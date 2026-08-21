NEET 2026: हीमोफिलिया सोसाइटी ने झारखंड में काउंसलिंग के लिए CM हेमंत सोरेन से की हस्तक्षेप की मांग, दिव्यांग आरक्षण से जुड़ा है मामला
हीमोफिलिया सोसाइटी ने झारखंड में काउंसलिंग के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हस्तक्षेप की मांग की है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : August 21, 2026 at 2:27 PM IST
रांची: नीट 2026 की ओर से MBBS काउंसलिंग शुरू होने से पहले हीमोफीलिया सोसाइटी की रांची स्थित शाखा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. उसने झारखंड में NEET-2026 के सफल प्रतियोगियों के लिए शुरू होने वाली काउंसलिंग से पहले ब्लड डिसऑर्डर की वजह से होने वाले दिव्यांग के लिए आरक्षण का लाभ देने की कोई व्यवस्था नहीं होना का जिक्र किया है.
हीमोफीलिया सोसाइटी के रांची चैप्टर के सचिव संतोष कुमार जायसवाल ने राज्य के उन छात्रों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए बताया कि रक्त संबंधी गंभीर बीमारियों- हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल से ग्रसित दिव्यांगों के साथ NEET-26 के अधिकार का हनन हो रहा है. हीमोफीलिया सोसाइटी, रांची चैप्टर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की है.
क्या है पूरा मामला
हीमोफीलिया सोसाइटी, रांची चैप्टर के सचिव संतोष कुमार जायसवाल ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार का दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPWD Act, 2016) 19 अप्रैल 2017 से पूरे देश में प्रभावी है. इस अधिनियम में रक्त संबंधी विकारो हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और को 'विशिष्ट दिव्यांगता' की श्रेणी में रखा गया है.
राज्य स्तरीय काउंसलिंग
अधिनियम की धारा 3, 6, 7, 19, 20, 21, 24, 25, 32 और 37 के मुताबिक, इन रोगों से ग्रसित सभी दिव्यांगजनों को दूसरे दिव्यांगजनों के समान अधिकार और हकदारी हासिल है, जिसमें 4% आरक्षण का प्रावधान भी शामिल है लेकिन झारखंड में NEET 2026 का रिजल्ट घोषित होने के बाद जब राज्य स्तरीय काउंसलिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है तो आवेदन फॉर्म में रक्त संबंधी दिव्यांगता के लिए कोई विकल्प (Option) ही नहीं दिया गया है.
RPWD Act 2016 की अवहेलना का आरोप
हीमोफीलिया सोसाइटी, रांची चैप्टर का आरोप है कि यह सीधे तौर पर RPWD Act 2016 की अवहेलना है. चैप्टर की ओर से बताया गया है कि झारखंड के ये छात्र उत्तीर्णता प्राप्तांक लाने के बाद भी राज्य की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पा रहे हैं और उन्हें मजबूरन राष्ट्रीय स्तर की काउंसलिंग में जाना पड़ रहा है.
लोकसभा में भी उठा था मुद्दा
हीमोफीलिया सोसाइटी, रांची चैप्टर के सचिव संतोष कुमार जायसवाल ने बताया कि यह मुद्दा लोकसभा के मानसून सत्र में भी उठ चुका है. 4 अगस्त 2026 को लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2735 में हीमोफीलिया को दिव्यांगता मानने के बावजूद नौकरियों और दूसरे लाभों में आरक्षण नहीं मिलने का सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने साफ किया था कि रक्त संबंधी विकारों को दिव्यांगता माना गया है और अधिनियम के तहत उन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं.
क्या हैं मांग
हीमोफीलिया सोसाइटी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि NEET 2026 की झारखंड राज्य काउंसलिंग में RPWD Act 2016 के तहत रक्त संबंधी दिव्यांगजनों को शामिल किया जाए.
NEET-26 सफल उम्मीदवारों के काउंसलिंग के लिए आवेदन पोर्टल में फौरन सुधार कर Hemophilia, Thalassemia, Sickle Cell की वजह से दिव्यांग हुए अभ्यर्थियों के लिए अलग विकल्प जोड़ा जाए.
हीमोफीलिया सोसाइटी, रांची चैप्टर द्वारा सीएम को लिखे गए पत्र की प्रति स्वास्थ्य मंत्री, दिव्यांगजन आयुक्त झारखंड, प्रधान सचिव स्वास्थ्य, रिम्स निदेशक और भारत सरकार के दिव्यांगजन आयुक्त को भी भेजी गई है.
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