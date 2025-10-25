चंडीगढ़ के मौली जागरण में थार गाड़ी पर पथराव, शीशे टूटे, CCTV में कैद वारदात
चंडीगढ़ के मौली जागरण इलाके में दहशत का माहौल बन गया, जब कुछ अज्ञात लोगों ने महिंद्रा थार पर ताबड़तोड़ पत्थरों की बरसात कर दी.
Published : October 25, 2025 at 3:51 PM IST
चंडीगढ़: शहर के मौली जागरण में बीती रात दहशत का माहौल बन गया. दरअसल, मकान नंबर 3823 के बाहर खड़ी महिंद्रा थार गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ पथराव कर दिया. इस दौरान गाड़ी के सभी शीशे टूटकर चकनाचूर हो गए. वारदात का मंजर पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.
थार गाड़ी के शीशे तोड़े : सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ अज्ञात लोग मौके पर पहुंचे और कुछ ही समय में लाल रंग की थार गाड़ी पर पत्थरों की बरसात कर दी. स्थानीय निवासियों ने बताया कि वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी इस तह की वारदातें होना चिंता का विषय है.
वारदात के बाद आरोपी फरार : घटना के बाद थार मालिक ने पुलिस को शिकायत दी है लेकिन अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. थार के मालिक सोनू ने बताया कि "वो पेशे से जिम संचालक है. सोनू का कहना है कि ना तो उसकी किसी से कोई पुरानी रंजिश है और ना ही किसी से कोई विवाद हुआ है. फिलहाल बदमाश फरार है और बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल सकेगा कि थार पर हमले की असल वजह क्या थी."
