी संख्या में चयनित हज यात्रियों द्वारा भुगतान न किए जाने के कारण अब यह तिथि बढ़ा दी गई है.