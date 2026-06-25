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बुलेट से आए बदमाशों ने युवक पर उड़ेला पेट्रोल, लगा दी आग, उधारी के पैसों का खूनी खेल

ग्वालियर में उधारी के पैसे मांगने पर बदमाशों ने युवक को लगाई आग, बचाने में पिता भी जले,पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ निकाला जुलूस.

GWALIOR YOUNG MAN SET ON FIRE
बुलेट से आए बदमाशों ने युवक पर उड़ेला पेट्रोल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 12:58 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: चंबल-अंचल ग्वालियर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक युवक को अपने उधार दिए हुए 250 रुपए वापस मांगने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. बाइक पर आए बदमाशों ने युवक पर पेट्रोल डाल कर उसे आग के हवाले कर दिया. इस घटना में पीड़ित 45 प्रतिशत झुलस गया और अब अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है.

पेट्रोल की पुरानी उधारी मांगने पर विवाद

असल में पूरा मामला थाटीपुर थाना क्षेत्र का है और घटना मंगलवार देर रात करीब 11.30 बजे की है. थाटीपुर स्थित पेट्रोल पंप पर चौकीदारी करने वाला युवक आकाश सेंगर रात में पेट्रोल बेचने का भी काम करता था. ऐसे में उसके कई लोगों से व्यवहार भी बन गया. कुछ दिन पहले ऐसे तीन लोग अनुज, सचिन गुर्जर और अरविंद छावई मंगलवार रात अपनी बुलेट बाइक से पहुंचे थे. उन्होंने एक बोतल में आकाश से पेट्रोल लिया था, लेकिन जब आकाश ने पुराने 250 रुपए पेट्रोल की उधारी वापस मांगी तो तीनों उस पर भड़क गए.

ग्वालियर पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस (ETV Bharat)

बदमाशों ने पेट्रोल डाल लगायी आग, बचाने आए पिता भी जले

बदमाशों ने पैसे मांगने पर पहले तो आकाश के साथ मारपीट शुरू कर दी. आकाश उनसे बचने के लिए भागा तो उन्होंने उस पर पेट्रोल की बोतल उड़ेल दी, इतना ही नहीं आरोप है की, अनुज गुर्जर ने लाइटर से आकाश को आग भी लगा दी. जिसकी वजह से वह लपटों में घिर गया. अचानक पास में ही उसके पिता जो एक अन्य दुकान पर चौकीदारी करते हैं, वहां पहुचे और उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे खुद भी जल गए. तभी आस-पास के लोग भी मदद को आए और पानी डाल कर आग बुझाई.

45 प्रतिशत जला युवक, हालत गंभीर

बुरी तरह झुलसे आकाश सेंगर को तुरंत ट्रामा सेंटर ले जाया गया. जहां से उसे बर्न यूनिट शिफ्ट कर इलाज शुरू किया गया. फिलहाल आकाश की हालत गंभीर है. वह 45 से 50 प्रतिशत झुलस गया है. वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई थी. पुलिस ने भी तुरंत मौके पर पहुंच कर कार्रवाई शुरू कर दी थी. पीड़ित आकाश के पिता रामचंद्र सेंगर की शिकायत पर थाटीपुर थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने तलश शुरू कर दी थी.

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आरोपियों को जुलूस निकालती पुलिस (ETV Bharat)

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने निकाला जुलूस

बुधवार को पुलिस ने मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर टीम ने 2 आरोपी सचिन गुर्जर और अरविंद छावई को अलग-अलग इलाकों से गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि अनुज गुर्जर अब तक पुलिस की पहुंच से दूर है. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद देर शाम पुलिस ने दोनों आरोपियों का जुलूस भी निकाला. मामले में सीएसपी अतुल सोनी का कहना है की, "घटना के तुरंत बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गयी थी और मामला दर्ज होने के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई थी.

2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गे हैं. बुधवार को गिरफ्तारी के बाद दो आरोपियों को सीन रिक्रिएशन के लिए ले जाया गया था. उन्हें आज (गुरुवार को) न्यायालय में पेश किया जाएगा. अभी एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है."

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