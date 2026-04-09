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हरियाणा में ओलावृष्टि का कहर, लाडवा के गांवों में सैकड़ों एकड़ फसल तबाह, किसान बोले- "सब हो गया बर्बाद"

हरियाणा में ओलावृष्टि का कहर ( Etv Bharat )