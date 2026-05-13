महिला वकील से रेप करने के आरोपी जिम ट्रेनर को जमानत मिली
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- नैतिकता और आरोप अलग-अलग हैं.
Published : May 13, 2026 at 8:19 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वकील से रेप और धोखाधड़ी के आरोपी जिम ट्रेनर को जमानत देने का आदेश दिया है. जस्टिस गिरीश कथपलिया की बेंच ने जमानत देते हुए कहा कि नैतिकता को आरोपों से अलग कर देखा जाना चाहिए.
कोर्ट ने कहा कि आरोपी की ओर से जो फोटो और वीडियो पेश किए गए हैं वे बता रहे हैं कि आरोपी और शिकायतकर्ता वकील के बीच बना संबंध सहमतिपूर्ण था. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की इस दलील को खारिज कर दिया कि आरोपी जिम ट्रेनर शादीशुदा व्यक्ति है और उसके विवाहेत्तर संबंधों की वजह से इस मामले में जमानत नहीं दी जानी चाहिए.
कोर्ट ने कहा कि नैतिकता और आरोप दोनों अलग-अलग हैं. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों अलग-अलग धर्म के थे.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता वकील आरोपी से जिम में मिली जिसके बाद दोनों की धीरे-धीरे दोस्ती हो गई. महिला वकील के मुताबिक, आरोपी ने उसे एक ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया जिसके पीते ही वो बेहोश हो गई. उसके बाद आरोपी उसे एक होटल में ले गया जहां आरोपी ने उसके साथ रेप किया और उसकी अनुमति के बिना उसकी तस्वीरें खींची.
महिला वकील के मुताबिक, आरोपी ने उसके फोटोग्राफ का इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल करने लगा और कई बार शारीरिक संबंध बनाए. महिला वकील के मुताबिक आरोपी ने उसकी फोटो को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने की धमकी देकर 65 हजार रुपये ठग लिए.
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