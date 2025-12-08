प्यार में करती थी ब्लैकमेल इसलिए काट ली नाक, ग्वालियर कोर्ट ने सुनते ही सीधे भेजा जेल
ग्वालियर सेशन्स कोर्ट ने महिला की नाक काटने वाले आरोपी की जमानत याचिका की खारिज. आरोपी ने झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप.
ग्वालियर: जिला सत्र न्यायालय ने एक महिला के नाक काटने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. आरोपी ने उसे झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए दलील दिए थे. न्यायालय में चल रही सुनवाई का यह मामला 10 नवंबर 2025 का है. ग्वालियर के विश्वविद्यालय पुलिस थाने में महलगांव इलाके के नई बस्ती की रहने वाली एक महिला ने पुलिस से शिकायत की थी कि, उसके घर के पास रहने वाले जीतू रजक नाम ने उस पर जानलेवा हमला किया है.
पुरानी रंजिश में आरोपी ने काटी नाक
महिला का आरोप था कि वह अपने घर के पास ही कचरा डालने गई थी. वहीं जीतू रजक ने पुरानी रंजिश के चलते उससे अभद्रता की और गाली गलौज करते हुए धारदार हथियार से उसकी नाक काट दी. इस घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया था. करीब 20 दिन बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया.
आरोपी ने महिला पर लगाया ब्लैकमेलिंग आरोप
इसी केस की ग्वालियर कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस बीच आरोपी जीतू रजक ने अपने वकील के जरिए न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई. जिसमें आरोपी के वकील एडवोकेट जगदीश शर्मा ने कोर्ट में दलील दी "आरोपी और याचिकाकर्ता जीतू रजक को झूठे केस में फंसाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि जीतू रजक और इस केस की फरियादी महिला के बीच प्रेम प्रसंग था. इस बात का फायदा उठाकर महिला द्वारा आरोपी जीतू को ब्लैकमेल कर रुपये ऐंठे जा रहे थे."
झूठे केस की दुहाई देकर मांगी जमानत
उन्होंने कोर्ट को बताया की ब्लैकमेलिंग का शिकार आरोपी जीतू रजक महिला को 2 से 3 लाख रुपये दे भी चुका था, लेकिन जब आगे उसने माना किया तो महिला ने खुद को चोट पहुंचाकर जीतू रजक को झूठे केस में फंसा दिया है. उन्होंने जमानत की अपील करते हुए यह भी दलील दी कि याचिकाकर्ता जीतू की मां विधवा है और उसकी देखभाल और भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है.
कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
वहीं सोमवार को आरोपी की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई करते हुए जज ने दोनों पक्षों की बात सुनी. इसके बाद साक्ष्य और तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया हैं.