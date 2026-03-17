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कर्नाटक की गलियों का युवा फुटबॉलर कैसे बना भारत की पैरा वॉलीबॉल का जनक?, बेहतरीन खिलाड़ियों को तराशने वाले द्रोणाचार्य की सक्सेस स्टोरी

जज्बे और हौंसले से चढ़ते गए सफलता की सीढ़ियां, 2021 में ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके.

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सपनों का आसमान छूने वाले खिलाड़ी, एच. चंद्रशेखर की प्रेरणादायक यात्रा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 1:16 PM IST

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रिपोर्ट: श्रीपाल तेवतिया

मेरठ: कर्नाटक की गलियों में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जली थी, जब एक युवा फुटबॉलर ने अपने सपनों को आकार देना शुरू किया. उनका नाम था एच. चंद्रशेखर, जिन्हें चंद्रू के नाम से भी जाना जाता है. बता दें फुटबॉल के मैदान पर अपनी मेहनत से इन्होंने अपनी किस्मत चमकाई. अपने जज्बे और हौसले से न सिर्फ अपने आप को पहचाना, बल्कि उन युवाओं के लिए भी कोच बनकर रास्ता खोल दिया, जो समाज की नजरों में असमर्थ समझे जाते थे. आज, जब हम पैरा वॉलीबॉल जैसे खेलों में भारत की सफलता की कहानी सुनते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा नाम सामने आता है एच. चंद्रशेखर का, जिन्होंने अपने संघर्ष से साबित कर दिया कि हार नहीं, हौसला जीतता है.

वॉलीबॉल के पितामाह एच. चंद्रशेखर (Video Credit; ETV Bharat)

सिटिंग वालीबॉल के जनक भी माने जाते हैं चंद्रू: एच. चंद्रशेखर खुद फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, साथ ही फुटबॉल कोच के तौर पर भी इन्हें पहचाना जाता है. इनकी एक और भी पहचान है. देश में एच. चंंद्रशेखर के प्रयासों ने ऐसे युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास किया, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं. फुटबाल के खिलाड़ी और फिर कोच रहे, चंद्रशेखर को पैरा वालीबॉल का जनक भी कहा जाता है. साल 2021 में ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित मूल रूप से कर्नाटक राज्य से ताल्लुक रखने वाले एच चंद्र शेखर हाल ही में मेरठ आए, जहां उनसे ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.

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भारत में पैरावॉलीबॉल के जनक (Photo Credit; ETV Bharat)

वे बताते हैं दिव्यांगता अभिशाप नहीं है, पहले लोगों को विकलांग कहा जाता था, लेकिन अब समय के साथ बदलाव हो रहा है. आज ऐसे अनेकों खिलाड़ी हैं जो अपने हौसले से दिव्यांगता को मात देकर आगे बढ़ रहे हैं. एच चंद्र शेखर बताते हैं कि खुद फुटबाल खेलते-खेलते फिर कोच के तौर पर एक्टिव रहते हुए. एक दिन अचानक विचार आया और उन्होंने फेडरेशन की नींव 2007-2008 में रखी. तब शुरुआती दौर में काफी चुनौतियां थीं. उन्होंने उन युवाओं के लिए काम किया जो शारीरिक रूप से कहीं न कहीं चुनौतियों से जीवन जी रहे थे. शुरुआत में ज्यादा विश्व पैरा वॉलीबॉल और एशियन पैरा वॉलीबॉल में सहयोग मिला. इसी सहयोग और मार्गदर्शन के साथ भारत ने नेशनल लेवल पर कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में भाग लिया.

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पैरा वॉलीबाल खेल की शुरूआत. (Photo Credit; ETV Bharat)

एच. चन्द्रशेखर के बारे में ये भी जानें: एच चन्द्रशेखर नेशनल चैंपियनशिप एशियाई खेलों, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप और विश्व सीरीज में भारतीय राष्ट्रीय टीम के कोच रह चुके हैं. उनके मार्गदर्शन में कर्नाटक राज्य टीम ने लगातार 6 बार सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप अपने नाम की है.

