ETV Bharat / state

गाजियाबाद: जिम संचालक ने युवक पर स्टेरॉइड और इंजेक्शन लेने का बनाया दबाव, कूल्हे हुए खराब

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बॉडी बनवाने के नाम पर स्टेरॉयड और इंजेक्शन देने का मामला सामने आया है. इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के न्याय खंड 3 के रहने वाले युवक ने जिम संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है. पीड़ित ने दावा किया है कि महंगे स्टेरॉइड और इंजेक्शन के सेवन से उसके कूल्हे का एक हिस्सा खराब हो गया. पीड़ित की तहरीर की आधार पर जिम संचालक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित के कमलकांत त्यागी के मुताबिक, 24 नवंबर, 2023 को जिम संचालक गुलजार खान ने बहला फुसलाकर और फर्जी मेडिकल एवं फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाकर उसे अपने प्रभाव में लिया गया. इसके बाद गुलजार खान ने शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर गलत तरीके से संदिग्ध और हानिकारक टैबलेट समेत स्टेरॉइड इंजेक्शन लगवाए. दवाइयां और इंजेक्शन के बदले जबरन कुल 80 हजार रुपए लिए गए, जिसमें से 42,000 यूपीआई और 38,000 नकद दिए गए. गुलजार खान ने बिना लाइसेंस और अवैध तरीके से दवाई और स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाए.