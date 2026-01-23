ज्ञानवापी के मूल मुकदमे में 28 जनवरी को अगली सुनवाई; प्रतिवादी ने दिया सुप्रीम कोर्ट का हवाला
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता की याचिका पर वर्शिप एक्ट के तहत विवादित सभी मामलों में अग्रिम सुनवाई पर रोक लगाई है.
वाराणसी: सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक भावना भारती की कोर्ट में गुरुवार को ज्ञानवापी के प्राचीन मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट में प्रतिवादी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए वाद की अग्रिम सुनवाई नहीं किए जाने की मांग की.
उनका तर्क रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय की याचिका पर वर्शिप एक्ट के तहत विवादित सभी मामलों में अग्रिम सुनवाई पर रोक लगाई है. इसलिए इस मामले में भी सुनवाई नहीं हो सकती है.
पिछले दिनों जिला जज की कोर्ट ने भी सील वजूखाने के ताले का कपड़ा बदलने के मामले में प्रशासन की अर्जी पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया था. इसके वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने इस पर अपनी दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश नहीं दिया है. हाईकोर्ट ने पहले ही इस मामले को 6 महीने के अंदर निस्तारित करने के आदेश दिया है. कोर्ट के आदेशानुसार त्वरित सुनवाई चल रही है.
वादमित्र की सुनवाई जारी रखते हुए अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 28 जनवरी की तिथि नियत की है. ज्ञानवापी परिसर में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा-पाठ का अधिकार देने से जुड़े 1991 में दायर मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई हो रही है.
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील तौहिद खान की ओर से पिछली सुनवाई पर एक अन्य प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. इसमें ज्ञानवापी के सभी मामलों की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है.
