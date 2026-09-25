CCSU मेरठ में ज्ञान सभा-2026; 35 से अधिक कुलपति जुटेंगे, दो दिन विकसित भारत पर होगा मंथन
26-27 सितंबर को "विकसित भारत के लिए शिक्षा का स्वरूप" विषय पर व्यापक मंथन होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 5:01 PM IST
मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) में "विकसित भारत के लिए शिक्षा का स्वरूप" विषय पर व्यापक मंथन होगा. ज्ञानसभा-2026 के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर के 35 से अधिक कुलपति शामिल होंगे. वहीं सैंकड़ों शिक्षाविद अलग-अलग शिक्षण संस्थाओं से 26-27 सितंबर को शिरकत करेंगे.
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास (पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र) के द्वारा 26 एवं 27 सितंबर को होने वाले विशेष कार्यक्रम को लेकर यूनिवर्सिटी में व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही हैं. इस कार्यक्रम में नवाचार, संस्कार, कौशल और भारतीयता सहित विभिन्न विषयों पर मंथन होगा.
विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने बताया कि ज्ञानसभा का केंद्रीय विषय “विकसित भारत हेतु शिक्षा का स्वरूप” निर्धारित किया गया है. इस कार्यक्रम में आने वाले सभी गेस्ट दो दिन यहीं ठहरेंगे. इस आयोजन में शिक्षा के विविध आयामों पर व्यापक स्तर पर मंथन और चिंतन होगा.
उन्होंने बताया कि ज्ञानसभा-2026 में देशभर के 35 से अधिक विश्वविद्यालयों को बुलावा दिया गया है. इसके अतिरिक्त शिक्षाविदों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रहेगी.
इस दौरान कुल 7 प्रमुख सत्र अलग-अलग विषयों पर आयोजित होंगे. विभिन्न वर्गों के छात्रों के अलावा विभिन स्कूली शिक्षकों, प्रोफेसर्स और प्रतिभागियों के लिए समूह सत्र भी रखे गए हैं. युवाओं में नवाचार, उद्यमिता, कौशल एवं विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका पर संवाद होगा.
इन विषयों पर होगी चर्चा-
- विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं के साथ “ज्ञान से जीवन तक- ऐसी शिक्षा जो बच्चे को पढ़ाए ही नहीं, जीना भी सिखाए" विषय पर चर्चा होगी.
- समूह सत्र में “विद्यार्थी से व्यक्तित्व तक- कैसी शिक्षा राष्ट्र-निर्माता बनाएगी" थीम पर चर्चा होगी. इस सत्र में विद्यार्थी के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर विचार-विमर्श होगा.
- “21वीं सदी का आदर्श शिक्षक कैसा हो” विषय पर मंथन होगा. इस सत्र में बदलते शैक्षिक परिवेश में शिक्षक की भूमिका, शिक्षक के दायित्व और भावी पीढ़ी के निर्माण में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा होगी.
- सामूहिक सत्र में “भारतीयता, विज्ञान और तकनीक- ऐसी शिक्षा जो जड़ों से जोड़े और विश्व में आगे बढ़ाए” विषय पर मंथन होगा, इस सत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा, विज्ञान, तकनीक और आधुनिक शिक्षा के समन्वय पर विमर्श किया जाएगा.
- “कक्षा से कर्मभूमि तक- शिक्षा को रोजगार, कौशल और आत्मनिर्भरता से कैसे जोड़ें?” विषय पर चर्चा होनी है, इस सत्र में शिक्षा को रोजगार, कौशल विकास, आत्मनिर्भरता एवं विद्यार्थियों के व्यावहारिक जीवन से जोड़ने के विषय पर विमर्श होगा.
- “ज्ञानसभा से जनसभा तक - विकसित भारत के लिए शिक्षा का संकल्प” विषय पर कार्यक्रम के निष्कर्षों, अनुभवों और शिक्षा के क्षेत्र में आगे की दिशा पर विचार किया जाएगा.
वीसी ने बताया कि संजय स्वामी, राष्ट्रीय सह-संयोजक, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली, प्रो. डॉ. हितेंद्र त्यागी, डॉ. सविता सेंगर, राष्ट्रीय सह-सचिव, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली तथा मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. पंकज मित्तल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली सहभागिता करेंगे. ज्ञानसभा के दोनों दिनों में विद्यार्थियों, स्कूल शिक्षकों, प्रोफेसरों एवं अन्य प्रतिभागियों के लिए समूह सत्र आयोजित किए जाएंगे.
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