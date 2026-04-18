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गर्मी में वाटर पॉपअप से व्हाइट टाइगर मीरा की अठखेलियां, लेपर्ड्स, भालू, बंदरों को भी आ रहा पसंद

टाइगर, लेपर्ड्स, भालू को पसंद आ रहा वाटर पॉपअप ( ETV Bharat )

जानवरों और पक्षियों के लिए गर्मी से बचाव की व्यवस्था अलग अलग है. चिड़ियाघर के क्यूरेटर गौरव परिहार ने बताया, "ग्वालियर में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है. ऐसे में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए जानवरों और पक्षियों की डाइट में बदलाव कर दिया है. उन्हें ऐसी डाइट दी जा रही है जिससे डीहाइड्रेशन ना हो और उनका शरीर ठंडा बना रहे. जिसके लिए शाकाहारी जानवर और पक्षियों को तरबूज, खरबूज, ककड़ी खीरा जैसी चीजें खाने में दी जा रही हैं.

ग्वालियर: गर्मी का मौसम शुरू होते ही भीषण तपिश का अहसास जब आम लोगों को बेहाल कर रहा तब सोचिए बेचारे जानवर क्या करें. ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में इन दिनों सुबह शाम सफेद बाघिन को पानी से अठखेलियां करते देखा जा सकता है, क्योंकि चिड़िया घर प्रबंधन ने जू में रहने वाले जानवर और पक्षियों को इस गर्मी से बचाने के लिए नए इंतजाम कर दिए हैं.

गर्मी में वाटर पॉपअप से व्हाइट टाइगर मीरा की अठखेलियां (ETV Bharat)

मांसाहारी बड़े जानवरों की सबसे ज्यादा चिंता

चिड़ियाघर के जानवरों में लेपर्ड, बाघ, शेर, भालू, हिमालयन ब्लैक बियर जैसे जानवर खुले में रहते हैं. इनका ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है क्योंकि ये जानवर मांसाहारी हैं. ऐसे में इन्हें बीफ, मटन आदि खाने को दिए जाते हैं, जिनकी वजह से इनके शरीर में पहले से ही गर्मी रहती है. ऊपर से मौसम में गर्मी होने से इनका बचाव ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है. जिसके लिए शेड्स की व्यवस्था के साथ ही कूलर की व्यवस्था की गई है.

गर्मी में वाटर पॉपअप से व्हाइट टाइगर मीरा की अठखेलियां (ETV Bharat)

जानवरों को तपिश से बचाने जू का नया इंतजाम (ETV Bharat)

टाइगर, लेपर्ड्स, भालू को पसंद आ रहा वाटर पॉपअप

शेड्स और कूलर के साथ साथ इस बार चिड़ियाघर प्रबंधन ने नया वाटर पॉपअप सिस्टम भी इनस्टॉल कराया है. जिसके जरिए हाई प्रेशर में बाघ, भालू, लेपर्ड और बंदरों के बाड़ों में पानी छोड़ा जाता है, जिससे पिंजरे और बाड़े ठंडे रहते हैं, और उनका तापमान भी मेंटेन हो जाता है. घास गीली होती है तो ग्रीनरी भी बनी रहती है. वाटर पॉपअप सिस्टम शुरू होते ही एनिमल्स भी अठखेलियां करते नजर आते हैं, जो सैलानियों को भी काफी पसंद आ रहा है.

बाड़ों में भी लगाए गए खस के पर्दे (ETV Bharat)

पक्षियों के लिए खस के पर्दों का इंतजाम (ETV Bharat)

कैसे काम करता है वाटर पॉपअप सिस्टम?

ये वाटर पॉपअप हाइड्रोसिस्टम पर आधारित है. जब हाई प्रेशर से पानी वाटर पॉपअप नोजल तक पहुंचता है तो इसमें मौजूद स्प्रिंकलर अपने आप बाहर आ जाता है और पानी का चारों दिशाओं में दूर तक छिड़काव करता है. जैसे ही पानी बंद किया जाता है तो स्प्रिंकलर अपने आप वापस अंदर चला जाता है. जिससे जानवर इन्हें तोड़ नहीं पाते हैं. ये वाटर पॉपअप सिस्टम हर दिन सुबह और शाम के वक्त चलाया जाता है.

580 वन्य प्राणियों की हो रही देखभाल (ETV Bharat)

लेपर्ड्स के लिए किया गया कूलर का इंतजाम (ETV Bharat)

580 वन्य प्राणियों की हो रही देखभाल

ग्वालियर चिड़ियाघर इन दिनों 580 वन्य प्राणियों का घर है. जिनमें मेमल्स, रेप्टाइल और बर्ड्स हैं. पक्षियों के लिए भी इस बार विशेषतौर पर खस के पर्दे लगवाये गए हैं. जिनमे सुबह-शाम पानी का छिड़काव किया जाता है. जिससे पक्षियों के बाड़े भी ठंडे रहते हैं. इस तरह जू में मौजूद जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए प्रबंधन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं.