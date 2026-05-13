गाजियाबाद: जिम संचालक ने युवक पर स्टेरॉइड और इंजेक्शन लेने का बनाया दबाव, कूल्हे हुए खराब
पीड़ित ने बताया कि शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर गलत तरीके से संदिग्ध और हानिकारक टैबलेट समेत स्टेरॉइड इंजेक्शन लगवाया गया.
Published : May 13, 2026 at 5:37 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बॉडी बनवाने के नाम पर स्टेरॉयड और इंजेक्शन देने का मामला सामने आया है. इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के न्याय खंड 3 के रहने वाले युवक ने जिम संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है. पीड़ित ने दावा किया है कि महंगे स्टेरॉइड और इंजेक्शन के सेवन से उसके कूल्हे का एक हिस्सा खराब हो गया. पीड़ित की तहरीर की आधार पर जिम संचालक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है.
पीड़ित के कमलकांत त्यागी के मुताबिक, 24 नवंबर, 2023 को जिम संचालक गुलजार खान ने बहला फुसलाकर और फर्जी मेडिकल एवं फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाकर उसे अपने प्रभाव में लिया गया. इसके बाद गुलजार खान ने शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर गलत तरीके से संदिग्ध और हानिकारक टैबलेट समेत स्टेरॉइड इंजेक्शन लगवाए. दवाइयां और इंजेक्शन के बदले जबरन कुल 80 हजार रुपए लिए गए, जिसमें से 42,000 यूपीआई और 38,000 नकद दिए गए. गुलजार खान ने बिना लाइसेंस और अवैध तरीके से दवाई और स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाए.
कमलकांत त्यागी ने बताया की दवाइयां और इंजेक्शन के कारण सेहत पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और कूल्हे के हिस्सों को नुकसान हुआ. इससे उनमें शारीरिक बीमारी उत्पन्न हो गई. फिलहाल उनका उपचार चल रहा है. डॉक्टर की ओर से बताया गया है कि खतरनाक और और जानलेवा स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाने के कारण कूल्हे का हिस्सा खराब हो गया है. पीड़ित ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
वादी कमलकांत त्यागी की तहरीर पर इंदिरापुरम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. उक्त प्रकरण में सभी बिंदुओं पर गहनता से पूछताछ और जांच की जा रही है. साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. - अभिषेक श्रीवास्तव, एसीपी इंदिरापुरम
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