तंत्र-मंत्र के बहाने हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता था, पुलिस ने मौलवी को किया गिरफ्तार
जिम जेहाद के आरोपियों के संपर्क में था, 2023 में बनारस में एक हिंदू लड़की का कराया था निकाह.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 4:58 PM IST
मिर्जापुर: पुलिस को जिम की आड़ में धर्मांतरण कराने के मामले में एक और सफलता मिली है. धर्मांतरण सिंडिकेट में शामिल मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार मौलवी जादू-टोना, तंत्र और ताबीज बनाने के बहाने लोगों को जाल में फंसाता था. फिर धर्म परिवर्तन करने को प्रेरित करता था. वाराणसी में एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने का उस पर मुकदमा दर्ज है.
जिम की आड़ में धर्मांतरण कराने के मामले में पुलिस लगातार नया-नया खुलासा कर रही है. इस क्रम में जेल में बंद आरोपियों से जुड़े एक मौलवी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार मौलवी खलीलुर्रहमान हिंदू लड़कियों की शादी कराता था. आरोपी पर वाराणसी के लोहता थाना में 2023 में हिंदू लड़की के धर्मांतरण और उसकी शादी कराने का मुकदमा दर्ज है. आरोप है कि मौलवी जादू-टोना, तंत्र और ताबीज बनाने के बहाने लड़कियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता था. देहात कोतवाली पुलिस ने पूछताछ कर इसे जेल भेज दिया है.
गिरफ्तार मौलवी खलीलुर्रहमान ने मदरसा अरबिया इलियट घाट, मिर्जापुर से पढ़ाई की है. भटवा पोखरी मस्जिद में 5 साल नमाज पढ़ाई है. चील्ह हुसैनी मस्जिद में 6 साल से नमाज पढ़ा रहा है. बता दें कि जिम की आड़ में धर्म परिवर्तन करने के मामले में अब तक पुलिस सात लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद शेख अली आलम, फैजल खान, जहीर, शादाब, फरीद अहमद, इरशाद खान, गिरोह का सरगना इमरान है. इमरान का भाई लक्की अभी भी फरार है. मौलवी की गिरफ्तारी से कई राज खुल सकते हैं.
अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि मौलवी को गिरफ्तार किया गया है. जिम की आड़ में धर्मांतरण करने वाले आरोपियों से इसका संपर्क था. वाराणसी के थाने में इसके खिलाफ हिंदू लड़की का निकाह कराने का मुकदमा दर्ज है. फिलहाल, इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है इसके और मामले की जांच की जा रही है.
