ETV Bharat / state

दिल्ली के स्कूलों पर H1N1 का खतरा, मास्क और साफ-सफाई को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी

दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में मास्क और स्वच्छता नियम लागू.

स्कूली छात्राओं ने मंत्री आशीष सूद को बांधी राखी
स्कूली छात्राओं ने मंत्री आशीष सूद को बांधी राखी (आशीष सूद एक्स हैंडल)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2026 at 6:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में एक बार फिर H1N1 यानी स्वाइन फ्लू और मौसमी इन्फ्लूएंजा के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. इसे गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशालय ने शहर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए एक एडवाइजरी जारी किया है. बढ़ती संक्रामकता को देखते हुए स्कूलों को परिसरों में मास्क के इस्तेमाल, बार-बार हाथ धोने और पुख्ता साफ-सफाई के निर्देश दिए गए हैं.

हालांकि, इस स्वास्थ्य अलर्ट के बीच आज सैकड़ों की तादाद में स्कूली बच्चे शिक्षा मंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और मंत्री आशीष सूद को राखी बांधी. वहीं, स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने स्पष्ट किया है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. अभिभावकों तथा नागरिकों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है.

‘हेल्दी स्कूल-हेल्दी कम्युनिटी’ का मंत्र

शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में स्कूलों को ‘हेल्दी स्कूल-हेल्दी कम्युनिटी’ की अवधारणा पर काम करने को कहा गया है. प्रशासन का मुख्य जोर एहतियात और बेहतर तैयारी पर है. सर्कुलर के मुताबिक, कक्षाएं शुरू होने से पहले प्रार्थना सभाओं, डिजिटल मंचों और नोटिस बोर्ड के माध्यम से बच्चों और स्टॉफ को संक्रमण से बचाव के तौर-तरीकों के प्रति जागरूक किया जाएगा.

एडवाइजरी में कहा गया है कि स्कूल परिसरों और कक्षाओं में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए. डेस्क, दरवाजे के हैंडल और अन्य साझा सतहों को नियमित रूप से सैनिटाइज और साफ किया जाए. इसके अलावा, कमरों में वेंटिलेशन को बेहतर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि संक्रमण के फैलने का खतरा कम हो सके.

इन लक्षणों पर रखें कड़ी नजर

स्वास्थ्य विशेषज्ञों और प्रशासन ने शिक्षकों व अभिभावकों को एच1एन1 और मौसमी फ्लू के शुरुआती लक्षणों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है. इनमें मुख्य रूप से तेज बुखार और ठंड लगना, गले में खराश और लगातार खांसी, गंभीर बदन दर्द और सिरदर्द, अत्यधिक थकान और कमजोरी, सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण शामिल हैं.

स्कूलों और अभिभावकों के लिए मुख्य निर्देश

बढ़ते मामलों के बीच स्कूलों और बच्चों के संरक्षकों को विशेष सावधानियां बरतने को कहा गया है. आवश्यकतानुसार मास्क का उपयोग, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को रूमाल या टिश्यू पेपर से ढकने, इस्तेमाल किए गए टिश्यू को खुले में फेंकने के बजाय सही तरीके से नष्ट करने को कहा गया है. छात्र और शिक्षक साबुन व पानी से नियमित अंतराल पर हाथ धोएं, विशेषकर कुछ खाने से पहले या खांसने-छींकने के बाद आंखों, नाक और मुंह को बार-बार छूने से बचें.

प्रशासन ने कड़ी चेतावनी दी है कि डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी एंटीबायोटिक या अन्य दवा न लें. लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें. यदि किसी बच्चे को सर्दी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षण हैं, तो उसे स्कूल न भेजें ताकि संक्रमण अन्य बच्चों तक न फैले. सार्वजनिक स्थानों या परिसरों में थूकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.

सरकार की पैनी नजर, 31 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट

दिल्ली सरकार के मंत्रियों और स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्थिति की समीक्षा करते हुए दोहराया है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है. जिला और क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को यह सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा गया है कि सभी स्कूल इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें. इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट आगामी 31 अगस्त तक स्कूल शाखा को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. शिक्षाविदों और डॉक्टरों ने आम जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सतर्कता बरतते हुए स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं.

ये भी पढ़ें:

  1. H1N1, डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए दिल्ली सरकार अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई अंतर-विभागीय बैठक
  2. H1N1 से घबराने की जरूरत नहीं, मानसून खत्म होने तक वायरस सक्रिय रहेगा: ICMR प्रमुख
  3. गाजियाबाद में H1N1 के 7 मामले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट; सरकारी अस्पतालों में बढ़ाई गई सेंपलिंग

TAGGED:

DELHI SWINE FLU
H1N1 CASES IN DELHI
DELHI SCHOOL ADVISORY
DELHI SCHOOL ALERT
H1N1 THREAT IN DELHI SCHOOLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.