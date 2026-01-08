ETV Bharat / state

एनिमल लवर पर आया मनचले का दिल, छेड़छाड़ का विरोध करने पर पीटा, पुलिस पर लगाए आरोप

ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के शताब्दीपुरम इलाके में रहने वाली कुछ महिलाएं ग्वालियर एसपी कार्यालय में पहुंची थीं. ये महिलाएं एनिमल लवर हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में आवारा गाय, डॉग्स और अन्य जानवरों की सेवा करती हैं, उन्हें खाना खिलाने जाती हैं. इनमें से एक महिला के साथ असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ और मारपीट की थी.

ग्वालियर: महाराजपुरा थाना क्षेत्र की एक महिला ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है. महिला का आरोप है कि मोहल्ले का एक मनचला उसे परेशान करता है, गंदी बाते बोलता है यहां तक की विरोध करने पर उससे और उसके परिवार से मारपीट तक कर दी. लेकिन पुलिस शिकायत लिखने की बजाय आरोपी से राजीनामा करने की बात कह रही है.

आए दिन छेड़छाड़ अभद्रता, विरोध किया तो मां-बेटे को पीटा

पीड़ित महिला ने बताया कि "उनके घर के पास ही रहने वाला मनीष चंद्र नाम का व्यक्ति अक्सर उसके साथ बदसलूकी करता है. वह रात के समय जब एनिमल्स को खाना डालने जाती है तो वह अक्सर रास्ता रोक लेता है. भद्दे कमेंट और अश्लील बातें करता है. कई बार इसका विरोध किया लेकिन वह नहीं माना."

पीड़ित महिला ने बताया कि "बुधवार रात भी उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया, उस समय मेरा बेटा भी साथ में था. जब बेटे ने उसका विरोध किया और रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे और मेरे बेटे के साथ मारपीट कर दी. यहां तक कि उसके साथ उसके घरवाले भी मारपीट करने आ गए. ये घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में भी दर्ज हुई."

महिला ने महाराजपुरा थाना पुलिस पर मामला दर्ज नहीं करने का लगाया आरोप (ETV Bharat)

राजीनामा के लिए पुलिस द्वारा दबाव बनाने का आरोप

पीड़ित महिला का आरोप है कि "जब महिला अपनी शिकायत लेकर महाराजपुरा पुलिस थाने पहुंची तो आरोपी वहां भी पहुंच गया और पुलिस के साथ मिलकर राजीनामा करने का दबाव बनाया. पुलिस ने उनकी शिकायत तो दर्ज नहीं की बल्कि वहां मौजूद 2 पुलिस कर्मचारी राजीनामा कर मामला रफादफा करने उसी पर दबाव बनाने लगे. मुझे 4 घंटे तक बैठा कर रखा गया लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की सिर्फ आवेदन लेकर भगा दिया."

पुलिस कह रही जांच की बात

पुलिस के इस व्यवहार से परेशान होकर आखिर में महिला आला अधिकारियों के पास एसपी कार्यालय अपनी शिकायत लेकर पहुंची और न्याय के लिए शिकायती आवेदन दिया. वहीं मामले को लेकर सीएसपी हेडक्वार्टर रोबिन जैन का कहना है कि "मामले की जानकारी लेकर महिला अपना शिकायती आवेदन लेकर आई थी. अब उस आवेदन पर जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."