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ऑन ड्यूटी डॉक्टर से अभद्रता पड़ी भारी, बदनाम करने सोशल मीडिया पर पोस्ट की रील, दो महिलाओं पर FIR

ग्वालियर में दो महिलाओं ने ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ की बदतमीजी, सोशल मीडिया पर रील बनाकर बदनाम करने का आरोप, डॉक्टर ने कराई FIR.

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ग्वालियर में दो महिलाओं पर एफआईआर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 1:30 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: मुरार में स्थित जिला अस्पताल में एक डॉक्टर से अभद्रता और हंगामा दो महिलाओं को भारी पड़ गया. महिलाओं ने इमरजेंसी वार्ड में हंगामा कर डॉक्टर को धमकाया और बाद में सोशल मीडिया पर रील बनाकर बदनाम करने की कोशिश की. वीडियो जारी होने के बाद डॉक्टर ने थाने में शिकायत की थी. जिस पर पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

मरीज के उपचार के दौरान हंगामा

असल में घटना मुरार के शासकीय जिला अस्पताल की है. बुधवार को इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद मेडिकल ऑफिसर डॉ. श्याम सिंह यादव मरीजों का इलाज कर रहे थे. इसी दौरान पेट दर्द की शिकायत लेकर सोनम जाटव नाम की महिला मरीज इमरजेंसी में आई, डॉक्टर के अनुसार वह एक अन्य महिला मरीज का उपचार कर ही रहे थे. तभी ऊषा केन और कविता जारौलिया नाम की दो महिलाएं इमरजेंसी में आ गईं और जोर-जोर से चिल्लाकर हंगामा करने लगीं.

डॉक्टर ने महिलाओं के खिलाफ कराई एफआईआर (ETV Bharat)

महिलाओं पर ऑनड्यूटी डॉक्टर से अभद्रता का आरोप

डॉक्टर श्याम का आरोप है कि "महिलाओं ने उनके साथ गाली-गलौज और अभद्रता की. जब डॉक्टर ने उन्हें गाली देने से मना किया तो उन्होंने नौकरी से हटवाने तक की धमकी दे डाली, हंगामा इतना बढ़ गया कि डॉक्टर को मरीजों का इलाज बीच में छोड़कर इमरजेंसी वार्ड से बाहर जाना पड़ा." इस दौरान अस्पताल के सपोर्टिंग स्टाफ सोनू राठौर और सुधीर कुमार भी मौके पर मौजूद थे.

हंगामे के बाद सोशल मीडिया रील बनाकर डॉक्टर को किया बदनाम

इस घटनाक्रम के बाद आरोपी महिलाओं ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की, जिसमें डॉक्टर और मरीज की फोटो लगाई. इस रील में कविता नाम की महिला कह रही है कि मरीज दर्द से कराह रही थी और डॉक्टर उससे बदतमीजी कर रहा था, गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा था. रील में डॉक्टर को निलंबित कर नौकरी से हटाने की मांग की गई है. जब शुक्रवार को इस रील के बारे में डॉक्टर श्याम को पता चला तो इस मामले की शिकायत उन्होंने मुरार थाने में की.

पुलिस ने शिकायत पर महिलाओं के खिलाफ दर्ज किया मामला

पूरी घटना की जानकारी देते हुए ग्वालियर एएसपी जयराज कुबेर का कहना है कि, "शुरूआत में डॉक्टर ने महिलाओं से हुए वाक्ये को नजरअंदाज़ किया था लेकिन महिलाओं द्वारा बनाये गए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद फरियादी डॉक्टर ने थाने में शिकायत की है. जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मामले में जांच की जा रही है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वह की जाएगी."

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