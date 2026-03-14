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मिर्जापुर में धर्मांतरण का मामला, 25 हजार इनामी अशफाक खान चंडीगढ़ एयरपोर्ट से गिरफ्तार

सह-आरोपी साहिल अहमद भी अरेस्ट: अशफाक खान के साथ ही उसके रिश्तेदार साहिल अहमद को भी पुलिस ने मिर्जापुर रोडवेज के पास से गिरफ्तार किया है. साहिल जिम में ट्रेनर के रूप में काम करता था और इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा था.

मिर्जापुर: मिर्जापुर पुलिस ने जिम की आड़ में धर्मांतरण कराने के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी मुख्य आरोपी अशफाक खान उर्फ लकी खान को चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पास से गिरफ्तार किया है. आरोपी विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उसे योजना सफल होने से पहले ही दबोच लिया. इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

मिर्जापुर की पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने शनिवार को पुलिस लाइन के मां विंध्यवासिनी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि देहात कोतवाली में दो लड़कियों ने इस गंभीर मामले की शिकायत दर्ज कराई थी.

जिम की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल: पीड़ित लड़कियों ने आरोप लगाया था कि जिम की आड़ में उनका धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया गया और शारीरिक शोषण किया गया. एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि इस मामले में मुख्य सरगना इमरान, एक मौलाना और जीआरपी के सिपाही समेत आठ आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं. यह मामला करीब दो महीने पहले सामने आया था जब जनपद के चार अलग-अलग जिमों में ऐसी गतिविधियों की शिकायत मिली थी. पुलिस की टीम फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही थी.

25 हजार रुपये का इनामी गिरफ्तार: फरार चल रहे नौवें आरोपी अशफाक उर्फ लकी पर एसपी की ओर से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. दो महीने की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार शुक्रवार की रात पुलिस टीम ने उसे चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया. एसपी ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच अभी भी जारी है और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा. जो भी अन्य व्यक्ति इस धर्मांतरण सिंडिकेट में शामिल पाया जाएगा, उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.



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