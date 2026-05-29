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मुंडावर में आंधी-बारिश के बाद ओलावृष्टि, भीषण गर्मी के बीच सुहावना हुआ मौसम

बारिश के दौरान हाई वे से गुजरते वाहन ( ETV Bharat Khairthal )

खैरथल: जिले के मुंडावर क्षेत्र में शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे अचानक मौसम ने करवट ली और बारिश के साथ बेर के आकार के ओले गिरने लगे. अचानक हुई ओलावृष्टि से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. सुबह-सुबह लोगों ने जब बड़े आकार के ओले गिरते देखे, तो कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. ओलावृष्टि और बारिश का यह दौर कुछ समय तक जारी रहा, जिससे पूरे क्षेत्र का मौसम सुहावना हो गया. बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली. पिछले कई दिनों से क्षेत्र में पड़ रही तेज गर्मी और लू के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा था. सुबह से ही तापमान बढ़ने लगता था और दोपहर के समय घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था. ऐसे में मौसम में आए इस बदलाव ने लोगों को राहत पहुंचाई है. इससे पहले गुरुवार शाम को भी अचानक तेज आंधी और बारिश का दौर शुरू हुआ था. तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने गर्मी के असर को कम किया और रातभर मौसम अपेक्षाकृत ठंडा बना रहा. शुक्रवार सुबह हुई ओलावृष्टि ने इस राहत को और बढ़ा दिया.