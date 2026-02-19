ETV Bharat / state

हज-2026 की तैयारियां; राज्यमंत्री ने बेहतर सुविधाओं पर दिया जोर

राज्यमंत्री ने बेहतर सुविधाओं पर दिया जोर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: हज-2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति की महत्वपूर्ण बैठक की गई. सचिवालय स्थित बापू भवन के द्वितीय तल सभागार में यह मीटिंग हुई. बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने की. बैठक में समिति के सदस्य इफतेखार हुसैन, जुनेद अंसारी, कब्बन नवाब, वली मोहम्मद, कमरुद्दीन जुगनू, जावेद कमर, कामरान खान, एजाज अहमद अंसारी तथा सैयद अली वारसी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे. उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष दानिश आजाद अंसारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हज यात्रियों को गत वर्षों की अपेक्षा अधिक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी की जाएं. उन्होंने बताया कि इस वर्ष हज-2026 में यात्रियों को दो महीने पहले से अपनी सुविधा के अनुसार स्वयं उड़ान चयन करने का विकल्प प्रदान किया गया है. उड़ानों का कार्यक्रम: लखनऊ उड़ान स्थल से हज यात्रियों की उड़ानें 22 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होकर 2 मई 2026 तक संचालित होंगी. वहीं दिल्ली उड़ान स्थल से उड़ानें 18 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 20 मई 2026 तक जारी रहेंगी.