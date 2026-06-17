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मध्य प्रदेश में OTF को लेकर ग्वालियर में दौड़े युवा, सभी एग्जाम के लिए वन टाइम फीस की डिमांड

मध्य प्रदेश में सभी एग्जाम के लिए वन टाइम फीस की डिमांड ( ETV Bharat )

ग्वालियर में ओटीएफ रैली का आयोजन अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मितेंद्र दर्शन सिंह ने किया था. रैली के दौरान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान चिब ने कहा, "छात्रों के लिए वन टाइम फीस होनी चाहिए क्योंकि बीजेपी सरकार देश के साथ ही मध्य प्रदेश के मध्यमवर्गीय और गरीब वर्ग के युवाओं पर हजारों रुपये परीक्षा फीस का बोझ डाल रही है.

ग्वालियर: नीट और सीबीएसई घोटाले के साथ मध्य प्रदेश में वन टाइम फीस की मांग को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है. ग्वालियर में बुधवार को युवा कांग्रेस द्वारा एक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों युवाओं के साथ भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान चिब, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और पीसी शर्मा सहित कई कांग्रेसी शामिल हुए.

जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना (ETV Bharat)

ऐसे में कहीं पेपर लीक हो जाते हैं तो छात्रों को बड़े परेशानी होती है." इसके साथ ही उन्होंने कहा, "इन सबके लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए और स्टूडेंट्स की मांग को लेकर कांग्रेस उनके साथ है और उनकी सरकार आने पर इसे लागू भी करेगी."

जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "देश में आज अंतर्विरोध की स्थिति बन रही है, पिछले 12 साल से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है. उन्होंने देश में अच्छी क्वालिटी वाली शिक्षा और 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी लेकिन मध्य प्रदेश में भी 25 साल से बीजेपी सरकार है और उनके कार्यकाल में 90 बार पेपर लीक हुए. देश मे नरेंद्र मोदी के राज में 50 बार पेपर निरस्त हुए. इन सब में बीजेपी का बड़ा सिंडिकेट काम करता है."

मध्य प्रदेश में OTF को लेकर ग्वालियर में दौड़े युवा (ETV Bharat)

'देश भक्ति क्या है,आज सबसे बढ़ा प्रश्न'

जीतू पटवारी ने आगे कहा, "देश में आज सबसे बड़ा प्रश्न है, कि देश भक्ति क्या है, प्रधानमंत्री युवाओं को न्याय और रोजगार दिलाने की बात तो करते हैं लेकिन उन्हीं के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर चुप रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने यह बीड़ा उठाया है कि देश के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले. एग्जाम पेपर लीक की धांधली बार-बार हुई लेकिन देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री मौन हैं. मध्य प्रदेश के युवाओं की लड़ाई लड़ने का बीड़ा कांग्रेस ने उठाया है जिसके लिए कमेटी भी बनाई गई है."

ग्वालियर में युवा कांग्रेस ने ओटीएफ को लेकर आयोजित की मैराथन रैली (ETV Bharat)

बलिदान दिवस पर दिया बीजेपी को साधुवाद

महारानी लक्ष्मी बाई की समाधि स्थल पर बलिदान दिवस मनाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर जीतू पटवारी का कहना था कि "रानी लक्ष्मी बाई का बलिदान तपस्या, त्याग देश के लिए गौरव का विषय है. अगर बीजेपी ऐसा कार्यक्रम कर रही है तो मैं उन्हें साधुवाद देता हूं. कांग्रेस की आस्था, विश्वास, समर्पण, आदर्श कांग्रेस की मूल रीति में है. मैं कार्यक्रम का स्वागत करता हूं."