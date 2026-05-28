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हरियाणा में प्रचंड गर्मी के बीच बदला मौसम का मूड, रेवाड़ी-सिरसा में बारिश के साथ जमकर गिरे ओले

हरियाणा के रेवाड़ी-सिरसा में मौसम बदला और आंधी, तूफान और बारिश के साथ मोटे-मोटे ओले गिरे हैं.

Hail falls in Rewari sirsa accompanied by strong winds storms and rain
हरियाणा में प्रचंड गर्मी के बीच बदला मौसम का मूड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 28, 2026 at 7:41 PM IST

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Updated : May 28, 2026 at 7:58 PM IST

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रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी-सिरसा में गुरुवार की दोपहर तक पसीने से तरबतर कर देने वाली भीषण गर्मी के बीच शाम साढ़े पांच बजे जब इन्द्रदेव जमकर बरसे तो शहरवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. इस गर्मी की पहली वर्षा के साथ मोटे-मोटे ओले भी गिरे. खेतों, घरों की छतों और सड़क पर सफेद चादर बिछ गई. सड़कों पर दोपहर को छाया रहने वाला सन्नाटा यकायक खत्म हो गया और लोगों ने वर्षा का जमकर आनन्द उठाया. रेवाड़ी में आज अधिकतम पारा 46 डिग्री रहा, जो बारिश के बाद गिरकर 37 डिग्री पर आ गया.

रेवाड़ी में बारिश के साथ ओलावृष्टि : रेवाड़ी में दोपहर 3 बजे के बाद आसमान में घने बादलों ने सूर्य देवता को ढांक लिया था. लोगों को लगा कि आज इन्द्र देव उन पर जरूर कृपा करेंगे. शाम साढ़े पांच बजे पहले आंधी तूफान आया और फिर जमकर हुई वर्षा के साथ ओलावृष्टि हुई. शहर की कई गलियों और मोहल्लों में पानी जमा हो गया. ये वर्षा रेवाड़ी से कोसली तक हुई. अनेक गांवों में वर्षा और ओलावृष्टि हुई. लोग इसका आनंद लेने के लिए घरों से बाहर निकल आए. बरसात की वजह से शहर के मॉडल टाउन, गोकल गेट, रेलवे रोड, बस स्टैंड व अन्य क्षेत्र में पानी-पानी हो गया और पानी की वजह से शहर में जाम की स्थिति भी बन गई.

रेवाड़ी में बारिश के साथ ओलावृष्टि (ETV Bharat)

सिरसा में भी ओलावृष्टि : वहीं सिरसा में भी मौसम का मिजाज बदला. आंधी के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई. चोपटा और ऐलनाबाद क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई. बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और आमजन को गर्मी से राहत मिली. वहीं तेज आंधी के कारण दुकानों के बाहर लगे शेड भी गिर गए.

सिरसा में भी ओलावृष्टि (ETV Bharat)

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Last Updated : May 28, 2026 at 7:58 PM IST

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