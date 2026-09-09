ETV Bharat / state

हाड़ौती के 16 निकायों में शांतिपूर्ण मतदान, इंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा 87.44% वोटिंग, बूंदी में सबसे कम

संभाग के 16 में से 10 निकायों में 80 फीसदी से ज्यादा मतदान, सबसे छोटी पालिका में सबसे ज्यादा वोटिंग

Elderly voter arrives in a wheelchair to cast her vote.
सांगोद में व्हीलचेयर पर मतदान करने पहुंचीं बुजुर्ग मतदाता. (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2026 at 9:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: हाड़ौती संभाग के 16 नगरीय निकायों में बुधवार को शांतिपूर्ण मतदान हुआ. इंद्रगढ़ नगर पालिका में सबसे ज्यादा 87.44% मतदान हुआ. यहां सबसे कम 4856 मतदाता हैं, जो संभवत: प्रदेश की सबसे छोटी नगर पालिका है. सबसे कम मतदान बूंदी नगर परिषद में 73.77% रहा. 16 में से 10 निकायों में 80% से ज्यादा मतदान हुआ है.

निर्वाचन आयोग के अनुसार, जिला मुख्यालयों में झालावाड़ में 79%, बारां में 76.1% और बूंदी में 73.77% मतदान हुआ. पूरे संभाग में कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रही, कहीं से भी लड़ाई-झगड़े की सूचना नहीं मिली.

सबसे ज्यादा और सबसे कम मतदान वाले निकाय: सबसे ज्यादा मतदान इंद्रगढ़ में हुआ. इसके बाद दूसरे नंबर पर झालावाड़ की डग नगर पालिका में 84.04 प्रतिशत मतदान हुआ. तीसरे नंबर पर सुकेत नगर पालिका 83.98, चौथे पर रामगंज मंडी 83.45 और पांचवें पर सुल्तानपुर 83.42 प्रतिशत पर रही.

सबसे कम मतदान वाले निकायों में बूंदी नगर परिषद में 73.77, उसके बाद बारां नगर परिषद में 76.1, तीसरे नंबर पर अंता में 77.06, इसके बाद झालावाड़ नगर परिषद में 79 और झालरापाटन नगर पालिका में 79.19 फीसदी मतदान हुआ है. नगरपालिका रामगंजमंडी में वार्ड संख्या 27 निर्विरोध निर्वाचन हो गया है जिसकी कुल मतदाता 387 हैं.

Voter Carried On Cot To Polling Booth
पैर में प्लास्टर होने से कार्यकर्ता मतदाता को खाट पर बैठाकर मतदान केंद्र तक लाए। (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: राजस्थान निकाय चुनाव: पहले चरण में 72.09% वोटिंग, 20 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत EVM में बंद

बूंदी की 4 नगरीय निकायों में मतदान

नगरीय निकायवार्डवोटरवोट डले प्रतिशत
बूंदी नगर परिषद6092113 6795673.77
देई नगर पालिका209955807581.12
इंद्रगढ़ नगर पालिका204856 424687.44
केशोरायपाटन नगर पालिका25200891674183.33
कुल12512701397018 76.38

कोटा की 5 नगरीय निकायों में मतदान

नगरीय निकायवार्डवोटरवोट डलेप्रतिशत
रामगंजमंडी नगर पालिका3929137 2431683.45
सुकेत नगर पालिका 25 174981469383.98
सांगोद नगर पालिका35233141940583.23
इटावा नगर पालिका351985916305 82.1
कुल15911016391701 83.24

बूंदी में फर्जी मतदान का आरोप, हंगामा: बूंदी जिले में वार्ड 59 के बूथ संख्या 91 और 92 पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगा. सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और समझाइश की. बताया जा रहा है कि एक युवक वोट डालकर बाहर निकला, जिसे बाद में पकड़ लिया गया. आरोप है कि वह ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है और शहर में वोट डाल रहा था. इसे लेकर कुछ देर हंगामा हुआ. पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हो गया. हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उसने किसकी जगह वोट डाला था.

महिला की जगह किसी और ने वोट डाला: सुल्तानपुर में एक महिला की जगह पहले ही वोट डाले जाने का आरोप लगा. वार्ड संख्या 3 के मंडी परिसर स्थित संस्कृत विद्यालय मतदान केंद्र पर रेखा शर्मा मतदान करने पहुंचीं तो मतदान अधिकारियों ने रिकॉर्ड के आधार पर उनका वोट पहले ही डाला जाना बताया. आपत्ति जताने पर प्रक्रिया के तहत उनका टेंडर वोट डलवाया गया. इसे लेकर निर्दलीय प्रत्याशी ने मामले की जांच की मांग की है.

पढ़ें: Nikay Chunav 2026 : भरतपुर संभाग में लोकतंत्र का उत्सव, कहीं 90% पार तो कहीं 65% पर थमा मतदान, प्रत्याशियों का भाग्य EVM में बंद

बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में उत्साह: विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह इस बार वोटिंग नहीं थी, इसीलिए कई बुजुर्ग परेशान होते हुए मतदान केंद्र पहुंचे. कोई व्हीलचेयर पर बैठकर भी मतदान करने पहुंचा. कई जगह पर व्हीलचेयर चलाने या चढ़ाने की व्यवस्था या रैंप भी नहीं थी, इसलिए उन्हें व्हीलचेयर समेत उठाना पड़ा.

कुछ मतदाताओं को गोद में उठाकर ही मतदान के लिए ले जाना पड़ा. एक-दो लोग तो अपनी यूरिन आउटपुट बैग के साथ ही मतदान करने पहुंचे थे. सुल्तानपुर के वार्ड संख्या 19 में मतदाता देवकीनंदन शर्मा के पैर में प्लास्टर बंधा होने के कारण उन्हें कार्यकर्ता खाट पर बैठाकर मतदान केंद्र तक लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

झालावाड़ नगरीय निकाय मतदान

नगरीय निकायवार्ड वोटरवोट डलेमतदान प्रतिशत
झालावाड़ नगर परिषद4345,17435,30778.16%
झालरापाटन नगर पालिका3529,28123,10878.92%
भवानीमंडी नगर पालिका4032,32325,73879.63%
डग नगर पालिका2011,2219,41983.94%
कुल1381,17,99993,57279.30%

पढ़ें: नगर निकाय चुनाव : 6 बजने के साथ दूसरे चरण के प्रचार का शोर थमा, अब डोर-टू-डोर मनुहार

TAGGED:

KOTA VOTING PERCENTAGE
INDRAGARH HIGHEST VOTING
BUNDI LOWEST VOTING
RAJASTHAN NAGAR NIKAY CHUNAV 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.