जिम ट्रेनर का कारनामा, तलाक दिए बगैर की कोर्ट मैरिज, दूसरी महिला से मंदिर में की शादी
युवती की तहरीर पर आरोपी जिम ट्रेनर समेत आठ लोगों के खिलाफ कमला नगर थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 8:06 AM IST
आगरा: आगरा के कमला नगर स्थित एक जिम ट्रेनर के खिलाफ एक युवती ने मुकदमा लिखाया है. आरोप है कि जिम ट्रेनर ने पहले उसे प्रेमजाल में फंसाया. शारीरिक शोषण किया. जब शादी का दबाव बनाया तो, कोर्ट मैरिज कर ली. इसके बाद सात लाख रुपये हड़प लिए. अब अतिरिक्त की दहेज की मांग करके उत्पीड़न करने लगा.
एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि युवती की तहरीर पर आरोपी जिम ट्रेनर समेत आठ लोगों के खिलाफ कमला नगर थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया है. तहरीर में जो आरोप लिखे हैं. उनके बारे में साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
आगरा के यमुनापार निवासी युवती ने पुलिस को बताया कि "मई 2022 में कमला नगर स्थित फिटनेस फाइव में जिम करने जाती थी. वहां उसकी मुलाकात सुभाष नगर, नई दिल्ली निवासी जिम ट्रेनर सागर हरजाई से हुई. सागर ने ट्रेनिंग के दौरान उससे दोस्ती की. कहा कि मेरी पहली पत्नी की सन 2020 में मौत हो गई. जिसके बाद से सिंगल हूं. जिम ट्रेनर सागर ने दोस्ती के बाद प्यार का इजहार किया. वायदा किया कि अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताएगा. जिस पर मैंने सागर पर भरोसा किया. दोनों की दोस्ती इसके बाद प्यार में बदल गई."
युवती का आरोप है कि "सन 2024 में सागर मुझे अपने कमला नगर स्थित फ्लैट पर ले गया. जहां पर शरीरिक संबंध बनाए. जब मैंने विरोध किया तो, उसने शादी करने की बात कही. जुलाई 2025 में कहा कि पिता रिश्ते की बात करने आएंगे. शादी की तैयारी के लिए मुझे 7 लाख रुपये ले लिए. पांच फरवरी 2026 को सागर ने उससे दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर ली. फरवरी 2026 में आगरा में शादी पंजीकृत कराई. दिल्ली में पार्टी भी हुई."
युवती का आरोप है कि "शादी के बाद ससुराली प्रताड़ित करने लगे. उस पर शराब पीने का दबाव डाला जाता था. उसे जानकारी हुई कि सागर की पहली पत्नी जिंदा है. उससे तलाक भी नहीं हुआ है."
युवती का आरोप है कि "तीसरी महिला ने फोटो और मैसेज भेजकर कहा कि सागर से मंदिर में शादी की है. उसने जमकर गालियां दीं. सागर से विरोध किया तो 21 अप्रैल को मारपीट की गई. जान से मारने की धमकी दी. आठ अक्टूबर की रात गाली-गलौज और मारपीट की. इसके बाद नौ अक्टूबर को मुझे मायके छोड़कर चला गया और दूसरी महिला के साथ रह रहा है."