ETV Bharat / state

बहरोड़ जिले में मूसलाधार बारिश के साथ गिरे ओले, मौसम हुआ सुहावना...

बहरोड़ में बिछी ओलों की चादर ( ETV Bharat Behror )

बहरोड़: जिले में गुरुवार शाम को अचानक से बदले मौसम के बाद मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे मौसम सुहावना हो गया. लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली. इससे पहले दिनभर भीषण गर्मी और तेज धूप से लोग परेशान रहे. शाम होते होते जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहले तेज आंधी चली, जिसके बाद आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई. कई स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे मौसम पूरी तरह बदल गया और तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई. साथ ही बड़े-बड़े पेड़ उखड़ गए. बहरोड़ जिले के तसिंग गांव में सोलर लाइट की प्लेट धराशायी हो गई.पिछले तीन दिनों से जिले में लगातार तेज गर्मी पड़ रही थी. दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता था और लोग घरों में रहने को मजबूर थे. गर्म हवाओं और उमस के कारण आमजन का जनजीवन प्रभावित हो रहा था. ऐसे में गुरुवार शाम अचानक बदले मौसम ने लोगों को बड़ी राहत दी. बारिश शुरू होते ही बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के चेहरे खिल उठे. कई लोग घरों से बाहर निकलकर बारिश का आनंद लेते नजर आए. तेज आंधी के कारण कुछ क्षेत्रों में पेड़ों की टहनियां टूटने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की भी सूचना मिली. हालांकि, बारिश के चलते वातावरण में फैली धूल साफ हो गई और मौसम काफी सुहावना हो गया. शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने लंबे समय बाद गर्मी से राहत महसूस की. बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी मौसम का असर साफ दिखाई दिया. जिले के कई ग्रामीण इलाकों में बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि भी हुई.