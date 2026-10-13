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Special : हाड़ौती में कई नेता पहले चढ़े पंचायत राज की सीढ़ी, फिर पहुंचे विधानसभा और संसद

हाड़ौती में नेता पहले चढ़े पंचायत राज की सीढ़ी... ( ETV Bharat GFX )

कोटा: प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं और ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद के भी सदस्य चुने जाएंगे. उनके बाद प्रधान और जिला प्रमुख भी होंगे. राजनीति की पहली सीढ़ी इन्हें माना जाता है, क्योंकि यहां से ही शुरुआत राजनीति की होती है. शहरों में जहां नगरीय निकायों से शुरुआत होने लगी है. ग्रामीण इलाकों में सरपंच या डायरेक्टर चुने जाते हैं और उसके बाद आगे राजनीति में कमान मिलती है.

हाड़ौती संभाग की बात की जाए तो यहां भी कई विधायक और सांसद ऐसे रहे हैं, जो पहले जिला परिषद या पंचायत समिति के सदस्य रहे हैं. कुछ ऐसे भी हैं जो सरपंच के बाद सीधे विधायक बने हैं. ऐसे विधायक या सांसद रहे नेताओं का डाटा देखा जाए तो दो दर्जन से ज्यादा नाम सामने आते हैं. इनमें भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हैं.

अशोक चांदना (ETV Bharat Kota)

कोटा के वरिष्ठ पत्रकार सुनील माथुर ने बताया कि संभाग में जाने-माने दिग्गजों के नाम देखा जाए तो पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी सबसे पहले जिला परिषद सदस्य और बाद में प्रमुख बन गए थे और इसके बाद वे सांसद बने थे. बाद में विधायक व मंत्री बने. इसी तरह से दिवंगत कांग्रेस नेता भरत सिंह कुंदनपुर सरपंच से पंचायत राज मंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं.

दिवंगत कांग्रेस नेता भरत सिंह कुंदनपुर (ETV Bharat Kota)

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प्रमोद जैन भाया की बात की जाए तो वह जिला परिषद सदस्य से मंत्री बन गए. पुराने समय की बात की जाए तो कई बार विधायक और सांसद रहे रामनारायण मीणा ने भी शुरुआत सरपंच पद से की थी. इस सूची में युवाओं की बात की जाए तो अशोक चांदना और चेतन पटेल कोलाना शामिल है. भाजपा के प्रभु लाल सैनी की बात की जाए तो वह भी सरपंच और प्रधान रहे हैं. कोटा की पहली जिला प्रमुख नगेंद्र बाला बनी थीं, लेकिन वह बाद में दो बार विधायक भी चुनी गई हैं.

प्रमोद जैन भाया (ETV Bharat Kota)

ये वर्तमान विधायक व सांसद का भी नहीं रहा पंचायत राज से जुड़ाव : वरिष्ठ पत्रकार सुनील माथुर ने बताया कि वर्तमान में विधायक और सांसद की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, बारां-झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह, मंत्री मदन दिलावर, हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी, हरिमोहन शर्मा, सीएल प्रेमी ललित मीणा, सुरेश गुर्जर, प्रताप सिंह सिंघवी व राधेश्याम बैरवा कभी भी पंचायत राज संस्थाओं में सदस्य नहीं रहे हैं. इनमें से अधिकांश शहरी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन केवल हरिमोहन शर्मा बूंदी से पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं. इनके अलावा कोई भी पंचायत राज या नगरी निकाय में सदस्य नहीं रहा है. यह सीधे विधायक या सांसद बने हैं.

ये नेता भी रहे पंचायत राज संस्थाओं से दूर : साल 2000 के बाद चुनाव लड़ने वाले नेताओ में शामिल कोटा से सांसद रहे इज्यराज सिंह, रघुवीर सिंह कौशल, किशनगंज से विधायक हेमराज मीणा, बारां-अटरू से रामपाल मेघवाल, कोटा से ललित किशोर चतुर्वेदी, प्रहलाद गुंजल, लाडपुरा से भवानी सिंह राजावत व पूनम गोयल, बूंदी से ममता शर्मा, खानपुर से नरेन्द्र नागर भी कभी पंचायत राज संस्थाओं से नहीं जुड़े हैं.

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ये नेता पंचायत राज की संस्थाओं से बढ़े हैं आगे :

शांति धारीवाल: कोटा उत्तर से विधायक और कांग्रेस के शासन में कैबिनेट मंत्री रहे शांति धारीवाल ने राजनीति की पहली सीढ़ी पर जिला परिषद सदस्य बने और उसके बाद जिला प्रमुख बने थे. वे 1982 से 84 तक जिला प्रमुख रहे. उसके बाद में कोटा से सांसद बन गए थे. बाद में हिंडोली, कोटा और कोटा उत्तर से विधायक रहे और प्रदेश सरकार में मंत्री तक बने.

