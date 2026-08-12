ग्वालियर जू की शान बढ़ाएगा रॉयल बंगाल टाइगर, बदले में व्हाइट टाइगर की देहरादून रवानगी
ग्वालियर जू में जल्द दिखेगा नया मेहमान, व्हाइट वाइट टाइगर के बदले देहरादून से मिलेगा रॉयल बंगाल टाइगर. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 1:50 PM IST
ग्वालियर : ग्वालियर गांधी प्राणी उद्यान में जल्द ही नए मेहमान की दहाड़ सुनाई देगी. चिड़ियाघर में एक और रॉयल बंगाल टाइगर आने वाला है. हालांकि इसके लिए ग्वालियर जू भी एक व्हाइट टाइगर को अलविदा कहेगा. देशभर के चिड़ियाघरों में जानवरों के आदान-प्रदान समय-समय पर किया जाता है. इसी के तहत जल्द ही ग्वालियर में भी जू प्रबंधन व्हाइट टाइगर के बदले रॉयल बंगाल टाइगर लाने की तैयारी में है.
एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम
ग्वालियर जू प्रबंधन की देहरादून जू प्रबंधन से चर्चा और मीटिंग हो चुकी. ये कदम गांधी प्राणी उद्यान में टाइगर्स की अगली पीढ़ी तैयारी करने के लिए उठाया जा रहा है. ग्वालियर गांधी प्राणी उद्यान के डॉ. उपेन्द्र यादव के मुताबिक "एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत देहरादून चिड़ियाघर के साथ टाइगर एक्ज़ाचेंज को लेकर प्रपोजल गया है. जैसे ही ये फाइनल होगा तो आगे की प्रक्रिया की जाएगी. देहरादून से एक रॉयल बंगाल टाइगर ग्वालियर लाया जाएगा और यहां से एक व्हाइट टाइगर देहरादून भेजा जाएगा, जो भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है. इससे जैव विविधता बढ़ाने और एक ही वंशावली में होने वाले लगातार प्रजनन से जानवरों में आने वाली आनुवंशिक समस्याओं का जोखिम कम होगा."
नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्लानिंग
डॉ. उपेन्द्र यादव ने बताया "ग्वालियर जू में वर्तमान में 3 शावकों समेत कुल 10 टाइगर्स हैं. देहरादून से जो टाइगर लाया जाएगा, उसकी उम्र साढ़े 3 से 4 साल होगी. वह मेच्योर होगा तो आगे ब्रीडिंग में समस्या नहीं आएगी. ग्वालियर से भी इतनी ही उम्र का वयस्क टाइगर देहरादून जू को दिया जाएगा. एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दोनों जू प्रबंधन की आपसी मीटिंग हो चुकी हैं, इस पर सहमति भी बन चुकी है, जल्द ही इसके लिए कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी. इसके बाद जानवरों के आदान-प्रदान का काम पूरा किया जायेगा."
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फिलहाल ग्वालियर जू में 10 बाघ
ग्वालियर चिड़ियाघर प्रबंधन के अनुसार वर्तमान में गांधी प्राणी उद्यान में लगभग 10 बाघ हैं. इनमें से कुछ मादा बाघों की उम्र 13 से 14 वर्ष तक पहुंच चुकी है. भविष्य में बाघों की नई पीढ़ी तैयार करने के लिए एक नई ब्लडलाइन के बाघ को शामिल करना आवश्यक माना जा रहा है.