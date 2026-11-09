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जिम ट्रेनर का कारनामा, तलाक दिए बगैर की कोर्ट मैरिज, दूसरी महिला से मंदिर में की शादी

जिम ट्रेनर का कारनामा, तलाक दिए बगैर की कोर्ट मैरिज, दूसरी महिला से मंदिर में की शादी . ( ईटीवी भारत )

आगरा: आगरा के कमला नगर स्थित एक जिम ट्रेनर के खिलाफ एक युवती ने मुकदमा लिखाया है. आरोप है कि जिम ट्रेनर ने पहले उसे प्रेमजाल में फंसाया. शारीरिक शोषण किया. जब शादी का दबाव बनाया तो, कोर्ट मैरिज कर ली. इसके बाद सात लाख रुपये हड़प लिए. अब अतिरिक्त की दहेज की मांग करके उत्पीड़न करने लगा.

एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि युवती की तहरीर पर आरोपी जिम ट्रेनर समेत आठ लोगों के खिलाफ कमला नगर थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया है. तहरीर में जो आरोप लिखे हैं. उनके बारे में साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

आगरा के यमुनापार निवासी युवती ने पुलिस को बताया कि "मई 2022 में कमला नगर स्थित फिटनेस फाइव में जिम करने जाती थी. वहां उसकी मुलाकात सुभाष नगर, नई दिल्ली निवासी जिम ट्रेनर सागर हरजाई से हुई. सागर ने ट्रेनिंग के दौरान उससे दोस्ती की. कहा कि मेरी पहली पत्नी की सन 2020 में मौत हो गई. जिसके बाद से सिंगल हूं. जिम ट्रेनर सागर ने दोस्ती के बाद प्यार का इजहार किया. वायदा किया कि अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताएगा. जिस पर मैंने सागर पर भरोसा किया. दोनों की दोस्ती इसके बाद प्यार में बदल गई."