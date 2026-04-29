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ज्ञान भारतम पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान: बस्तर में मिली 1400 से ज्यादा व छत्तीसगढ़ में 7985 पांडुलिपियां

बस्तर में कलेक्टर व अन्य अधिकारी पांडुलिपि संग्रहकर्ताओं से संपर्ककर उनके पास सुरक्षित प्राचीन दस्तावेजों एवं पांडुलिपियों की जानकारी ले रहे हैं. पांडुलिपियों को अमूल्य धरोहर बताते हुए उनको डिजिटल रूप में संग्रह किया जा रहा है. अधिकारियों ने पुरातन संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह हमारी सांस्कृतिक पहचान और इतिहास की अमूल्य धरोहर है.

जगदलपुर: देश के संस्कृति विभाग के ज्ञानभारतम अभियान के अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ में प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण एवं संग्रहण का काम किया जा रहा है. इसे लेकर छत्तीसगढ़ के अलग जिलों में कार्य जोरों पर है. बस्तर में भी पांडुलिपियों की खोज जारी है.

बीते दिनों जगदलपुर में ओडिशा की संस्कृति से संबंधित पांडुलिपि संग्रहणकर्ता नरहरि दास और रविन्द्र दास के पास से लगभग 85 पांडुलिपियों का संग्रह पाया गया. इनमें उड़िया साहित्य में लिखित पांडुलिपि में आयुर्वेद, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक ज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां संरक्षित हैं. जिला प्रशासन द्वारा इन पांडुलिपियों के दस्तावेजीकरण, संरक्षण एवं सुरक्षित संधारण की दिशा में काम करने की बात कही है.

संस्कृति विभाग सहेज रहा धरोहर (ETV Bharat Chhattisgarh)

शहर और गांवों में राजस्व अमले की लगी ड्यूटी

बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा ने बताया कि ज्ञानभारत मिशन के अंतर्गत भारत के सांस्कृतिक धरोहर के साक्ष्य पांडुलिपियां को जुटाने में टीम लगी हुई है. हस्तलिखित पांडुलिपियों को सहेजने का प्रयास किया जा रहा है. मार्च के अंत में एक विशेष टीम का गठन नगर निगम और ग्राम पंचायत क्षेत्र में किया गया है. इसके लिए राजस्व अमले की ड्यूटी लगाई गई है. जहां से पांडुलिपियां मिलने की संभावनाएं हैं वहां टीम दस्तक दे रही है और पांडुलिपियों को संरक्षण करने में जुटी हुई है. जिनमें संस्कृति धाम, मंदिर, मठ, ट्रस्ट शामिल हैं. इसके अलावा कई लोग इसे इकठ्ठा करके भी रखे हुए हैं.

प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण एवं संग्रहण कार्य (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर ने बताया कि ऐसे लोगों से संपर्क कर ज्ञानभारत मिशन के बारे में बताया जा रहा है. उनकी धरोहर उनके पास ही रहेगी बस इसका डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित रखने का प्रयास है. जिससे यह पता चल सकेगा कि भारत सांस्कृतिक रूप से कितना समृद्ध रहा ये पता चल पाएगा.

बस्तर जिले के लोगों से अपील भी की है कि जिनके पास भी हस्त लिखित पांडुलिपियां जो काफी पुरानी है. जिसे सहेजा गया है. उसकी जानकारी प्रशासन को दें ताकि भारत में बन रहे डेटाबेस में यह शामिल रहे और बस्तर गौरवान्वित हो- आकाश छिकारा, बस्तर कलेक्टर

1947 के पहले की पांडुलिपियों की खोज

मानव विज्ञान केंद्र के अधीक्षक पीयूष रंजन साहू ने बताया कि पूरे भारत के अमूल्य ज्ञान की विविधताओं और पुराने पांडुलिपियों को चिन्हांकित किया जा रहा है. जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या अन्य व्यक्ति विशेष के पास मौजूद है. 1947 के पहले की पांडुलिपियों को खोजा जा रहा है. इसे बचाने और इसके ऊपर अधिक रिसर्च करने के लिए यह मुहिम चलाया जा रहा है. पांडुलिपियों में ताड़ पत्ता, कपड़ा, लैदर, स्वर्णमुद्रा, ताम्रपत्र में ज्ञान शामिल है.

बस्तर जिले में 1400 से अधिक पांडुलिपियां मिली है. आगे 3 महीने और अभियान चलाने पर आंकड़ा बढ़ सकता है. वहीं पूरे छत्तीसगढ़ में 7985 पांडुलिपियां मिली है-पीयूष रंजन साहू, अधीक्षक, मानव विज्ञान केंद्र

"पांडुलिपियों में छिपा है ज्ञान का खजाना"

पीयूष रंजन साहू ने बताया कि पांडुलिपियों में विभिन्न प्रकार के ज्ञान समाहित हैं. जिसमें इतिहास शामिल हैं, औषधि विधि लिखी गई है, जड़ीबूटी का विवरण है. संगीत शामिल है, नृत्य शामिल है, विद्या शामिल है. तंत्र मंत्र शामिल है. ऐसे ज्ञानों से भरे विविधताओं को खोजा जा रहा है. जर्जर स्थिति में मौजूद पांडुलिपियों को सुधार किया जाएगा. उस पर शोध करके पूरे ज्ञान को सार्वजनिक करने की सरकार की योजना है.

ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)

ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण

दामाखेड़ा क्षेत्र में 326 वर्ष पुरानी दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियों की खोज हुई. इन पांडुलिपियों में तत्कालीन समाज, धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक परिस्थितियों का विस्तृत वर्णन मिला, जो शोध और अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. बिलासपुर जिले के ऐतिहासिक स्थल मल्हार से लगभग 2,000 वर्ष पुराना ताम्रपत्र मिला. इस ताम्रपत्र में प्राचीन काल के शासन, दान व्यवस्था और सामाजिक संरचना का उल्लेख मिलता है, जो यह दर्शाता है कि उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था कितनी विकसित और संगठित थी. अंबिकापुर एवं अन्य क्षेत्रों में भी 17 वीं शताब्दी सहित विभिन्न कालखंडों की दुर्लभ पांडुलिपियों की खोज की गई है.