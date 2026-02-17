ETV Bharat / state

वासेपुर में जेएमएम समर्थित प्रत्याशी के समर्थन में उतरे मंत्री हफीजुल हसन, बोले- विकास कार्यों पर मिलेगा जनादेश

धनबाद नगर निगम चुनाव के लिए झामुमो समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल के पक्ष में मंत्री हफीजुल हसन धनबाद पहुंचे और प्रचार किया.

जेएमएम समर्थित प्रत्याशी के साथ मंत्री हफीजुल हसन और मथुरा महतो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 17, 2026 at 1:26 PM IST

धनबाद: नगर निगम चुनाव को लेकर शहर में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर पहुंच गई हैं. इसी क्रम में झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी झामुमो समर्थित मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल के समर्थन में प्रचार करने धनबाद पहुंचे. उनके साथ टुंडी से झामुमो विधायक मथुरा महतो भी मौजूद रहे.

नया बाजार और वासेपुर में किया जनसंपर्क

प्रचार अभियान के तहत मंत्री हफीजुल हसन ने नया बाजार और वासेपुर इलाके में जनसंपर्क किया. इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और नगर निगम चुनाव में झामुमो समर्थित उम्मीदवार चंद्रशेखर अग्रवाल को समर्थन देने की अपील की. मंत्री ने कहा कि शहर की जनता पूर्व मेयर के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को अच्छी तरह जानती है. सड़कों, नालियों, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं.

झामुमो नेताओं का बयान (ETV Bharat)

उद्योगपति जावेद खान के आवास पर हुई बैठक

कार्यक्रम के दौरान मंत्री उद्योगपति जावेद खान के आवास भी पहुंचे, जहां क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ बैठक की गई. बैठक में नगर निगम क्षेत्र के मुद्दों, विकास योजनाओं और मतदाताओं तक संदेश पहुंचाने के तरीकों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ.

जीत पर जताया भरोसा

मंत्री हफीजुल हसन ने विश्वास जताया कि इस बार भी जनता विकास के मुद्दे पर मतदान करेगी और चंद्रशेखर अग्रवाल को भारी मतों से विजयी बनाएगी. वहीं विधायक मथुरा महतो ने कहा कि राज्य सरकार विकास के एजेंडे पर निरंतर कार्य कर रही है और नगर निगम में भी उसी सोच का प्रतिनिधित्व आवश्यक है.

चुनावी मुकाबला दिलचस्प

मेयर पद के लिए कई प्रमुख उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे चुनावी मुकाबला काफी रोचक हो गया है. ऐसे में बड़े नेताओं की सक्रियता चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है.

वासेपुर के चार वार्डों की जनसंख्या और इलाके

वासेपुर में चार वार्ड आते हैं. इनकी जनसंख्या और मुख्य इलाके इस प्रकार हैं:

  • वार्ड नंबर 14 — जनसंख्या: 20,245

इलाका: धनबाद-गया रेलवे लाइन, धनबाद-कतरास रोड, मिल्लत उच्च विद्यालय रोड, खरीकाबाद डंप.

  • वार्ड नंबर 17 — जनसंख्या: 22,170

इलाका: कतरास हीरक रोड, धनबाद-भूली रोड, ओवरब्रिज से बिनोद बिहारी चौक-भूली बस्ती.

  • वार्ड नंबर 18 — जनसंख्या: 22,154

इलाका: विवि चौक से बाबूडीह सड़क, धनबाद-गया रेलवे लाइन, पंपू तालाब पांडरपाला, ओवरब्रिज से विवि चौक रोड.

  • वार्ड नंबर 19 — जनसंख्या: 20,177

इलाका: गया पुल, धनबाद-झरिया रेलवे लाइन, डायमंड क्रॉसिंग, धनबाद-भूली रोड से मिल्लत कॉलोनी रोड, घुरनीजोरिया तक.

धनबाद नगर निगम चुनाव 23 फरवरी 2026 को मतदान के साथ हो रहे हैं, जिसमें कुल 29 उम्मीदवार मेयर पद के लिए मैदान में हैं.

संपादक की पसंद

