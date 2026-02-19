हज-2026 की तैयारियां; राज्यमंत्री ने बेहतर सुविधाओं पर दिया जोर
उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष दानिश आजाद अंसारी ने अधिकारियों को बेहतर सुविधाओं के लिए निर्देशित किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 6:46 AM IST
लखनऊ: हज-2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति की महत्वपूर्ण बैठक की गई. सचिवालय स्थित बापू भवन के द्वितीय तल सभागार में यह मीटिंग हुई. बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने की.
बैठक में समिति के सदस्य इफतेखार हुसैन, जुनेद अंसारी, कब्बन नवाब, वली मोहम्मद, कमरुद्दीन जुगनू, जावेद कमर, कामरान खान, एजाज अहमद अंसारी तथा सैयद अली वारसी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.
उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष दानिश आजाद अंसारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हज यात्रियों को गत वर्षों की अपेक्षा अधिक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी की जाएं. उन्होंने बताया कि इस वर्ष हज-2026 में यात्रियों को दो महीने पहले से अपनी सुविधा के अनुसार स्वयं उड़ान चयन करने का विकल्प प्रदान किया गया है.
उड़ानों का कार्यक्रम: लखनऊ उड़ान स्थल से हज यात्रियों की उड़ानें 22 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होकर 2 मई 2026 तक संचालित होंगी. वहीं दिल्ली उड़ान स्थल से उड़ानें 18 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 20 मई 2026 तक जारी रहेंगी.
मेडिकल स्क्रीनिंग व वैक्सीनेशन: प्रदेश के सभी जनपदों में हज यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है. जिन जिलों में कुछ यात्री शेष रह गए हैं, वह संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय या निर्धारित केंद्र से संपर्क करके यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं.
गाजियाबाद हज हाउस का निरीक्षण: गाजियाबाद स्थित हज हाउस के निरीक्षण के लिए एक उपसमिति गठित की गई है, जो अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपेगी. हज हाउस में यात्रियों के लिए टेंट व्यवस्था, वातानुकूलित बसें और वातानुकूलित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इन व्यवस्थाओं के लिए ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कार्रवाई पूरी की जाएगी.
ई-ऑफिस प्रणाली लागू: उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति में ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर दी गई है. इसके प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने का निर्णय भी बैठक में लिया गया. बैठक में हज-2026 को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने पर विशेष बल दिया गया.
यह भी पढ़ें: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले सीएम योगी; इसलिए बेहद खास है यह मुलाकात