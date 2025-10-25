ETV Bharat / state

चंडीगढ़ के मौली जागरण में थार गाड़ी पर पथराव, शीशे टूटे, CCTV में कैद वारदात

चंडीगढ़: शहर के मौली जागरण में बीती रात दहशत का माहौल बन गया. दरअसल, मकान नंबर 3823 के बाहर खड़ी महिंद्रा थार गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ पथराव कर दिया. इस दौरान गाड़ी के सभी शीशे टूटकर चकनाचूर हो गए. वारदात का मंजर पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.

थार गाड़ी के शीशे तोड़े : सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ अज्ञात लोग मौके पर पहुंचे और कुछ ही समय में लाल रंग की थार गाड़ी पर पत्थरों की बरसात कर दी. स्थानीय निवासियों ने बताया कि वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी इस तह की वारदातें होना चिंता का विषय है.