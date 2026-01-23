ETV Bharat / state

ज्ञानवापी के मूल मुकदमे में 28 जनवरी को अगली सुनवाई; प्रतिवादी ने दिया सुप्रीम कोर्ट का हवाला

वाराणसी: सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक भावना भारती की कोर्ट में गुरुवार को ज्ञानवापी के प्राचीन मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट में प्रतिवादी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए वाद की अग्रिम सुनवाई नहीं किए जाने की मांग की.

उनका तर्क रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय की याचिका पर वर्शिप एक्ट के तहत विवादित सभी मामलों में अग्रिम सुनवाई पर रोक लगाई है. इसलिए इस मामले में भी सुनवाई नहीं हो सकती है.

पिछले दिनों जिला जज की कोर्ट ने भी सील वजूखाने के ताले का कपड़ा बदलने के मामले में प्रशासन की अर्जी पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया था. इसके वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने इस पर अपनी दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश नहीं दिया है. हाईकोर्ट ने पहले ही इस मामले को 6 महीने के अंदर निस्तारित करने के आदेश दिया है. कोर्ट के आदेशानुसार त्वरित सुनवाई चल रही है.