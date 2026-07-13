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ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में समझौते की पहल पर क्या बोले दोनों पक्ष? अंजुमन इंतजामिया ने जारी किया लेटर

हिंदू पक्ष ने कहा- सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि यह अवशेष मंदिर के, वजूखाने में तथाकथित शिवलिंग मिलने की बात आई.

ज्ञानवापी.
ज्ञानवापी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 3:41 PM IST

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वाराणसी: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की बात करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में 14 जुलाई को वाराणसी के सिविल कोर्ट में उपस्थित होकर जज के सामने मध्यस्थता के जरिए इस मामले का हल निकाले जाने के लिए कहा है. दूसरी ओर इस मामले में हिंदू पक्ष नाराज है और पूरे ज्ञानवापी की बात ही कह रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने किसी भी हाल में मस्जिद को छोड़ने से इनकार कर दिया है. इसी बीच अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी ने यह फैसला लिया है कि समाधान समारोह में वह किसी भी स्तर पर
शामिल नहीं होंगे.

इंतजामिया कमेटी ने जारी किया बयान. (Video Credit; ETV Bharat)

इस मामले में अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जारी लेटर में कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न न्यायालय में लाखों संबंधित वादों के बोझ को कम करने के लिए आपसी सहमति से मुकदमों के निस्तारण के लिए समाधान समारोह की पहल की है. जिसमें जिला न्यायालय, हाईकोर्ट स्तर और सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर विचाराधीन मुकदमों को लोक अदालत के जरिए आपसी समिति से आधार पर मुकदमे का निस्तारण किया जाना है. इसमें ज्ञानवापी मस्जिद जैसे अति संवेदनशील मामले को भी शामिल कर लिया गया है. ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र होने से यह विषय चर्चा का विषय बन गया है. यह आमंत्रण भी बाध्यकारी नहीं है. इसलिए अंजुमन इंतजामियां मस्जिद ने निर्णय लिया है कि इस समाधान समारोह में शामिल नहीं होंगे.

वहीं, इस मामले में शृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले के मूल वादी जिनमें लक्ष्मी देवी और उनके पैरोकार सोहनलाल आर्य हैं, फोन पर हुई बातचीत में कहा कि हम मध्यस्थता चाहते ही नहीं हैं. हमें हमारा अधिकार चाहिए या केस चलता रहे. हम समझौते के पक्ष में नहीं है. हमें पूरा मंदिर चाहिए. लक्ष्मी देवी का कहना है कि हम लोगों की पैरवी के बाद 2022 में 92 दिन एएसआई का सर्वे मस्जिद परिसर में चला था, उसमें साक्ष्य भी मिले हैं. सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि यह अवशेष मंदिर के हैं. 16 मई को वजूखाने में तथाकथित शिवलिंग मिलने की भी बात आई. जिसके बाद उसे सील किया गया है. सब अच्छी खबरें हैं तो हम अपना मंदिर छोड़ेंगे क्यों, हमें मंदिर चाहिए समझौता नहीं.

मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता एकलाख अहमद का कहना है कि ज्ञानवापी से संदर्भित चार मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को वापस सहमति से क्या खत्म किया जा सकता है, इसका नोटिस भेजा है. सभी को 14 जुलाई को न्यायालय में बुलाया गया है. इसमें सभी पक्ष मेडिटेशन सेंटर में उपस्थित होंगे. हम इसके पहले भी तीन-चार बार जा चुके हैं लेकिन हिंदू पक्ष से कभी कोई आया नहीं. उनका कहना है कि मध्यस्थता एक ही शर्त पर हो सकती है, वह मस्जिद पर क्लेम छोड़ दें. क्योंकि यह हजारों वर्ष पुरानी है और हमारे साक्ष्य मौजूद हैं, जो स्पष्ट करते हैं कि स्थान हमारा है, उनका नहीं.

हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहनलाल आर्य का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ टेबल पर बैठकर अपनी बातें रख सकते हैं, ताकि ज्ञानवापी मुद्दे का हल होने तक समाधान निकाला जा सके. इसलिए सभी को उपस्थित होना चाहिए, यह मेरा निर्णय है. फिलहाल जज के सामने क्या होगा, यह बाद की बात है.

क्या है मामला

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में नियमित दर्शन पूजन को लेकर पांच महिलाओं ने एक मुकदमा न्यायालय में दाखिल किया था. जिसमें लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, राखी सिंह और रेखा पाठक हैं. इन लोगों ने 2021 में याचिका दायर कर नियमित दर्शन की मांग की थी, जिसके बाद यहां पहले वकील कमीशन फिर एएसआई का सर्वे किया गया था. मामला अभी भी लोकल कोर्ट के साथ हाइकोर्ट में जारी है.

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