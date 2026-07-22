ETV Bharat / state

ज्ञानगुड़ी ने बदली बस्तर की तस्वीर, NEET में 50 छात्रों ने किया क्वालिफाई

ज्ञानगुड़ी ने बदली बस्तर की तस्वीर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

शुल्क कोचिंग संस्था ज्ञानगुड़ी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शानदार सफलता हासिल की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जगदलपुर: 26 जनवरी 2024 में शुरू हुई निशुल्क कोचिंग संस्था ज्ञानगुड़ी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शानदार सफलता हासिल की है. इस साल संस्थान के 90 विद्यार्थियों में से 50 ने NEET क्वालिफाई किया है. जबकि कई छात्रों ने नर्सिंग और अन्य मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में भी शानदार प्रदर्शन किया है.

कई छात्रों का शानदार प्रदर्शन

स्टेट लेवल नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में संस्थान के दो विद्यार्थियों ने 68वीं और 294वीं रैंक हासिल कर संस्थान का नाम रोशन किया है. ज्ञानगुड़ी की इस सफलता के पीछे कॉन्सेप्ट आधारित पढ़ाई, अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण को प्रमुख कारण माना जा रहा है.

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री की पहल पर ये ज्ञानगुड़ी संस्था शुरू हुई थी. इस बार काउंसलिंग के बाद 8 से 10 छात्रों के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलने की संभावना है, जिनमें 2 छात्रों का क्षेत्रीय (रीजनल) चयन लगभग तय माना जा रहा है.- एलेक्जेंडर, प्रभारी ज्ञानगुड़ी

निशुल्क कोचिंग संस्था ज्ञानगुड़ी का शानदार प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर के छात्र अब आगे आ रहे

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मेडिकल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आगे आ रहे हैं. एक समय ऐसा था जब पूरे बस्तर जिले से NEET के लिए 50 आवेदन भरना भी मुश्किल होता था. लेकिन आज केवल ज्ञानगुड़ी से ही 50 विद्यार्थियों ने परीक्षा क्वालिफाई कर ली है.

NEET में 50 छात्रों ने किया क्वालिफाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह बदलाव न सिर्फ शिक्षा के बढ़ते स्तर को दर्शाता है, बल्कि बस्तर के युवाओं के बदलते सपनों और उज्ज्वल भविष्य की भी तस्वीर पेश करता है. बस्तर जो कभी माओवाद और शिक्षा की चुनौतियों के लिए जाना जाता था. अब सफलता की नई कहानियां लिख रहा है.