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​Hadoti Local Body Elections : निकाय चुनाव में हाड़ौती के सांसद व विधायकों का स्ट्राइक रेट, जानें सभी 26 निकायों का पूरा सियासी गणित

​हाड़ौती के 26 नगरीय निकायों में भाजपा ने 15, कांग्रेस ने 10 और आप ने 1 अध्यक्ष बनाया. पढ़िए मनीष गौतम की रिपोर्ट...

​हाड़ौती में दिग्गजों का शक्ति परीक्षण
​हाड़ौती में दिग्गजों का शक्ति परीक्षण (फोटो ईटीवी भारत gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2026 at 2:29 PM IST

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Updated : September 22, 2026 at 3:55 PM IST

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कोटा : हाड़ौती संभाग में 28 नगरीय निकाय है, जिनमें से 26 में अध्यक्ष या सभापति के लिए सोमवार को निर्वाचन हुआ है. हाड़ौती संभाग की 26 नगरीय निकायों में अध्यक्ष और सभापति पद के लिए हुए मतदान की तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है. संभाग के कुल 28 नगरीय निकायों में से 26 पर सोमवार को सीधे मुकाबले के बाद बोर्ड गठित हो गए, जबकि प्रतिष्ठा की सबसे बड़ी जंग यानी कोटा नगर निगम (महापौर) और नवगठित सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन 25 सितंबर को संपन्न होगा.

​यह चुनाव केवल पार्षदों या स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, सांसद दुष्यंत सिंह, सांसद दामोदर अग्रवाल के साथ-साथ भजनलाल सरकार के दो कद्दावर कैबिनेट मंत्रियों मदन दिलावर व हीरालाल नागर, और पूर्ववर्ती सरकार के कद्दावर मंत्रियों प्रमोद जैन भाया, हरिमोहन शर्मा व अशोक चांदना की सीधी राजनीतिक साख का इम्तिहान था.

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कोटा में भाजपा का क्लीन स्वीप
कोटा में भाजपा का क्लीन स्वीप (फोटो ईटीवी भारत gfx)

​सोमवार को आए नतीजों को देखें तो कुल 26 निकायों में से भारतीय जनता पार्टी 15 निकायों में अपना अध्यक्ष अथवा सभापति बनाकर सबसे आगे निकल गई है. वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने भी कई मजबूत किलों को ध्वस्त करते हुए 10 निकायों पर जीत का परचम लहराया है. इस चुनाव की सबसे चौंकाने वाली और ऐतिहासिक राजनीतिक घटना बारां में देखने को मिली, जहां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) ने अपना सभापति बनाकर सीधे तौर पर राजस्थान की स्थानीय निकाय राजनीति में धमाकेदार दस्तक दी है.

कोटा में कांग्रेस का सूपड़ा साफ तो बारां में दबदबा : जिलों के अनुसार स्थिति को देखा जाए तो कोटा जिले में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है, चार जगह पर अपने अध्यक्ष बना लिए हैं. इनमें सांगोद, सुल्तानपुर, इटावा और रामगंज मंडी शामिल है. बारां जिले में कांग्रेस आगे रही. यहां तीन जगह अटरू, अंता और सीसवाली में अध्यक्ष बने हैं, जबकि भाजपा के दो मांगरोल और छबड़ा में अध्यक्ष बने हैं. एक जगह आम आदमी पार्टी ने बारां में सभापति बनाया है. झालावाड़ जिले में बीजेपी ने चार जगह झालरापाटन, अकलेरा, मनोहर थाना और पिडावा में अध्यक्ष बनाया है. जबकि झालावाड़ नगर परिषद, खानपुर डग और भवानी मंडी में कांग्रेस के कब्जे में गई है. भाजपा ने बूंदी नगर परिषद, केशोरायपाटन, लाखेरी, देई और इंद्रगढ़ में अध्यक्ष व सभापति की कुर्सियां अपने नाम कीं. कांग्रेस, हिंडोली नेनवा और कापरेन में अध्यक्ष बन पाई है.

हाड़ौती निकाय चुनाव परिणाम
हाड़ौती निकाय चुनाव परिणाम (फोटो ईटीवी भारत gfx)

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हाड़ौती में तीन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड : -

