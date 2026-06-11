ETV Bharat / state

बहरोड़ जिले में मूसलाधार बारिश के साथ गिरे ओले, मौसम हुआ सुहावना...

पश्चिमी विक्षोभ के चलते कोटपूतली बहरोड़ जिले में मूसलाधार बारिश हुई. लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली.

rain fell in Behror
बहरोड़ में बिछी ओलों की चादर (ETV Bharat Behror)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 11, 2026 at 8:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बहरोड़: जिले में गुरुवार शाम को अचानक से बदले मौसम के बाद मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे मौसम सुहावना हो गया. लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली. इससे पहले दिनभर भीषण गर्मी और तेज धूप से लोग परेशान रहे. शाम होते होते जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहले तेज आंधी चली, जिसके बाद आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई. कई स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे मौसम पूरी तरह बदल गया और तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई. साथ ही बड़े-बड़े पेड़ उखड़ गए.

बहरोड़ जिले के तसिंग गांव में सोलर लाइट की प्लेट धराशायी हो गई.पिछले तीन दिनों से जिले में लगातार तेज गर्मी पड़ रही थी. दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता था और लोग घरों में रहने को मजबूर थे. गर्म हवाओं और उमस के कारण आमजन का जनजीवन प्रभावित हो रहा था. ऐसे में गुरुवार शाम अचानक बदले मौसम ने लोगों को बड़ी राहत दी. बारिश शुरू होते ही बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के चेहरे खिल उठे. कई लोग घरों से बाहर निकलकर बारिश का आनंद लेते नजर आए.

तेज आंधी के कारण कुछ क्षेत्रों में पेड़ों की टहनियां टूटने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की भी सूचना मिली. हालांकि, बारिश के चलते वातावरण में फैली धूल साफ हो गई और मौसम काफी सुहावना हो गया. शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने लंबे समय बाद गर्मी से राहत महसूस की. बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी मौसम का असर साफ दिखाई दिया. जिले के कई ग्रामीण इलाकों में बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि भी हुई.

बहरोड़ जिले में मूसलाधार बारिश के साथ गिरे (ETV Bharat Behror)

पढ़ें: राजस्थान में दोहरे मौसम का असर: आधा दर्जन जिलों में हीट वेव का अलर्ट, कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

किसानों के लिए है फायदेमंद: किसानों का कहना है कि यह बारिश आगामी खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. खेतों में नमी बढ़ने से भूमि की जलधारण क्षमता में सुधार होगा और बुवाई की तैयारियों में भी मदद मिलेगी. कृषि विशेषज्ञों के अनुसार समय पर होने वाली ऐसी बारिश मिट्टी के लिए लाभकारी होती है और इससे फसलों को शुरुआती बढ़त मिल सकती है. बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया और कुछ स्थानों पर यातायात भी धीमा हो गया. हालांकि, लोगों ने इसे मौसम की राहत के रूप में स्वीकार किया. लंबे समय से पड़ रही गर्मी के बाद हुई इस बारिश ने जिले के तापमान में गिरावट ला दी, जिससे लोगों को राहत महसूस हुई. शाम के समय ठंडी हवाएं चलने लगीं और वातावरण में ताजगी का एहसास होने लगा.

rain fell in Behror
बारिश से खेतों में भरा पानी (ETV Bharat Behror)

पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदला मौसम: मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के कारण क्षेत्र में मौसम में यह बदलाव देखने को मिला है. विभाग ने आगामी दिनों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. यदि मौसम इसी तरह बना रहता है तो लोगों को भीषण गर्मी से और अधिक राहत मिल सकती है. मौसम के इस बदलाव ने पूरे जिले में खुशियों का माहौल बना दिया है. तेज आंधी के कारण कुछ क्षेत्रों में पेड़ों की टहनियां टूटने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की भी सूचना मिली. हालांकि, बारिश के चलते वातावरण में फैली धूल साफ हो गई और मौसम काफी सुहावना हो गया. शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने लंबे समय बाद गर्मी से राहत महसूस की. बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी मौसम का असर साफ दिखाई दिया.

TAGGED:

HAIL AND TORRENTIAL RAIN
WEATHER TURNED PLEASANT
RAIN FELL IN BEHROR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.