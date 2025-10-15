हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर 7 करोड़ की ठगी का आरोप; दिल्ली के ठिकाने पर दबिश, गैर-जमानती वारंट जारी करने की तैयारी
पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि पुलिस टीम दिल्ली में जावेद हबीब के घर पहुंची. वहां जावेद या परिवार का सदस्य नहीं मिला.
संभल: संभल पुलिस बुधवार को दिल्ली पहुंची. लोगों से 7 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस के हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की तलाश है. संभल पुलिस बुधवार को दिल्ली में जावेद हबीब के घर पर पहुंची. साउथ ईस्ट दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित घर पर जावेद हबीब या उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला.
7 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप: एसपी कृष्ण विश्नोई ने कहा कि पूछताछ से बचने वालों के खिलाफ NBW जारी किया जाएगा. कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. आरोप है कि हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उनके बेटे ओनस हबीब और संभल निवासी सैफुल ने 50 से 70% रिटर्न का लालच देकर सैकड़ों लोगों से 7 करोड़ रुपये ले लिये. थाना रायसत्ती पुलिस ने 33 पीड़ितों की शिकायत पर जावेद हबीब, उनके बेटे और सैफुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.
धोखाधड़ी की 33 शिकायतें पुलिस को मिलीं: थानाध्यक्ष बोविंद्र ने बताया कि अभी तक 33 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन अनुमान है कि 150 से अधिक लोग इस धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं. पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि 24 अगस्त 2023 को रॉयल पैलेस, सरायतरीन में हुई मीटिंग में FLC कंपनी के बहाने उन्हें निवेश करने के लिए लुभाया गया. फर्जी आश्वासन दिए गए कि अगर कोई नुकसान होगा, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से जावेद हबीब और उनके साथियों की होगी.
जांच में सहयोग नहीं कर रहे जावेद हबीब: इस तरह बड़ी संख्या में निवेशक झांसे में आ गए और मोटी रकम FLC कंपनी के कॉइन में निवेश कर दी. एसपी कृष्ण विश्नोई ने बताया कि अक्टूबर में पूछताछ के लिए जावेद हबीब को समन भेजा गया था. वह अभी तक पेश नहीं हुए. उनके वकील ने दस्तावेज पेश किए और बताया कि खुद जावेद उपस्थित नहीं हो सकते. इसके बाद पुलिस ने सर्च वारंट हासिल किया.
गैर-जमानती वारंट जारी करेगी पुलिस: उन्होंने कहा कि बुधवार को जावेद हबीब के दिल्ली ठिकाने पर संभल पुलिस की टीम पहुंची. वहां पर जावेद हबीब या कोई संबंधित व्यक्ति वहां नहीं मिला. जावेद हबीब पूछताछ से लगातार बच रहे हैं. हम उम्मीद करेंगे कि वह पुलिस के साथ सहयोग करें अन्यथा गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा. आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
