जिम संचालक पर फायरिंग, कंधे के पास लगी गोली, एसएमएस अस्पताल में करवाया भर्ती

जयपुर: राजधानी जयपुर में एक जिम संचालक पर अज्ञात हमलावर द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया है. गोली लगने से घायल जिम संचालक को पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया. जहां से उसे एसएमएस अस्पताल रैफर कर दिया गया. जहां उसका उपचार जारी है. इधर, पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया. पुलिस अज्ञात हमलावर की तलाश में जुटी है. मानसरोवर थानाधिकारी लखन सिंह खटाना ने बताया कि यह घटना शनिवार रात को मानसरोवर थाना इलाके के वीटी रोड की है.

बाइक पर पार्टनर के साथ जा रहा वीटी रोड: उन्होंने बताया कि भरतपुर का रहने वाला लोकेंद्र सिंह नारायण विहार में जिम चलाता है. वह अपने पार्टनर भूपेंद्र चौधरी के साथ शनिवार रात को जिम बंद कर बाइक से वीटी रोड की तरफ जा रहा था. इस दौरान किसी बदमाश ने फायरिंग कर दी. उन्होंने बताया कि कुछ देर तक लोकेंद्र को गोली लगने का अहसास ही नहीं हुआ. अचानक हाथ में दर्द हुआ और कंधे के पास से खून निकलता दिखा.