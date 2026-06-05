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बहन से परेशान महिला ने एसपी ऑफिस में खुद पर डाला पेट्रोल, बोली-मुझे बर्बाद कर मरने का कह दिया

ग्वालियर में एसपी ऑफिस में फरियाद लेकर आई महिला ने खुद पर उड़ेला पेट्रोल. पुलिसकर्मियों ने छुड़ाई बॉटल, पहुंचाया अस्पताल. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

GWALIOR WOMAN POURED PETROL
महिला ने एसपी ऑफिस में खुद पर डाला पेट्रोल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस वक्त हंगामा मच गया जब अपनी फरियाद लेकर आई एक महिला ने खुद पर पेट्रोल उड़ेल कर आत्मदाह का प्रयास किया. महिला अपने बहन से मिले धोखे से आहत थी. हालांकि वह खुद को आग लगाती उससे पहले ही आसपास मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया.

बहन पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप

ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शुक्रवार को एक महिला अपनी फरियाद लेकर आई थी. जिसका आरोप था कि उसकी बहन ने उसके साथ धोखाधड़ी की है और उसके सोने चांदी के गहने अपने पास रख लिए हैं. वह उसे लगातार परेशान कर रही है और आखिर में उसे मरने की सलाह दे डाली.

WOMAN POURED PETROL SP OFFICE
बहन से परेशान महिला ने एसपी ऑफिस में खुद पर उड़ेला पेट्रोल (ETV Bharat)

'पहले गहने छुड़ाए फिर दुकान बंद कराई'

एसपी ऑफिस पहुंची पीड़ित महिला ने बताया, "मैं पुरानी छावनी इलाके की रहने वाली हूं. मेरे 2 बच्चे हैं और दुकान चलाकर परिवार पालती है लेकिन उसकी छोटी बहन ने पहले उसकी दुकान बंद कराई और फिर उसकी जमापूंजी भी छीन ली. जब उसने इसका विरोध किया तो उससे लड़कर कह दिया कि, कहीं जाकर मर जाये. इसी बात से आहत होकर पीड़ित महिला पहले पुरानी छावनी थाने गई लेकिन जब वहां सुनवाई नहीं हुई तो पेट्रोल लेकर एसपी ऑफिस जा पहुंची.

पुलिसकर्मियों ने छुड़ाई बॉटल, पहुंचाया अस्पताल

एसपी ऑफिस के अंदर पहुंचकर रोते हुए उसने आत्मदाह का प्रयास करते हुए खुद पर पेट्रोल डाल लिया. ये देखते ही कार्यालय में बवाल मच गया और आनन फानन में महिला के साथ पुलिसकर्मियों ने पेट्रोल की बॉटल छुड़ाई और उसे बैठाकर समस्या पूछी. इस बीच मानसिक तनाव की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी तो तुरंत पुलिसकर्मी उसे पुलिस वाहन से लेकर अस्पताल ले गए.

पुलिस अधिकारियों ने साधी चुप्पी

अस्पताल जाने से पहले मीडिया ने उससे बात करने का भी प्रयास किया लेकिन परेशान महिला ने रोते हुए अपना नाम बताया और कहा कि, "मेरी बहन ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझसे कहा कि मर जा कहीं जाके, इसलिए यहां मैंने अपने ऊपर मरने के लिए पेट्रोल डाला है. मेरे पास अब कुछ नहीं बचा मेरे बच्चों के सिवा." महिला तनाव की वजह से बदहवास थी और रोते जा रही थी. हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर हमने पुलिस अधिकारियों से भी बात करने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया.

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