हाड़ौती के किसानों को MSP खरीद का इंतजार, रजिस्ट्रेशन के बाद भी नहीं हुई तुलाई, नुकसान झेल बेच रहे माल

किसानों का कहना है कि सरकार ने समय पर खरीद शुरू नहीं की. इसके चलते अपनी फसल को सस्ते में ही बेच दिया.

Farmers brought their crops to the market
किसान मंडी में लाए अपनी फसल (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 20, 2025 at 5:21 PM IST

कोटा: खरीफ की फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद शुरू नहीं हो पाई है. आमतौर पर यह खरीद 1 नवंबर से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने अभी तक आदेश जारी नहीं किए हैं. इससे किसान परेशान हैं. साथ ही उन्हें रोजाना हजारों रुपए का नुकसान प्रति क्विंटल हो रहा है. राजफैड के कार्यवाहक क्षेत्रीय अधिकारी कोटा विष्णु दत्त शर्मा का कहना है कि सरकार ने 18 अक्टूबर से ही रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए थे. हाड़ौती के चारों जिलों में 24324 किसानों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है. अभी भी रजिस्ट्रेशन जारी है. किसान की गिरदावरी के अनुसार रजिस्ट्रेशन हो रहा है. हालांकि इस बार फसल खराबा काफी ज्यादा हुआ है, इसलिए किसानों के रजिस्ट्रेशन की संख्या कम है. सरकार जल्द ही खरीद शुरू कर देगी. हमने इसकी पूरी तैयारी कर ली है.

इधर, हाड़ौती किसान आंदोलन के संयोजक कुंदन चीता का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए किसानों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, लेकिन सरकार ने तुलाई की तारीख ही नहीं दी. इसी के चलते घाटा खाकर भी किसानों ने माल बेच दिया. कोटा जिले के बगावदा गांव निवासी किसान चंद्र प्रकाश मीणा का कहना है कि उन्होंने टोकन काटने के बावजूद मंडी में खुली बोली में माल बेच दिया. उन्हें इसके चलते नुकसान भी हो रहा है. रकार की ओर से खरीद का काफी इंतजार काफी कर लिया. अब पैसे की जरूरत है, इसलिए माल को बेच रहे हैं.

समय पर खरीद नहीं होने से निराश हुए किसान (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: अलवर: लाल प्याज के दाम गिरे, किसान परेशान, मंत्री मीणा ने कहा- राजफैड-नैफेड से खरीद पर हो रही बातचीत

हाड़ौती में 42 केंद्र, 24324 रजिस्ट्रेशन: कोटा राजफैड के कार्यवाहक क्षेत्रीय अधिकारी विष्णु दत्त शर्मा ने बताया कि कोटा जिले में 12, झालावाड़ में 12, बारां में 7 व बूंदी में 11 खरीद केंद्र बनाए गए हैं. उड़द के लिए 5166 रजिस्ट्रेशन हाड़ौती के 42 खरीद केंद्र पर हो सकते थे, लेकिन 555 ही हुए हैं. सोयाबीन के लिए किसानों की ज्यादा रुचि है. सोयाबीन के लिए 50359 किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, लेकिन 23769 ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है. सोयाबीन के लिए बनाए गए 42 केंद्र में से तीन में एक भी किसान का रजिस्ट्रेशन नहीं है. शेष में अच्छी तादात में रजिस्ट्रेशन है. कुछ में इक्के-दुक्के रजिस्ट्रेशन हैं. जबकि उड़द के लिए 13 केंद्र पर एक भी किसान का रजिस्ट्रेशन नहीं है. अन्य जगहों पर किसानों ने कम ही रजिस्ट्रेशन कराया है.

पढ़ें: MSP पर मूंग की खरीद में देरी से नाराजगी, किसान महापंचायत के बाद आरएलपी ने भी की यह मांग

हजार रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा का नुकसान: किसान विकास यादव ने बताया कि भामाशाह कृषि उपज मंडी कोटा में वर्तमान में 4000 क्विंटल के आसपास सोयाबीन की आवक हो रही है. उसके औसत दाम 4500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास हैं. जबकि उड़द के दाम 6300 रुपए प्रति क्विंटल हैं. उड़द की आवक मंडी में रोज 700 क्विंटल के आसपास हो रही है. कुंदन चीता का कहना है कि सरकार समय से खरीद कर लेती, तो किसानों को भी फायदा होता. अब 20 दिन से ज्यादा निकल गए हैं. कब खरीद के आदेश होंगे और उसके बाद कब व्यवस्था की जाएगी, पता नहीं. किसानों को सोयाबीन में 1000 और उड़द में 1500 रुपए प्रति क्विंटल रोजना का नुकसान हो रहा है.

पढ़ें: पूर्व केंद्रीय मंत्री बोले, पीएम ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन अब आय ही नहीं बची

1 नवंबर से हो जाती है खरीद शुरू: केंद्र सरकार ने खरीफ की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले ही घोषित कर दिया था. जिसके तहत उड़द की एमएसपी 7400 से 7800 कर दी गई थी. इसमें 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई थी. इसी तरह से सोयाबीन की एमएसपी 4892 से 5328 रुपए प्रति क्विंटल की गई थी. इसमें 436 रुपए की बढ़ोतरी की गई है. कुंदन चीता का कहना है कि इससे राजस्थान के हजारों किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है. क्योंकि खरीद के पहले ही अधिकांश किसान अपना माल बेच चुके हैं. अतिवृष्टि से हुए खराबे से किसाना पहले ही परेशान हैं. केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने 18 नवंबर को वीसी के जरिए पूरे देश भर में मीटिंग ली. इसके बाद ही राज्यों को खरीद के आदेश जारी किए हैं. अब राजस्थान में भी खरीद के आदेश जारी हो जाएंगे, जबकि बीते साल 1 नवंबर से ही खरीद शुरू हो गई थी.

MSP OF KHARIF CROP IN RAJASTHAN
FARMERS WAITING FOR MSP PROCUREMENT
FARMERS REGISTRATION FOR MSP
HADAUTI FARMER CROPS IN LOSS
KHARIF CROP PROCUREMENT