एच चंद्र शेखर प्रशांत कर्मकार के प्रशिक्षक और कोच की भूमिका निभा चुके हैं. संथप्पा एंथोनीप्पा के कोच, नरेश यादव रागुला के कोच के अलावा अनेकों खिलड़ियों को प्रशिक्षण दे चुके हैं. मलेशिया, कंबोडिया, अमेरिका और चीन जैसे अलग-अलग देशों में आयोजित नेशनल पैरा-वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं में उनके नेतृत्व में टीमों ने भाग लिया है.

एच. चंद्रशेखर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के लिए भी खेले, फिर एचएएल जिसे तब राष्ट्रीय फुटबॉल लीग के नाम से जाना जाता था, उन्होंने पहले आई-लीग में कोचिंग भी दी है.

चंद्रशेखर बताते हैं कि भारतीय टीम ने एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. वे कहते हैं इन सभी उपलब्धियों का श्रेय मुख्य रूप से पीसीआई (PCI) और पीवीएफआई (PVFI) को जाता है. साथ ही पीएम मोदी के द्वारा खेलों को बढ़ावा दिए जाने के लिए किए गए प्रयासों का भी परिणाम है कि सरकार भी खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

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जीते ये अवार्डस्. (Photo Credit; ETV Bharat)

भारत में पैरा वॉलीबाल की कुल 22 टीमें: कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वर्तमान में पैरा वॉलीबाल की 22 टीमें हैं. जहां ऐसे खिलाड़ियों को अवसर मिल रहा है, जो अपने आत्मविश्वास और हौसले से आगे बढ़कर पहचान बनाने का सपना संजोए हैं. बीते सालों में भारत ने 2024 के बीच पैरा वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी भाग लिया था. जहां पर भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए, रजत पदक (सिल्वर मेडल) हासिल किया. ये उपलब्धि देश के लिए गर्व का क्षण थी और इससे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और भी बढ़ा है.

ओलंपिक खेलों के लिए है सुनहरा मौका: आज भारतीय टीम पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभर रही है. आने वाले समय में नेशनल मंच पर और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है. एच चंद्रशेखर कहते है, पैरा वॉलीबॉल के क्षेत्र में भारत के लिए आने वाला भविष्य बहुत उज्ज्वल दिखाई दे रहा है. साल 2028 और 2032 के ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम के पास दुनिया में शीर्ष स्थान हासिल करने का सुनहरा अवसर है.

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प्रैक्टिस करते खिलाड़ी. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस सन् में शुरू हुआ पैरा वॉलीबॉल: वह कहते हैं कि इसके लिए पीसीआई और पीवीएफआई दोनों संस्थाएं मिलकर लगातार काम कर रही हैं. खिलाड़ियों को हर संभव सहायता दे रहीं हैं, साथ ही सरकार का सहयोग भी लगातार मिल रहा है. भारतीय पैरा वॉलीबॉल की जब 2008 के लगभग में शुरुआत हुई थी, तो उस समय साऊथ इंडिया के कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडू समेत पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और दिल्ली में सिटिंग वॉलीबॉल की टीम बनाई गई थीं.

फेडरेशन लगातार प्रयास करता रहा और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, असम से भी खिलाड़ियों को खोजा गया और टीमें बनाई गईं. तब से लगातार पैरा खिलाड़ी आगे आ रहे हैं. उन्हें प्रशिक्षण के साथ-साथ अलग-अलग टूर्नामेंट में हुनर दिखाने का अवसर मिल रहा है. देश की 8 टीमें अब तक ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, यूरोप के स्लोवाकिया में भी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं.

वे बताते हैं कि जून-जुलाई में क्लब चैंपियनशिप होने जा रहा है. ऐसे में भरोसा है कि देशभर के इस गेम के पैरा खिलाड़ी बेहतर करेंगे, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं. क्योंकि सिटिंग बॉलीबॉल गेम ओलम्पिक में है, इसलिए यहां इस बात पर भी गौर करना होगा कि देश के बाहर से अच्छे ट्रेनर्स को चुनकर खिलाड़ियों को ट्रेंड किया जाए.

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