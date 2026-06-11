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हांसी में जिम संचालक की गोली मारकर हत्या, फायरिंग में युवती भी घायल, देखें वीडियो

हांसी के फव्वारा चौक के पास जिम संचालक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. हमलावर ने 5 सेकंड में 10 गोलियां मारी.

Gym owner shot dead in Hansi
Gym owner shot dead in Hansi (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 11, 2026 at 8:56 AM IST

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हांसी: फव्वारा चौक के पास गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे सनसनीखेज वारदात में बाइक सवार हमलावरों ने एक जिम संचालक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी. हमलावरों ने महज 5 सेकंड के भीतर करीब 10 राउंड फायर किए, जिनमें कई गोलियां जिम संचालक की पीठ और सिर में लगीं. गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. फिलहाल इस मामले पर कोई भी नहीं बोल रहा है.

हांसी में जिम संचालक की हत्या: घटना के समय जिम संचालक दुकानों के रैंप पर युवक-युवतियों को सुबह की एक्सरसाइज करवा रहा था. इसी दौरान हेलमेट पहने बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो गए. फायरिंग के दौरान वार्म-अप कर रही शिखा नामक युवती भी छर्रे लगने से घायल हो गई. उसे उपचार के लिए हिसार के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

हांसी में जिम संचालक की गोली मारकर हत्या, फायरिंग में युवती भी घायल, देखें वीडियो (ETV Bharat)

सीसीटीवी में कैद वारदात: वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें हमलावर जिम संचालक को गोली मारते नजर आ रहा है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक की कुछ दिन पहले ही लव मैरिज हुई थी. पुलिस सभी संभावित एंगल से जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान के प्रयास जारी हैं. हत्याकांड के बाद शहर में दहशत का माहौल है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईए और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. फिलहाल पुलिस ने पूरे जहा इस घटना को अंजाम दिया गया है. पुलिस ने उस जगह को कवर कर लिया है. पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ नहीं बोल रही है.

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