  1. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के एरिया में 8-1 से एक जीत : कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रभाव वाले क्षेत्र में भाजपा ने एकतरफा विजय हासिल की. इस पूरे संसदीय क्षेत्र में एक नगर परिषद और 8 नगर पालिकाओं समेत कुल 9 निकायों में चुनाव हुए थे. 8 निकायों में भाजपा ने जीत का परचम लहराया तो वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई. रामगंजमंडी, सांगोद, इटावा, सुल्तानपुर, इंद्रगढ़, लाखेरी और केशोरायपाटन में भाजपा के अध्यक्ष बने. इस पूरे इलाके में कांग्रेस केवल कापरेन नगर पालिका में मात्र एक वोट से अध्यक्ष बना पाई.
  2. दुष्यंत सिंह के एरिया में पिछड़ गई भाजपा : झालावाड़-बारां संसदीय क्षेत्र से लगातार सांसद दुष्यंत सिंह के इलाके में भाजपा का गणित बिगड़ गया. यहां कांग्रेस ने अप्रत्याशित रूप से बढ़त बनाते हुए 7 निकायों में अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया, जबकि भाजपा 6 पर ही सिमट कर रह गई. कांग्रेस ने झालावाड़ नगर परिषद (सभापति पद), अटरू, सीसवाली, अंता, डग, भवानीमंडी और खानपुर में जीत हासिल की. वहीं ​भाजपा ने झालरापाटन, पिड़ावा, मनोहरथाना, अकलेरा, मांगरोल और छबड़ा में जीत परचम लहराया. बारां नगर परिषद में भाजपा की आपसी गुटबाजी का फायदा आम आदमी पार्टी को मिला और वहां 'आप' की सभापति बनी.
  3. दामोदर अग्रवाल के एरिया में 2-1 से पीछे : भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद दामोदर अग्रवाल के अधिकार क्षेत्र में बूंदी जिले की हिंडोली विधानसभा सीट आती है. इस इलाके में तीन नगर पालिकाएं हैं, जहां कांग्रेस ने 2-1 से बाजी मारी. ​कांग्रेस ने नैनवा और हिंडोली में अपने अध्यक्ष बनाए. ​भाजपा को यहां केवल नवगठित देई नगर पालिका में जीत हासिल हो सकी.

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चुनाव जीतने के बाद खुशी मनाते अध्यक्ष सांगोद से निर्वाचित अध्यक्ष चंद्रप्रकाश
चुनाव जीतने के बाद खुशी मनाते अध्यक्ष सांगोद से निर्वाचित अध्यक्ष चंद्रप्रकाश (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

कोटा जिले में विधायकों का रिपोर्ट कार्ड :-

  1. दिलावर रामगंजमंडी में जीत दिलाने में सफल : शिक्षा पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर रामगंजमंडी से विधायक हैं. दिलावर अपने गृह क्षेत्र रामगंजमंडी नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बनवाने में पूरी तरह कामयाब रहे. यहां भाजपा के नरेंद्र काला अध्यक्ष निर्वाचित हुए. उनके क्षेत्र में आने वाली नई नगर पालिका सुकेत में चुनाव 25 सितंबर को प्रस्तावित हैं.
  2. हीरालाल नागर भी सांगोद में रहे : ऊर्जा मंत्री नागर ने सांगोद नगर पालिका में संगठन की मजबूती साबित की और भाजपा प्रत्याशी चंद्रप्रकाश सोनी को अध्यक्ष पद की कुर्सी तक पहुंचाया.
  3. इटावा विधायक चेतन पटेल कोलाना दोनों जगह हारे : कांग्रेस विधायक चेतन पटेल अपने क्षेत्र की दोनों नगर पालिकाओं में हार गए. इटावा में कांग्रेस प्रत्याशी निकिता पारेता को भाजपा की निर्मला नागर ने शिकस्त दी. वहीं सुल्तानपुर नगर पालिका में भी कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश उदयराज को भाजपा की अनीता मेघवाल के सामने हार झेलनी पड़ी.
  4. इन तीन विधायकों के एरिया में 25 को चुनाव : कोटा दक्षिण से भाजपा विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा से कल्पना देवी और कोटा उत्तर से कांग्रेस के विधायक शांति धारीवाल के एरिया में नगर निगम के महापौर का निर्वाचन 25 सितंबर को होगा.

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रामगंज मंडी से विजय हुए नरेंद्र काला के साथ मदन दिलावर
रामगंज मंडी से विजय हुए नरेंद्र काला के साथ मदन दिलावर (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

बारां के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड :-

  1. बारां- अटरू विधायक राधेश्याम बैरवा : भाजपा विधायक राधेश्याम बैरवा के लिए यह चुनाव बेहद निराशाजनक रहा. उनके दोनों प्रमुख निकायों में भाजपा हार गई. बारां नगर परिषद में भाजपा ने निलेश जैन को प्रत्याशी बनाया, लेकिन भाजपा के एक भी पार्षद ने वोट नहीं डाला है. यहां आप की शीतल राठौर जीतीं और कांग्रेस की मीनाक्षी दूसरे स्थान पर रहीं. वहीं अटरू नगर पालिका में कांग्रेस की निशा नैनीवाल ने भाजपा प्रत्याशी कृष्ण मुरारी दिलावर (मंत्री मदन दिलावर के भाई) को सीधे मुकाबले में पराजित कर दिया.
  2. अंता के प्रमोद जैन भाया रहे 2-1 पर : पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने 2026 के उपचुनाव में जीत के बाद एक बार फिर अपनी राजनीतिक पकड़ का लोहा मनवाया. उनके विधानसभा क्षेत्र के तीन निकायों में से दो पर कांग्रेस जीती. अंता में कांग्रेस के प्रदीप नागर ने भाजपा के धनराज को हराया. सीसवाली में कांग्रेस के पीयूष खंडेलवाल ने भाजपा के रामशंकर वैष्णव को मात दी. हालांकि मांगरोल में भाजपा के भूपेंद्र सुमन जीतने में सफल रहे और कांग्रेस के राजेंद्र सुमन को हार मिली. 2023 के विधानसभा चुनाव में अंता से प्रमोद जैन भाया चुनाव हार गए थे, लेकिन विधायक रहे कंवर लाल मीणा की निर्वाचन रद्द हो गया था, ऐसे में 2026 में अंता में उपचुनाव हुआ.
  3. छबड़ा भाजपा विधायक सिंघवी जीताने में रहे सफल : छबड़ा से भाजपा के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी नगर पालिका छबड़ा में भाजपा का बोर्ड बनाने में सफल रहे हैं. यहां भाजपा की अध्यक्ष प्रत्याशी रीना सुमन को भी चुनाव जीत गई है. कांग्रेस प्रत्याशी नीतू सोनी चुनाव हार गई हैं.
  4. किशनगंज कोई नगरपालिका नहीं : किशनगंज विधायक ललित मीणा के एरिया में कोई नगर पालिका नहीं है, उन्हें कोटा जिले के सांगोद की जिम्मेदारी दी थी, जहां पर भाजपा का बोर्ड और अध्यक्ष बना है.

