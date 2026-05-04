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दौसा में तूफान और ओलावृष्टि से मची तबाही, खेतों में ओलों की चादर, उखड़े पेड़ और टीनशेड

दौसा जिले में ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त-व्यस्त ( ETV Bharat Dausa )