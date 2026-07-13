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ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में समझौते की पहल पर क्या बोले दोनों पक्ष? अंजुमन इंतजामिया ने जारी किया लेटर

वाराणसी: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की बात करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में 14 जुलाई को वाराणसी के सिविल कोर्ट में उपस्थित होकर जज के सामने मध्यस्थता के जरिए इस मामले का हल निकाले जाने के लिए कहा है. दूसरी ओर इस मामले में हिंदू पक्ष नाराज है और पूरे ज्ञानवापी की बात ही कह रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने किसी भी हाल में मस्जिद को छोड़ने से इनकार कर दिया है. इसी बीच अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी ने यह फैसला लिया है कि समाधान समारोह में वह किसी भी स्तर पर

शामिल नहीं होंगे.

इंतजामिया कमेटी ने जारी किया बयान. (Video Credit; ETV Bharat)

इस मामले में अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जारी लेटर में कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न न्यायालय में लाखों संबंधित वादों के बोझ को कम करने के लिए आपसी सहमति से मुकदमों के निस्तारण के लिए समाधान समारोह की पहल की है. जिसमें जिला न्यायालय, हाईकोर्ट स्तर और सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर विचाराधीन मुकदमों को लोक अदालत के जरिए आपसी समिति से आधार पर मुकदमे का निस्तारण किया जाना है. इसमें ज्ञानवापी मस्जिद जैसे अति संवेदनशील मामले को भी शामिल कर लिया गया है. ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र होने से यह विषय चर्चा का विषय बन गया है. यह आमंत्रण भी बाध्यकारी नहीं है. इसलिए अंजुमन इंतजामियां मस्जिद ने निर्णय लिया है कि इस समाधान समारोह में शामिल नहीं होंगे.

वहीं, इस मामले में शृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले के मूल वादी जिनमें लक्ष्मी देवी और उनके पैरोकार सोहनलाल आर्य हैं, फोन पर हुई बातचीत में कहा कि हम मध्यस्थता चाहते ही नहीं हैं. हमें हमारा अधिकार चाहिए या केस चलता रहे. हम समझौते के पक्ष में नहीं है. हमें पूरा मंदिर चाहिए. लक्ष्मी देवी का कहना है कि हम लोगों की पैरवी के बाद 2022 में 92 दिन एएसआई का सर्वे मस्जिद परिसर में चला था, उसमें साक्ष्य भी मिले हैं. सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि यह अवशेष मंदिर के हैं. 16 मई को वजूखाने में तथाकथित शिवलिंग मिलने की भी बात आई. जिसके बाद उसे सील किया गया है. सब अच्छी खबरें हैं तो हम अपना मंदिर छोड़ेंगे क्यों, हमें मंदिर चाहिए समझौता नहीं.