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बूंदी के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड :-

  1. बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा नहीं बनवा पाए सभापति : बूंदी नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के भरत शर्मा सभापति निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने कांग्रेस के टीकम जैन को हराया.
  2. सीएल प्रेमी के एरिया में कांग्रेस एक और भाजपा के तीन अध्यक्ष : केशोरायपाटन विधानसभा एरिया में तीन नगर पालिकाओं में भाजपा की अध्यक्ष बने हैं, जबकि एक में कांग्रेस के अध्यक्ष जीता है. केशवरायपाटन में भाजपा की अनुराधा मलिक ने जीती है, कांग्रेस का तुषार शर्मा को हार मिली है. इंद्रगढ़ में भाजपा की बीना शर्मा ने कांग्रेस की ऋतु जैन हल्कारा को चुनाव हराकर अध्यक्ष बनी है. लाखेरी में भाजपा के राकेश सैनी बाबा अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस के पवन गोयनका को हार का मुंह देखना पड़ा है. कापरेन की बात की जाए तो वहां कांग्रेस की सुनीता अग्रवाल एक वोट से चुनाव जीत गई हैं. उन्होंने भाजपा की अनुपम शर्मा को हराया है.
  3. हिंडोली में अशोक चांदना 2-1 से रहे आगे : युवा कांग्रेस नेता अशोक चांदना ने अपने मजबूत जनाधार का प्रदर्शन करते हुए तीन में से दो पालिकाओं पर कब्जा किया. हिंडोली में कांग्रेस के हनुमान व्यास ने भाजपा के लोकेश सैनी को हराया. नैनवा में कांग्रेस की कृष्णा मित्तल ने भाजपा की देवकी बाई को पराजित किया. हालांकि देई पालिका में भाजपा के महावीर गोयल ने कांग्रेस के राजू लाल रैगर को हराकर भाजपा का बोर्ड बना लिया.

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इटावा में चुनाव जीतने के बाद विक्ट्री साइन दिखाई मंत्री हीरालाल नागर
इटावा में चुनाव जीतने के बाद विक्ट्री साइन दिखाई मंत्री हीरालाल नागर (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

झालावाड़ जिले का रिपोर्ट कार्ड :-

  1. वसुंधरा के क्षेत्र में मिली-जुली तस्वीर: पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र में तीन प्रमुख निकाय आते हैं. यहां सबसे अहम झालावाड़ नगर परिषद में कांग्रेस के राजेश गुर्जर सभापति बन गए, जिन्होंने भाजपा के राजकुमार सोनी को हराया. हालांकि झालरापाटन नगर पालिका में भाजपा के अंशु गुप्ता ने कांग्रेस के रिजवान अहमद को हराकर सीट बरकरार रखी. पिड़ावा नगर पालिका में भी भाजपा के राजू माली ने कांग्रेस के रणजीत सिंह को हराकर भाजपा का परचम फहराया.
  2. मनोहर थाना विधायक गोविंद रानीपुरिया के एरिया अकलेरा नगर पालिका में भाजपा की यशिका मेवाड़ा जीती है. कांग्रेस की हिमानी पारेता को हार मिली है. मनोहरथाना नगरपालिका में भाजपा के देवेंद्र शर्मा जीतकर अध्यक्ष बने हैं, यहां पर कांग्रेस के राहुल साहू चुनाव हारे है.
  3. ​खानपुर नगर पालिका में कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर का जादू चला. यहां कांग्रेस की कांता साहू ने भाजपा की प्रिया सुमन को हराकर अध्यक्ष पद जीता.
  4. ​डग विधायक कालूराम मेघवाल दोनों जगह नहीं बना पाएं बोर्ड. डग विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां भवानीमंडी नगर पालिका में कांग्रेस की पिंकी गुर्जर ने भाजपा के सुनीश कुमार दीक्षित को पराजित किया. वहीं नवगठित डग नगर पालिका में भी कांग्रेस की टीना नागर ने जीत दर्ज कर पहली पालिका अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल किया.

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Last Updated : September 22, 2026 at 3:55 PM IST

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