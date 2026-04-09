पांच हजार करोड़ की ‘एप्पल इकॉनमी’ पर ओलों की मार! चिंतित बागवानों को सरकार से मुआवजे की आस
बागवान उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें जल्द राहत मिलेगी और भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचाव के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जाएंगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 4:34 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की करीब 5000 करोड़ रुपये की सेब अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर मौसम की मार भारी पड़ती नजर आ रही है. अप्रैल महीने में फ्लावरिंग सीजन के दौरान जहां बागों में फूलों की बहार किसानों के बेहतर उत्पादन की उम्मीद जगाती है, वहीं इस बार तेज ओलावृष्टि और खराब मौसम ने इन उम्मीदों को झटका दे दिया है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई भारी ओलावृष्टि ने सेब की फसल को शुरुआती दौर में ही नुकसान पहुंचाया है, जिससे बागवानों की चिंता बढ़ गई है.
फ्लावरिंग सीजन में सबसे बड़ा नुकसान
फ्लावरिंग का समय सेब की फसल के लिए सबसे अहम माना जाता है. इसी दौरान पेड़ों पर फूल आते हैं और आगे चलकर यही फल बनते हैं. लेकिन इस बार कई इलाकों में ओलों की वजह से फूल झड़ गए हैं. इससे सीधे तौर पर उत्पादन पर असर पड़ेगा. ओलों की तेज मार से पेड़ों पर लगे फूल और छोटे फल टूटकर गिर गए हैं. साथ ही कई जगहों पर पेड़ों की पत्तियां और टहनियां भी टूट गई हैं, जिससे न केवल इस साल बल्कि आने वाले सीजन पर भी असर पड़ने की आशंका है.
बागवानों की मेहनत पर फिरा पानी
बागवान नेता हरीश चौहान का कहना है कि ओलावृष्टि से सेब उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब ओलों ने फसल को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन हर बार बागवानों को मुआवजे के नाम पर निराशा ही हाथ लगती है. उनका आरोप है कि विभागीय अधिकारी नुकसान का आकलन करने तो आते हैं, लेकिन वास्तविक मुआवजा किसानों तक नहीं पहुंचता. इससे बागवानों में सरकार और व्यवस्था को लेकर नाराजगी बढ़ रही है.
'नहीं मिल रही सब्सिडी'
युवा बागवान मोहित शर्मा ने बताया कि फ्लावरिंग सीजन में ओलावृष्टि ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है. उन्होंने कहा कि एंटी हेल नेट पर मिलने वाली सब्सिडी पिछले कुछ समय से नहीं मिल रही है, जिससे बागवानों के लिए सुरक्षा उपाय करना मुश्किल हो गया है. उन्होंने कहा कि पहले 80 फीसदी तक सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब यह लगभग बंद हो गई है. ऐसे में महंगे एंटी हेल नेट खरीदना छोटे और मध्यम किसानों के लिए संभव नहीं रह गया है.
बागवानों को सरकार से मुआवजे की आस
बागवान प्रमोद शर्मा ने सरकार से तुरंत राहत की मांग करते हुए कहा कि सेब उत्पादक आज खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक किसान पहले ही अपनी फसल पर भारी निवेश करता है, लेकिन नुकसान होने पर उसे कोई ठोस सहायता नहीं मिलती. उन्होंने सरकार से अपील की कि प्रभावित बागवानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, ताकि वे आर्थिक संकट से उबर सकें.
तापमान बना बड़ी चुनौती
वैज्ञानिकों के अनुसार, सेब में सही परागण और फल बनने के लिए 18 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान जरूरी होता है. इसके अलावा मधुमक्खियों की सक्रियता भी 15 डिग्री से ऊपर ही सामान्य रहती है. लेकिन वर्तमान में तापमान काफी नीचे चला गया है, जिससे मधुमक्खियों की गतिविधि कम हो गई है. इससे परागण प्रभावित हो सकता है और फल बनने की प्रक्रिया कमजोर पड़ सकती है. वैज्ञानिकों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर रात के समय आसमान साफ रहा, तो पाले (फ्रॉस्ट) का खतरा भी बढ़ सकता है, जिससे फूलों को और नुकसान होगा.
बीमा योजना से राहत का दावा
हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग के निदेशक डॉ. सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि विभाग बागवानों की मदद के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) चला रहा है. इस योजना के तहत अलग-अलग परिस्थितियों में किसानों को क्लेम दिया जाता है. उन्होंने बताया कि इस साल 35,672 किसानों ने बीमा करवाया है, जबकि ओलावृष्टि बीमा बहुत कम किसानों ने लिया है. पिछले साल 62 हजार किसानों को इस योजना का लाभ मिला था और एक किसान को अधिकतम 14 लाख रुपये तक का मुआवजा मिला था.
बागवानी विभाग के अनुसार, एकीकृत बागवानी मिशन (MIDH) के तहत एंटी हेल नेट पर अनुदान दिया जा रहा है. पिछले तीन वर्षों में इस पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं. हालांकि, बागवानों का कहना है कि जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है. उनका आरोप है कि प्रक्रियाएं जटिल हैं और समय पर सहायता नहीं मिलती.
प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर
हिमाचल प्रदेश में हजारों परिवार अपनी आजीविका के लिए बागवानी पर निर्भर हैं. ऐसे में बार-बार होने वाली ओलावृष्टि और खराब मौसम उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहा है. अगर समय रहते उचित राहत और ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो इसका असर पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है.
राहत की उम्मीद में बागवान
फिलहाल, बागवानों की नजर सरकार पर टिकी है. वे उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें जल्द राहत मिलेगी और भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचाव के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जाएंगी. यह साफ है कि अगर मौसम की मार और प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया, तो हिमाचल की ‘एप्पल इकॉनमी’ पर संकट और गहरा सकता है.
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