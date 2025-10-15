ETV Bharat / state

हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर 7 करोड़ की ठगी का आरोप; दिल्ली के ठिकाने पर दबिश, गैर-जमानती वारंट जारी करने की तैयारी

संभल: संभल पुलिस बुधवार को दिल्ली पहुंची. लोगों से 7 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस के हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की तलाश है. संभल पुलिस बुधवार को दिल्ली में जावेद हबीब के घर पर पहुंची. साउथ ईस्ट दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित घर पर जावेद हबीब या उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला.

7 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप: एसपी कृष्ण विश्नोई ने कहा कि पूछताछ से बचने वालों के खिलाफ NBW जारी किया जाएगा. कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. आरोप है कि हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उनके बेटे ओनस हबीब और संभल निवासी सैफुल ने 50 से 70% रिटर्न का लालच देकर सैकड़ों लोगों से 7 करोड़ रुपये ले लिये. थाना रायसत्ती पुलिस ने 33 पीड़ितों की शिकायत पर जावेद हबीब, उनके बेटे और सैफुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

धोखाधड़ी की 33 शिकायतें पुलिस को मिलीं: थानाध्यक्ष बोविंद्र ने बताया कि अभी तक 33 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन अनुमान है कि 150 से अधिक लोग इस धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं. पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि 24 अगस्त 2023 को रॉयल पैलेस, सरायतरीन में हुई मीटिंग में FLC कंपनी के बहाने उन्हें निवेश करने के लिए लुभाया गया. फर्जी आश्वासन दिए गए कि अगर कोई नुकसान होगा, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से जावेद हबीब और उनके साथियों की होगी.