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​Hadoti Local Body Elections : निकाय चुनाव में हाड़ौती के सांसद व विधायकों का स्ट्राइक रेट, जानें सभी 26 निकायों का पूरा सियासी गणित

कोटा : हाड़ौती संभाग में 28 नगरीय निकाय है, जिनमें से 26 में अध्यक्ष या सभापति के लिए सोमवार को निर्वाचन हुआ है. हाड़ौती संभाग की 26 नगरीय निकायों में अध्यक्ष और सभापति पद के लिए हुए मतदान की तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है. संभाग के कुल 28 नगरीय निकायों में से 26 पर सोमवार को सीधे मुकाबले के बाद बोर्ड गठित हो गए, जबकि प्रतिष्ठा की सबसे बड़ी जंग यानी कोटा नगर निगम (महापौर) और नवगठित सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन 25 सितंबर को संपन्न होगा.

​यह चुनाव केवल पार्षदों या स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, सांसद दुष्यंत सिंह, सांसद दामोदर अग्रवाल के साथ-साथ भजनलाल सरकार के दो कद्दावर कैबिनेट मंत्रियों मदन दिलावर व हीरालाल नागर, और पूर्ववर्ती सरकार के कद्दावर मंत्रियों प्रमोद जैन भाया, हरिमोहन शर्मा व अशोक चांदना की सीधी राजनीतिक साख का इम्तिहान था.

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​सोमवार को आए नतीजों को देखें तो कुल 26 निकायों में से भारतीय जनता पार्टी 15 निकायों में अपना अध्यक्ष अथवा सभापति बनाकर सबसे आगे निकल गई है. वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने भी कई मजबूत किलों को ध्वस्त करते हुए 10 निकायों पर जीत का परचम लहराया है. इस चुनाव की सबसे चौंकाने वाली और ऐतिहासिक राजनीतिक घटना बारां में देखने को मिली, जहां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) ने अपना सभापति बनाकर सीधे तौर पर राजस्थान की स्थानीय निकाय राजनीति में धमाकेदार दस्तक दी है.

कोटा में कांग्रेस का सूपड़ा साफ तो बारां में दबदबा : जिलों के अनुसार स्थिति को देखा जाए तो कोटा जिले में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है, चार जगह पर अपने अध्यक्ष बना लिए हैं. इनमें सांगोद, सुल्तानपुर, इटावा और रामगंज मंडी शामिल है. बारां जिले में कांग्रेस आगे रही. यहां तीन जगह अटरू, अंता और सीसवाली में अध्यक्ष बने हैं, जबकि भाजपा के दो मांगरोल और छबड़ा में अध्यक्ष बने हैं. एक जगह आम आदमी पार्टी ने बारां में सभापति बनाया है. झालावाड़ जिले में बीजेपी ने चार जगह झालरापाटन, अकलेरा, मनोहर थाना और पिडावा में अध्यक्ष बनाया है. जबकि झालावाड़ नगर परिषद, खानपुर डग और भवानी मंडी में कांग्रेस के कब्जे में गई है. भाजपा ने बूंदी नगर परिषद, केशोरायपाटन, लाखेरी, देई और इंद्रगढ़ में अध्यक्ष व सभापति की कुर्सियां अपने नाम कीं. कांग्रेस, हिंडोली नेनवा और कापरेन में अध्यक्ष बन पाई है.

हाड़ौती निकाय चुनाव परिणाम (फोटो ईटीवी भारत gfx)

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