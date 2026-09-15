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जिम ट्रेनर हत्या मामला: आया नगर से छतरपुर तक लंबा जाम, परिजन माग रहे इंसाफ

दिल्ली के आया नगर में जिम ट्रेनर की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस की जांच जारी है.

जिम ट्रेनर हत्या मामला: आया नगर से छतरपुर तक लंबा जाम
जिम ट्रेनर हत्या मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 15, 2026 at 5:37 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना इलाके के आया नगर गांव में कल हुई फायरिंग की वारदात के बाद आज मृतक के परिजनों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला. जिम ट्रेनर की हत्या के विरोध में परिजनों ने कई किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया. आया नगर से लेकर छतरपुर तक सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा.

दरअसल, कल सुबह करीब 10 बजे आया नगर गांव में गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा था. बदमाशों ने एक जिम ट्रेनर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी थी. इस वारदात के बाद से ही मृतक के परिवार में गम और गुस्से का माहौल है. आज परिजनों ने सड़क पर उतरकर इंसाफ की मांग की.

परिजनों का प्रदर्शन, इंसाफ की मांग

परिवार का कहना है कि उनके बेटे की हत्या करने वाले आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी सजा मिले. परिजनों के प्रदर्शन की वजह से आया नगर से छतरपुर तक कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया. सड़क पर बड़ी संख्या में लोग जमा रहे और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई. इस दौरान आम लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. मृतक के परिजनों का कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, उनका गुस्सा शांत नहीं होगा.

जिम ट्रेनर हत्या मामला: परिजनों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

जिम ट्रेनर हत्या मामला

कल हुई इस फायरिंग की वारदात ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं. आखिर बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग कैसे की और इस हत्या के पीछे क्या वजह थी, ये जांच का विषय है. परिवार की मांग है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करें और उन्हें इंसाफ दिलाए. वहीं, इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई और जाम हटने की स्थिति पर भी नजर बनी हुई है.

बता दें कि दिल्ली के आया नगर गांव में सोमवार सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा. फतेहपुर बेरी थाना इलाके में बदमाशों ने एक जिम ट्रेनर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. वारदात के दौरान बदमाशों ने 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग की. गोली लगने से गंभीर रूप से घायल जिम ट्रेनर विजय कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

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