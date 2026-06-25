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कॉर्बेट घूमने आए पर्यटक पहुंचे जेल, रिसॉर्ट संचालक से मारपीट, पुलिस से भी अभद्रता के आरोप

रामनगर स्थित टेड़ा गांव में एक रिसॉर्ट में बवाल, पर्यटकों और जिप्सी चालक पर मारपीट का मुकदमा, एक जिप्सी चालक और 2 पर्यटक गिरफ्तार

TOURIST ARREST IN RAMNAGAR
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 25, 2026 at 8:04 PM IST

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रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर स्थित टेड़ा गांव में स्थित रिसॉर्ट में पर्यटकों, जिप्सी चालक और रिसॉर्ट संचालक के बीच विवाद का मामला अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है. मामले में रिसॉर्ट संचालक की तहरीर पर पुलिस ने पर्यटकों और जिप्सी चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, महिला उपनिरीक्षक के साथ कथित अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में एक अलग मुकदमा भी दर्ज किया गया है.

दरअसल, रानीबाग निवासी एवं कॉर्बेट फन रिसॉर्ट के संचालक मुकेश जोशी ने पुलिस में एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि बीती 24 जून को उनके रिसॉर्ट में मेक माय ट्रिप के माध्यम से बुकिंग कराने वाले दो पर्यटक पहुंचे थे. इनमें अविनाश कुमार पुत्र इंदर सिंह निवासी सेक्टर 22 चंडीगढ़ और एक युवती निवासी दिलशाद एक्सटेंशन 2, साहिबाबाद, गाजियाबाद शामिल थे.

दोनों पर्यटक और जिप्सी चालक पर गंभीर आरोप: तहरीर के मुताबिक, दोनों पर्यटक दिन में रिसॉर्ट पहुंचने के बाद जिप्सी से कॉर्बेट भ्रमण के लिए जंगल सफारी पर गए थे. शाम करीब 6 बजे लौटने के बाद जिप्सी चालक शमशाद पुत्र खलील अहमद निवासी भवानीगंज (रामनगर) भी उनके कमरे में चला गया.

मुकेश जोशी का आरोप है कि जब उन्होंने जिप्सी चालक शमशाद का आधार कार्ड मांगा और कमरे में उसकी मौजूदगी पर आपत्ति जताई, तो कमरे का दरवाजा खुलने पर अंदर शराब और बीयर की बोतलें दिखाई दीं. आरोप है कि जिप्सी चालक को कमरे से बाहर आने के लिए कहने पर अविनाश कुमार, युवती और शमशाद ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट की.

Kotwali Ramnagar
कोतवाली रामनगर (फोटो- ETV Bharat)

रिसॉर्ट संचालक ने किसी तरह से बचाई अपनी जान, महिला उपनिरीक्षक से अभद्रता का आरोप: रिसॉर्ट संचालक का कहना है कि किसी तरह उन्होंने खुद को बचाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर शाम 7 बजकर 38 मिनट पर पुलिस आपातकालीन सेवा 112 को सूचना दी. शिकायत के अनुसार सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची. पुलिस टीम और महिला उपनिरीक्षक राजकुमारी के साथ भी आरोपियों ने अभद्र व्यवहार किया.

आरोप है कि अविनाश कुमार ने महिला उपनिरीक्षक के साथ दुर्व्यवहार किया. पुलिस कर्मियों और रिसॉर्ट संचालक को जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने मुकेश जोशी की तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 115(2), 351(3) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है.

महिला उपनिरीक्षक ने भी दर्ज कराया अलग से मुकदमा: इसके अलावा महिला उपनिरीक्षक राजकुमारी की ओर से भी एक अलग मुकदमा दर्ज कराया गया है. पुलिस के अनुसार सरकारी कार्य में बाधा डालने और महिला पुलिस अधिकारी के साथ कथित अभद्रता के मामले में अविनाश कुमार के खिलाफ अतिरिक्त सरकारी काम में बाधा डालने व अन्य में अतिरिक्त मुकदमा दर्ज किया गया है.

"पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, दोनों मुकदमों में पुलिस जांच जारी है."- सुशील कुमार, रामनगर कोतवाल

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