भरत सिंह कुंदनपुर: सांगोद, दीगोद और खानपुर विधायक बने भरत सिंह प्रदेश में पंचायत राज मंत्री भी बने हैं. उनकी शुरुआत सरपंच से हुई. वे तीन बार ग्राम पंचायत कुंदनपुर के सरपंच रहे. इसके बाद सांगोद पंचायत समिति के 10 साल प्रधान रहे हैं. वहीं, साल 2013 में विधानसभा का चुनाव हार गए थे. साल 2014 में पंचायत राज के चुनाव में उनकी पत्नी मीना कंवर कुंदनपुर के सरपंच बनी थीं और वे पंच बन गए थे.

चंद्रकांता मेघवाल: रामगंज मंडी और केशोरायपाटन से विधायक रही चंद्रकांता मेघवाल ने राजनीति की शुरुआत जिला परिषद सदस्य से की थीं. वह 2004 से 2008 तक जिला परिषद सदस्य थी इसके बाद ही उन्हें विधानसभा का टिकट मिल गया था. दो बार रामगंजमंडी से विधायक रहीं. इसके बाद एक बार केशोरायपाटन से विधायक बनी.

चंद्रकांता मेघवाल (ETV Bharat Kota)

अशोक चांदना: हिंडोली विधानसभा में साल 2013 से तीन बार चुनाव जीत चुके अशोक चांदना भी पंचायत राज से ही राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़े हैं. वे अजमेर में जिला परिषद के सदस्य साल 2010 में बने थे.

चेतन पटेल कोलाना: साल 2021 में हुए पंचायत राज के चुनाव में पीपल्दा पंचायत समिति में डायरेक्ट चुने गए. यह चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा था. इसके बाद 2023 के चुनाव में होने विधायक का टिकट कांग्रेस से मिला और विधायक बन गए.

चेतन पटेल (ETV Bharat Kota)

प्रमोद जैन भाया: कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में अंता के विधायक और पूर्व मंत्री हैं. उन्होंने भी राजनीति की शुरुआत पंचायत राज से की थी. वह 1995 में जिला परिषद के सदस्य बने, भाजपा का बोर्ड होने से वे नेता प्रतिपक्ष बन गए थे. इसके बाद 2000 में फिर जिला परिषद सदस्य बने. तब वह उप जिला प्रमुख बन गए थे. उप जिला प्रमुख रहते हुए 2003 में उन्होंने विधानसभा का टिकट बारां सीट से कांग्रेस पार्टी से मांगा, लेकिन नहीं मिला. निर्दलीय मैदान में उतरे और जीत गए थे. बाद में कांग्रेस से तीन बार विधायक बने हैं.

कालूराम मेघवाल (ETV Bharat Kota)

कालूराम मेघवाल: डग से विधायक कालूराम मेघवाल पिपलिया खुर्द के साल 1995 से 2000 तक सरपंच रहे. इसके बाद 2005 से 2010 तक सरपंच रहे हैं. साल 2013 में उन्हें भाजपा ने विधायक का टिकट दिया था और वह 2018 और 2023 में डग से विधायक चुने गए है.

गोविंद रानीपुरिया (ETV Bharat Kota)

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गोविंद रानीपुरिया: मनोहर थाना से 2018 और 2023 में भाजपा से विधायक चुने गए हैं. उनका जुड़ाव भी पंचायत राज में रहा है. वे साल 2005 से 2010 तक पंचायत समिति मनोहर थाना के प्रधान रहे हैं.

प्रभु लाल सैनी (ETV Bharat Kota)

प्रभु लाल सैनी: प्रभु लाल सैनी प्रदेश की सरकार में हिंडोली, अंता और उनियारा से एमएलए चुने गए हैं. इसके पहले वह टोंक जिले के देवली इलाके की आवां ग्राम पंचायत सरपंच, देवली पंचायत समिति में उप प्रधान और प्रधान भी रहे हैं.

विद्या शंकर नंदवाना: पीपल्दा से एक बार विधायक रहे विद्या शंकर नंदवाना भी पंचायत राज में कई पदों पर रहे हैं. साल 1987 से 1989 तक ग्राम पंचायत भांडाहेड़ा के सरपंच रहे हैं. इसके साथ ही साल 2004 से 2009 तक जिला परिषद सदस्य रहे. साल 2009 से 2013 तक जिला प्रमुख रहे. जिला प्रमुख रहते हुए ही उन्हें विधायक का चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल गया था.