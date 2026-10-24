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दिल्ली में 1 नंवबर को इंडिया ब्लाक की रैली, हरियाणा कांग्रेस ने भी झोंकी ताकत

इंडिया गठबंधन की दिल्ली रैली की तैयारी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: दिल्ली में 1 नवंबर को प्रस्तावित इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर पार्टी की ओर से देशव्यापी तैयारी की जा रही है. इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर चंडीगढ़ में पार्टी नेताओं की ओर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "देश में तानाशाही माहौल चल रहा है. देश आजाद होने के बाद हमें वोट का अधिकार मिला. लेकिन जो चीजें सामने आ रही है उनसे लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है."

हरियाणा के लोगों को कर रहे हैं आमंत्रितः उन्होंने आगे कहा "कि SIR का मुद्दा चला. ज्ञानेश कुमार के ऊपर उनके ही साथियों ने आरोप लगाया है, जिससे साफ हो गया कि ज्ञानेश कुमार भाजपा के लिए काम कर रहे हैं. कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. 1 नंवबर तो इंडिया गठबंधन की तरफ से दिल्ली में एक बड़ी रैली की जाएगी. जब भी दिल्ली में कोई कार्यक्रम होता है तो हरियाणा की विशेष उपस्थिति रहती है. इसके लिए हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, जो लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें हमारे साथ आना चाहिए."