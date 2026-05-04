अगर चुनाव आयोग 27 लाख लोगों को वोट देने से वंचित नहीं करता तो परिणाम कुछ और ही होते: संजय सिंह
देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और यदि यही स्थिति जारी रही तो लोकतंत्र कमजोर होता जाएगा- संजय सिंह, AAP नेता
Published : May 4, 2026 at 8:46 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पांच राज्यों के चुनाव परिणामों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के नतीजों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि 27 लाख मतदाताओं को मतदान से वंचित नहीं किया गया होता तो चुनाव के परिणाम पूरी तरह अलग हो सकते थे. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत नहीं, बल्कि लूटतंत्र की जीत है. उन्होंने चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और अन्य संस्थाओं की भूमिका पर भी तीखा हमला बोला.
संजय सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर बेहद कम है. उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच लगभग 2 प्रतिशत वोटों का फर्क और करीब 3-4 लाख वोटों का अंतर है. ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब 27 लाख मतदाताओं को वोट देने का अवसर ही नहीं मिला, तो क्या यह परिणाम वास्तविक जनादेश को दर्शाता है? उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए, जिसने चुनावी नतीजों को प्रभावित किया.
चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल: संजय सिंह ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग ने निष्पक्ष संस्था की तरह काम नहीं किया. उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने भाजपा के पक्ष में काम किया और उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर पुनर्विचार की जरूरत है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका बेहद अहम होती है, लेकिन यदि वही संस्था सवालों के घेरे में आ जाए तो पूरी चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित होती है.
केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों पर आरोप: संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान केंद्रीय एजेंसियों और सुरक्षा बलों का दुरुपयोग किया गया. उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में करीब 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, जो सामान्य चुनावी प्रक्रिया से कहीं ज्यादा है. उन्होंने इसकी तुलना अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभियानों से करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में बलों की तैनाती लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी असहमति: संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते हस्तक्षेप होता तो लाखों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे. उन्होंने अदालत की उस टिप्पणी पर भी सवाल उठाया, जिसमें प्रभावित मतदाताओं को अगली बार वोट देने की बात कही गई थी. उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ न्याय नहीं है.
तमिलनाडु में नया राजनीतिक संकेत: तमिलनाडु के चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करते हुए संजय सिंह ने कहा कि वहां जनता ने एक नई राजनीतिक पार्टी और उसके नेता विजय को समर्थन देकर बदलाव का संकेत दिया है. उन्होंने इसे लोकतंत्र की ताकत बताते हुए कहा कि जनता समय-समय पर नए विकल्पों को अपनाती है और यह स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत है.
कांग्रेस की भूमिका पर भी उठे सवाल: संजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी की रणनीति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राहुल गांंधी द्वारा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को निशाना बनाने से विपक्षी वोटों का बंटवारा हुआ, जिससे भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ मिला. उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
जनता की जिम्मेदारी पर जोर: संजय सिंह ने केवल राजनीतिक दलों ही नहीं, बल्कि जनता की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यदि मतदाता बिना तथ्यों का मूल्यांकन किए केवल वादों के आधार पर वोट देते हैं तो उसके परिणाम भी उन्हें ही भुगतने पड़ते हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि वह जागरूक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और चुनावी वादों की सच्चाई को समझें.
महंगाई और झूठे वादों का मुद्दा: उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पूरा नहीं किया जाता. संजय सिंह ने कहा कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. इसके बावजूद इन मुद्दों पर जनता की प्रतिक्रिया अपेक्षित स्तर पर नहीं दिख रही है.
संजय सिंह ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और यदि यही स्थिति जारी रही तो लोकतंत्र कमजोर होता जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि इतिहास में उन लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जो इन परिस्थितियों में चुप रहते हैं.
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