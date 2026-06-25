ETV Bharat / state

कॉर्बेट घूमने आए पर्यटक पहुंचे जेल, रिसॉर्ट संचालक से मारपीट, पुलिस से भी अभद्रता के आरोप

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर स्थित टेड़ा गांव में स्थित रिसॉर्ट में पर्यटकों, जिप्सी चालक और रिसॉर्ट संचालक के बीच विवाद का मामला अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है. मामले में रिसॉर्ट संचालक की तहरीर पर पुलिस ने पर्यटकों और जिप्सी चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, महिला उपनिरीक्षक के साथ कथित अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में एक अलग मुकदमा भी दर्ज किया गया है.

दरअसल, रानीबाग निवासी एवं कॉर्बेट फन रिसॉर्ट के संचालक मुकेश जोशी ने पुलिस में एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि बीती 24 जून को उनके रिसॉर्ट में मेक माय ट्रिप के माध्यम से बुकिंग कराने वाले दो पर्यटक पहुंचे थे. इनमें अविनाश कुमार पुत्र इंदर सिंह निवासी सेक्टर 22 चंडीगढ़ और एक युवती निवासी दिलशाद एक्सटेंशन 2, साहिबाबाद, गाजियाबाद शामिल थे.

दोनों पर्यटक और जिप्सी चालक पर गंभीर आरोप: तहरीर के मुताबिक, दोनों पर्यटक दिन में रिसॉर्ट पहुंचने के बाद जिप्सी से कॉर्बेट भ्रमण के लिए जंगल सफारी पर गए थे. शाम करीब 6 बजे लौटने के बाद जिप्सी चालक शमशाद पुत्र खलील अहमद निवासी भवानीगंज (रामनगर) भी उनके कमरे में चला गया.

मुकेश जोशी का आरोप है कि जब उन्होंने जिप्सी चालक शमशाद का आधार कार्ड मांगा और कमरे में उसकी मौजूदगी पर आपत्ति जताई, तो कमरे का दरवाजा खुलने पर अंदर शराब और बीयर की बोतलें दिखाई दीं. आरोप है कि जिप्सी चालक को कमरे से बाहर आने के लिए कहने पर अविनाश कुमार, युवती और शमशाद ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट की.