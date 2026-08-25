ETV Bharat / state

मां के सीने पर बंदूक अड़ा बेटी से दुष्कर्म, घर में घुसकर की घिनौनी हरकत, साढ़े 3 महीने बाद कराई FIR

ग्वालियर: भितरवार थाना क्षेत्र की एक घटना में महिला सुरक्षा के दावों को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है, एक युवती के साथ उसकी मां के सामने ही दुष्कर्म को अंजाम दिया गया. ये बात करीब तीन महीने तक दबी रही. ना पीड़िता पुलिस तक पहुंची ना पुलिस को कोई भनक लगी. हालांकि मामले में चार आरोपियों के खिलाफ पीड़ित परिवार की शिकायत पर रविवार देर रात को एफआईआर दर्ज की गई और मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है.

9 मई 2026 की है घटना

पुलिस एफआईआर के अनुसार घटना भितरवार थाना क्षेत्र के एक गांव में 9 मई को घटित हुई. युवती अपने घर में मां और भाई के साथ थी, पिता बड़ी बहन के साथ गांव से बाहर गए थे. घर के निचले हिस्से में युवती अपनी मां के साथ सो रही थी और छत पर भाई. इसी बीच रात करीब 11.30 बजे गांव के ही चार बदमाश घर में घुस आए, ये बदमाश आरोपी लोकेंद्र, जितेंद्र योगेश और जगमोहन रावत थे. इन बदमाशों के पास रायफल थी. जो उन्होंने पीड़िता की मां की ओर लगा रखी थी.

मां के सीने पर लगायी रायफल, भाई को मारने की धमकी फिर दुष्कर्म

एफआईआर में पीड़िता ने पुलिस को बताया कि, "आरोपी जितेंद्र ने उसकी मां के सीने पर बंदूक तानते हुए धमकी दी कि आवाज निकली तो छत पर सो रहे बेटे को गोली मार देगा. आरोपी जितेंद्र ने मां को बंदूक की नोक पर रखा, जबकि बाकी तीन आरोपी जगमोहन, योगेश और लोकेंद्र युवती को जबरन पकड़ कर अपने साथ ले गए. जहां योगेश और लोकेंद्र के सामने जगमोहन ने उसके साथ ग़लत काम किया. इसके बाद उसे छोड़ दिया और धमकाया की अगर इस बारे में पुलिस को बताया तो इसका अंजाम परिवार को भुगतना पड़ेगा."