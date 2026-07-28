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वो बेटी को दूसरे राज्य में बेच देंगे, पिता की गुहार के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती

घर से कोचिंग के लिए निकली थी लड़की, फिर नहीं लौटी, पिता ने कोर्ट से कहा-कहीं उसे बेच न दें, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती.

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हुई कई मामलों की सुनवाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 12:21 PM IST

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जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का एक अनोखा मामला सामने आया है. इस याचिका की सुनवाई में याचिकाकर्ता पिता ने कोर्ट से कहा कि उसकी बेटी को दूसरे राज्य में बेच दिया जाएगा. इसपर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने कड़क रुख अपनाते हुए पुलिस को विशेष निर्देश दिए हैं.

घर से कोचिंग के लिए निकली थी लड़की, फिर नहीं लौटी

दरअसल, भेड़ाघाट थानान्तर्गत कूडन निवासी राज कुमार वर्मा की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उसकी 20 वर्षीय पुत्री विगत 14 जुलाई को घर से कोचिंग जाने के लिए निकली थी. बेटी जब वापस नहीं लौटी तो उसने कोचिंग सेंटर से समीप पूछताछ करने के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भेड़ाघाट थाने में दर्ज करवाई. बेटी की तलाश के दौरान एक युवक ने बताया कि उसका दोस्त गणेश सोनवानी निवासी बरेला उसकी बेटी को अपने साथ ले गया था. याचिका में आरोप लगाया गया कि इस संबंध में संबंधित थाने को सूचित करने के बावजूद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई.

'बेटी को बेच देगा आरोपी'

याचिका में आगे बताया गया कि उसकी बेटी को लेकर गए आरोपी गणेश सोनवानी की पत्नी ने घर आकर सूचित किया कि उसका पति भोली-भाली लड़िकयों को बहला फुसलाकर उन्हें गायब कर देता और दूसरे राज्यों में बेच देता है. इस संबंध में भी सूचना देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया था कि आरोपी उसकी बेटी को दूसरे राज्य में बेच सकता है.

कोर्ट ने लड़की को जल्द पेश करने के दिए आदेश

युगलपीठ ने सुनवाई के बाद पुलिस को सख्ती के साथ आदेश जारी करते हुए कहा कि लापता लड़की को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाए. इसके साथ ही मामले में आगे सुनवाई होगी.

10 माह की बच्ची को मां से मिलवाया जाए

वहीं, एक अन्य मामले में दस माह की मासूम बच्ची को जबरदस्ती बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किए जाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट के जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता महिला को पुलिस की उपस्थिति में अगली सुनवाई तक प्रत्येक दिन दो घंटे तक बच्ची से मिलने की अनुमति प्रदान की है. एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की तरफ से पेश किए गए बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र व दमोह जिला अस्पताल द्वारा जारी डिस्चार्ज टिकट की जांच तीन दिनों में करवाकर न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं. दमोह निवासी पीड़िता की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि वह नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता थी. नाबालिग उम्र में लगभग दस माह पूर्व उसने दमोह अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया था, जिसके बाद वह खुद व बच्ची के पालन पोषण के लिए एक किन्नर के घर में रहकर काम करने लगी थी. दूसरे किन्नर गुट ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि बच्ची को खरीदा गया है, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को बाल कल्याण समिति दमोह के सुपुर्द कर दिया था, जिसके बाद महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

रीवा लोकायुक्त मामले पर आगे की कार्रवाई से कोर्ट संतुष्ट

वहीं, हाईकोर्ट में एक और मामले की सुनवाई में रीवा लोकायुक्त द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक प्रकरण में गवाह को समन, वारंट व गिरफ्तारी वारंट तामील नहीं होने को गंभीरता से लिया गया है. हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी से शपथ-पत्र के माध्यम से प्रदेशभर में न्यायालयीन प्रक्रियाओं की तामीली, निगरानी व्यवस्था और लापरवाही पर की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा हलफनामा के साथ पेश करने के आदेश जारी किए थे. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने पेश किए गए हलफनामा से संतुष्ट होकर रीवा के जेएमएफसी को संबंधित आपराधिक प्रकरण का 30 दिन में निर्णय करने का अनुरोध किया है.

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