लव मैरिज के बाद दूसरे पर आया पत्नी का दिल, मायके में बात करने पहुंचा पति तो कर दी मारपीट
ग्वालियर में पत्नी का दूसरे लड़के पर आया दिल, ससुरालियों ने पति और ननद से की मारपीट, पुलिस करा रही दोनों की काउंसलिंग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 7:51 PM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक अजीबो गरीब मामले ने हर किसी को चौंका दिया है, एक पति ने पुलिस से गुहार लगायी है कि, जिस पत्नी से उसने प्रेम विवाह किया. वह अब उसे छोड़कर दूसरे पर डोरे डाल रही है, और जब इस बारे में उससे बात करने गया, तो बेचारे पति और उसकी बहन के साथ पत्नी के घरवालों ने मारपीट कर दी.
प्रेमिका पत्नी का दूसरे से अफेयर!
असल में मामला इंदरगंज थाना क्षेत्र का है. जहां चार साल पहले युवक ने अपनी प्रेमिका से लव मैरिज कर उसे पत्नी बनाया था. शुरुआत में सब अच्छा था, दोनों एक अच्छे कपल की तरह साथ रहे, बाद में एक बेटा भी हुआ, लेकिन धीरे-धीरे पत्नी का व्यवहार बदला-बदला सा लगने लगा. पति को शक था कि, उसकी पत्नी का किसी दूसरे शादीशुदा व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है.
व्हाट्सएप चैट से अफेयर का दावा, बातचीत के लिए मायके गया था युवक
अपने शक को जब पति ने पत्नी के सामने रखा तो पत्नी के मोबाइल की व्हाट्सएप चैट में इस बात की पुष्टि होने का दावा किया. इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ और वह नाराज हो कर पति को छोड़ ख़ल्लासीपुरा इलाके में स्थित अपने मायके चली गई, लेकिन बात यहां शांत नहीं हुई. युवक चाहता रहा की मामला शांति से सुलझाया जाए, इसलिए वह अपनी बहन के साथ पत्नी के मायके पहुंचा.
बीच सड़क पर जूतम पैजार, पति और ननद से की मारपीट
शुरुआत में शांतिपूर्ण तरीके से पति-पत्नी के बीच बातचीत चलती रही, लेकिन फिर कहासुनी होने लगी, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई. पत्नी के मायके पक्ष के लोगों पर ना सिर्फ पीड़ित पर बल्कि उसकी बहन पर भी मारपीट का आरोप लगा. घर के अंदर से शुरू हुआ, विवाद बीच सड़क पर मारपीट में बदल गया. मायके पक्ष के लोगों ने मिलकर भाई-बहन के साथ मारपीट की. उसके बाद पीड़ित पति और उसकी बहन ने इंदरगंज पुलिस थाने में पहुंच कर इस मारपीट की घटना की शिकायत पुलिस से की है. पूरी घटना का एक वीडियो भी पुलिस को दिया है.
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एफआईआर दर्ज, पति-पत्नी की काउंसलिंग भी करा रही पुलिस
इस घटना को लेकर इंदरगंज थाना प्रभारी दीप्ति तोमर का कहना है कि, "पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. चूंकि फरियादी का कहना है की, वे लोग सिर्फ़ बातचीत और आपसी समझौते के लिए गए थे, ऐसे में पति-पत्नी की काउंसलिंग भी कराई जा रही है."