हाड़ौती के 16 निकायों में शांतिपूर्ण मतदान, इंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा 87.44% वोटिंग, बूंदी में सबसे कम
संभाग के 16 में से 10 निकायों में 80 फीसदी से ज्यादा मतदान, सबसे छोटी पालिका में सबसे ज्यादा वोटिंग
Published : September 9, 2026 at 9:34 PM IST
कोटा: हाड़ौती संभाग के 16 नगरीय निकायों में बुधवार को शांतिपूर्ण मतदान हुआ. इंद्रगढ़ नगर पालिका में सबसे ज्यादा 87.44% मतदान हुआ. यहां सबसे कम 4856 मतदाता हैं, जो संभवत: प्रदेश की सबसे छोटी नगर पालिका है. सबसे कम मतदान बूंदी नगर परिषद में 73.77% रहा. 16 में से 10 निकायों में 80% से ज्यादा मतदान हुआ है.
निर्वाचन आयोग के अनुसार, जिला मुख्यालयों में झालावाड़ में 79%, बारां में 76.1% और बूंदी में 73.77% मतदान हुआ. पूरे संभाग में कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रही, कहीं से भी लड़ाई-झगड़े की सूचना नहीं मिली.
सबसे ज्यादा और सबसे कम मतदान वाले निकाय: सबसे ज्यादा मतदान इंद्रगढ़ में हुआ. इसके बाद दूसरे नंबर पर झालावाड़ की डग नगर पालिका में 84.04 प्रतिशत मतदान हुआ. तीसरे नंबर पर सुकेत नगर पालिका 83.98, चौथे पर रामगंज मंडी 83.45 और पांचवें पर सुल्तानपुर 83.42 प्रतिशत पर रही.
सबसे कम मतदान वाले निकायों में बूंदी नगर परिषद में 73.77, उसके बाद बारां नगर परिषद में 76.1, तीसरे नंबर पर अंता में 77.06, इसके बाद झालावाड़ नगर परिषद में 79 और झालरापाटन नगर पालिका में 79.19 फीसदी मतदान हुआ है. नगरपालिका रामगंजमंडी में वार्ड संख्या 27 निर्विरोध निर्वाचन हो गया है जिसकी कुल मतदाता 387 हैं.
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बूंदी की 4 नगरीय निकायों में मतदान
|नगरीय निकाय
|वार्ड
|वोटर
|वोट डले
|प्रतिशत
|बूंदी नगर परिषद
|60
|92113
|67956
|73.77
|देई नगर पालिका
|20
|9955
|8075
|81.12
|इंद्रगढ़ नगर पालिका
|20
|4856
|4246
|87.44
|केशोरायपाटन नगर पालिका
|25
|20089
|16741
|83.33
|कुल
|125
|127013
|97018
|76.38
कोटा की 5 नगरीय निकायों में मतदान
|नगरीय निकाय
|वार्ड
|वोटर
|वोट डले
|प्रतिशत
|रामगंजमंडी नगर पालिका
|39
|29137
|24316
|83.45
|सुकेत नगर पालिका
|25
|17498
|14693
|83.98
|सांगोद नगर पालिका
|35
|23314
|19405
|83.23
|इटावा नगर पालिका
|35
|19859
|16305
|82.1
|कुल
|159
|110163
|91701
|83.24
बूंदी में फर्जी मतदान का आरोप, हंगामा: बूंदी जिले में वार्ड 59 के बूथ संख्या 91 और 92 पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगा. सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और समझाइश की. बताया जा रहा है कि एक युवक वोट डालकर बाहर निकला, जिसे बाद में पकड़ लिया गया. आरोप है कि वह ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है और शहर में वोट डाल रहा था. इसे लेकर कुछ देर हंगामा हुआ. पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हो गया. हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उसने किसकी जगह वोट डाला था.
महिला की जगह किसी और ने वोट डाला: सुल्तानपुर में एक महिला की जगह पहले ही वोट डाले जाने का आरोप लगा. वार्ड संख्या 3 के मंडी परिसर स्थित संस्कृत विद्यालय मतदान केंद्र पर रेखा शर्मा मतदान करने पहुंचीं तो मतदान अधिकारियों ने रिकॉर्ड के आधार पर उनका वोट पहले ही डाला जाना बताया. आपत्ति जताने पर प्रक्रिया के तहत उनका टेंडर वोट डलवाया गया. इसे लेकर निर्दलीय प्रत्याशी ने मामले की जांच की मांग की है.
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बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में उत्साह: विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह इस बार वोटिंग नहीं थी, इसीलिए कई बुजुर्ग परेशान होते हुए मतदान केंद्र पहुंचे. कोई व्हीलचेयर पर बैठकर भी मतदान करने पहुंचा. कई जगह पर व्हीलचेयर चलाने या चढ़ाने की व्यवस्था या रैंप भी नहीं थी, इसलिए उन्हें व्हीलचेयर समेत उठाना पड़ा.
कुछ मतदाताओं को गोद में उठाकर ही मतदान के लिए ले जाना पड़ा. एक-दो लोग तो अपनी यूरिन आउटपुट बैग के साथ ही मतदान करने पहुंचे थे. सुल्तानपुर के वार्ड संख्या 19 में मतदाता देवकीनंदन शर्मा के पैर में प्लास्टर बंधा होने के कारण उन्हें कार्यकर्ता खाट पर बैठाकर मतदान केंद्र तक लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
झालावाड़ नगरीय निकाय मतदान
|नगरीय निकाय
|वार्ड
|वोटर
|वोट डले
|मतदान प्रतिशत
|झालावाड़ नगर परिषद
|43
|45,174
|35,307
|78.16%
|झालरापाटन नगर पालिका
|35
|29,281
|23,108
|78.92%
|भवानीमंडी नगर पालिका
|40
|32,323
|25,738
|79.63%
|डग नगर पालिका
|20
|11,221
|9,419
|83.94%
|कुल
|138
|1,17,999
|93,572
|79.30%
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