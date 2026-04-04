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कुदरत का कहर: कोटा के मंडाना और बूंदी के लाखेरी में ओले गिरे, खेत से मंडी तक फसलों का नुकसान

दिनभर की तेज गर्मी के बाद मौसम में आए इस अचानक बदलाव ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया. दोपहर करीब 3 बजे के बाद तेज हवाओं के साथ काले बादलों ने आसमान को घेर लिया और देखते ही देखते ओलावृष्टि शुरू हो गई. इससे सड़कों, मकानों की छतों और खेतों में मोटी परत जम गई. कई जगह तो हालात ऐसे बन गए, मानो बर्फबारी हो रही हो.

कोटा/बूंदी: शनिवार को कोटा जिले के मंडाना और बूंदी जिले के लाखेरी में ओले गिरे. अचानक मौसम ने करवट ली और तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई. इस दौरान चने के आकार के ओले भी गिरे, जिससे खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई. करीब 15 से 20 मिनट तक चली बारिश और ओलावृष्टि से जहां मौसम सुहावना हो गया. दूसरी तरफ किसानों के चेहरे मुरझा गए. क्षेत्र में अभी भी गेहूं की फसल कई खेतों में खड़ी है, जबकि कुछ किसानों ने फसल काटकर खेतों में ढेर लगा रखे हैं. ऐसे में बारिश और ओलों से फसल खराब होने का खतरा बना हुआ है.

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लाखेरी उपखंड क्षेत्र में इस ओलावृष्टि का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा. इस समय गेहूं की कटाई का कार्य जोरों पर है और कई खेतों में फसल कटकर पड़ी हुई थी. अचानक हुई ओलों की बारिश ने इन फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया. वहीं जिन खेतों में फसल अभी खड़ी थी, वहां भी बालियां झुक गईं और दानों को नुकसान पहुंचा है. स्थानीय किसान रामकिशन ने बताया कि हम लोग कई महीनों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया. खेत में कटी हुई फसल पूरी तरह भीग गई और अब उसके खराब होने का डर है. किसानों के अनुसार यह नुकसान उन्हें आर्थिक रूप से भारी संकट में डाल सकता है.

ओले दिखाता किसान (ETV Bharat Kota)

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ओलों की मार केवल खेतों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर बूंदी मंडी तक साफ देखने को मिला. मंडी में खुले में रखी कृषि उपज बारिश और ओलों के कारण भीग गई, जिससे व्यापारियों और किसानों दोनों को नुकसान उठाना पड़ा. भीगे हुए अनाज की गुणवत्ता प्रभावित होने से उसके दाम भी गिरने की आशंका है. शहर और कस्बों में भी इस बेमौसम बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया. अचानक आई इस मौसम की मार से बाजारों में भी सन्नाटा पसर गया. हालांकि इस बारिश से भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन किसानों के लिए यह राहत किसी मुसीबत से कम नहीं है. ग्रामीण इलाकों में हालात और भी गंभीर हैं, जहां खेतों में खड़ी और कटी दोनों तरह की फसलें इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गई हैं.