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पांच हजार करोड़ की ‘एप्पल इकॉनमी’ पर ओलों की मार! चिंतित बागवानों को सरकार से मुआवजे की आस

पांच हजार करोड़ की ‘एप्पल इकॉनमी’ पर ओलों की मार! ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की करीब 5000 करोड़ रुपये की सेब अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर मौसम की मार भारी पड़ती नजर आ रही है. अप्रैल महीने में फ्लावरिंग सीजन के दौरान जहां बागों में फूलों की बहार किसानों के बेहतर उत्पादन की उम्मीद जगाती है, वहीं इस बार तेज ओलावृष्टि और खराब मौसम ने इन उम्मीदों को झटका दे दिया है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई भारी ओलावृष्टि ने सेब की फसल को शुरुआती दौर में ही नुकसान पहुंचाया है, जिससे बागवानों की चिंता बढ़ गई है.

फ्लावरिंग सीजन में सबसे बड़ा नुकसान

फ्लावरिंग का समय सेब की फसल के लिए सबसे अहम माना जाता है. इसी दौरान पेड़ों पर फूल आते हैं और आगे चलकर यही फल बनते हैं. लेकिन इस बार कई इलाकों में ओलों की वजह से फूल झड़ गए हैं. इससे सीधे तौर पर उत्पादन पर असर पड़ेगा. ओलों की तेज मार से पेड़ों पर लगे फूल और छोटे फल टूटकर गिर गए हैं. साथ ही कई जगहों पर पेड़ों की पत्तियां और टहनियां भी टूट गई हैं, जिससे न केवल इस साल बल्कि आने वाले सीजन पर भी असर पड़ने की आशंका है.

पांच हजार करोड़ की ‘एप्पल इकॉनमी’ पर ओलों की मार! (ETV BHARAT)

बागवानों की मेहनत पर फिरा पानी

बागवान नेता हरीश चौहान का कहना है कि ओलावृष्टि से सेब उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब ओलों ने फसल को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन हर बार बागवानों को मुआवजे के नाम पर निराशा ही हाथ लगती है. उनका आरोप है कि विभागीय अधिकारी नुकसान का आकलन करने तो आते हैं, लेकिन वास्तविक मुआवजा किसानों तक नहीं पहुंचता. इससे बागवानों में सरकार और व्यवस्था को लेकर नाराजगी बढ़ रही है.

'नहीं मिल रही सब्सिडी'

युवा बागवान मोहित शर्मा ने बताया कि फ्लावरिंग सीजन में ओलावृष्टि ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है. उन्होंने कहा कि एंटी हेल नेट पर मिलने वाली सब्सिडी पिछले कुछ समय से नहीं मिल रही है, जिससे बागवानों के लिए सुरक्षा उपाय करना मुश्किल हो गया है. उन्होंने कहा कि पहले 80 फीसदी तक सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब यह लगभग बंद हो गई है. ऐसे में महंगे एंटी हेल नेट खरीदना छोटे और मध्यम किसानों के लिए संभव नहीं रह गया है.

बागवानों को सरकार से मुआवजे की आस

बागवान प्रमोद शर्मा ने सरकार से तुरंत राहत की मांग करते हुए कहा कि सेब उत्पादक आज खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक किसान पहले ही अपनी फसल पर भारी निवेश करता है, लेकिन नुकसान होने पर उसे कोई ठोस सहायता नहीं मिलती. उन्होंने सरकार से अपील की कि प्रभावित बागवानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, ताकि वे आर्थिक संकट से उबर सकें.