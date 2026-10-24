दिल्ली में 1 नंवबर को इंडिया ब्लाक की रैली, हरियाणा कांग्रेस ने भी झोंकी ताकत
दिल्ली में 1 नवंबर को इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित रैली को लेकर हरियाणा में तैयारियों पर कांग्रेस नेताओं ने जानकारी दी.
Published : October 24, 2026 at 2:15 PM IST
चंडीगढ़: दिल्ली में 1 नवंबर को प्रस्तावित इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर पार्टी की ओर से देशव्यापी तैयारी की जा रही है. इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर चंडीगढ़ में पार्टी नेताओं की ओर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "देश में तानाशाही माहौल चल रहा है. देश आजाद होने के बाद हमें वोट का अधिकार मिला. लेकिन जो चीजें सामने आ रही है उनसे लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है."
हरियाणा के लोगों को कर रहे हैं आमंत्रितः उन्होंने आगे कहा "कि SIR का मुद्दा चला. ज्ञानेश कुमार के ऊपर उनके ही साथियों ने आरोप लगाया है, जिससे साफ हो गया कि ज्ञानेश कुमार भाजपा के लिए काम कर रहे हैं. कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. 1 नंवबर तो इंडिया गठबंधन की तरफ से दिल्ली में एक बड़ी रैली की जाएगी. जब भी दिल्ली में कोई कार्यक्रम होता है तो हरियाणा की विशेष उपस्थिति रहती है. इसके लिए हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, जो लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें हमारे साथ आना चाहिए."
'प्रत्येक व्यक्ति के वोट की रक्षा करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी': हमारी मांगे हैं कि ज्ञानेश कुमार को पद से इस्तीफा देना चाहिए. उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और जो उन्होंने काम किए उनकी समीक्षा करनी चाहिए और चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए. प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि "1 नंवबर को होने वाली रैली की मकसद है कि लोगों के मतदान के अधिकार को और लोकतंत्र को सुरक्षित करना और भाजपा से जवाब मांगा जाए. प्रत्येक व्यक्ति के वोट की रक्षा करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है. आयोग की यह जिम्मेदारी है कि वे पार्दर्शिता और विश्वसनीय तरीके से चुनाव कराए."
'55 प्रतिशत बाद में 65 प्रतिशत हो जाता हैः' मतदान होता है 55 प्रतिशत और बाद में हो जाता है 65 प्रतिशत यह एक षड्यंत्र है जो देश में चल रहा है. अगर भाजपा लोगों को वोट का अधिकार देती तो अडानी को एक लाख वोट का अधिकार होता. अंबानी को भी एक लाख वोट का अधिकार होता. लेकिन हमारे संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है.
चौपाल कार्यक्रम एक नवंबर के बाद होगाः आज चुनाव में पारदर्शिता क्यों नहीं है. इसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता है. यह रैली जनता की आवाज है जिसमें हम इन्हीं सवालों का जवाब मांगेंगे, जो चौपाल का कार्यक्रम कल से प्रदेश में शुरू होना था, वह अब एक नवंबर की रैली के बाद होगा.
के.सी. वेणुगोपाल कांग्रेस नेताओं के साथ कर चुके हैं बैठकः बता दें कि के.सी. वेणुगोपाल ने 1 नवंबर की मेगा रैली में हरियाणा से व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस नेताओं के साथ कल बैठक की थी. बैठक में 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली मेगा रैली की तैयारियों की समीक्षा की गई. हरियाणा से व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया.
पार्टी के सभी विंगों के साथ बैठकः AICC के पदाधिकारियों, कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) के सदस्यों, ओबीसी विभाग, पूर्व सैनिक विभाग एवं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन (RGPRS) के राष्ट्रीय प्रमुखों, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों, पूर्व विधानसभा अध्यक्षों, सांसदों, विधायकों, जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों, वरिष्ठ नेताओं एवं AICC पर्यवेक्षकों के साथ संवाद करते हुए वेणुगोपाल ने रैली में हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों की उत्साहपूर्ण और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एकजुट संगठनात्मक प्रयास करने का आह्वान किया था.