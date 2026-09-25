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CCSU मेरठ में ज्ञान सभा-2026; 35 से अधिक कुलपति जुटेंगे, दो दिन विकसित भारत पर होगा मंथन

CCSU की कुलपति ने दी जानकारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) में "विकसित भारत के लिए शिक्षा का स्वरूप" विषय पर व्यापक मंथन होगा. ज्ञानसभा-2026 के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर के 35 से अधिक कुलपति शामिल होंगे. वहीं सैंकड़ों शिक्षाविद अलग-अलग शिक्षण संस्थाओं से 26-27 सितंबर को शिरकत करेंगे. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास (पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र) के द्वारा 26 एवं 27 सितंबर को होने वाले विशेष कार्यक्रम को लेकर यूनिवर्सिटी में व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही हैं. इस कार्यक्रम में नवाचार, संस्कार, कौशल और भारतीयता सहित विभिन्न विषयों पर मंथन होगा. दो दिनों तक विकसित भारत पर होगा मंथन. (Video Credit; ETV Bharat) विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने बताया कि ज्ञानसभा का केंद्रीय विषय “विकसित भारत हेतु शिक्षा का स्वरूप” निर्धारित किया गया है. इस कार्यक्रम में आने वाले सभी गेस्ट दो दिन यहीं ठहरेंगे. इस आयोजन में शिक्षा के विविध आयामों पर व्यापक स्तर पर मंथन और चिंतन होगा.