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हरियाणा में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने छीनी किसानों की मुस्कान, सिरसा में गेहूं-सरसों की फसल बर्बाद

बारिश और ओलावृष्टि ने छीनी किसानों की मुस्कान ( Etv Bharat )

सिरसा: सिरसा जिले में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. जिले के कई गांवों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है. खेतों में पानी भरने और तेज ओलों की मार से फसलें गिर गईं, जिससे उत्पादन पर गंभीर असर पड़ा है. इस आपदा के बाद किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और सरकार से तत्काल मदद की गुहार लगा रहे हैं. 15 से 20 गांवों में फसल को भारी नुकसान: किसानों की मानें तो सिरसा जिले के लगभग 15 से 20 गांवों में गेहूं की फसल को व्यापक नुकसान पहुंचा है. कई स्थानों पर खेतों में जलभराव हो गया है, जिससे खड़ी फसल सड़ने लगी है. किसानों का कहना है कि इस बार मौसम ने पूरी तरह से उनका साथ छोड़ दिया है और उनकी सालभर की मेहनत बर्बाद हो गई है. प्रभावित क्षेत्रों में हालात ऐसे हैं कि किसान अब अपने नुकसान की भरपाई को लेकर चिंतित हैं. हरियाणा में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने छीनी किसानों की मुस्कान (Etv Bharat) किसानों ने जताई चिंता: किसान नेता लखविंदर सिंह औलख और किसान हरदीप सिंह ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई है. लखविंदर औलख ने कहा कि, "ओलावृष्टि और बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. ग्रामीण इलाकों में भारी नुकसान हुआ है और किसान पूरी तरह टूट चुके हैं." वहीं, किसान हरदीप सिंह ने कहा कि, "कई खेतों में पानी भर गया है और फसल गिरकर खराब हो गई है. इससे किसानों को बड़ा आर्थिक झटका लगा है. अगर समय रहते मदद नहीं मिली तो उनकी स्थिति और भी खराब हो सकती है."