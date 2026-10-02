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कोर्ट मैरिज का झांसा देकर महिला आरक्षक से बनाए संबंध, शादी से मुकरा तो उज्जैन के कॉन्स्टेबल पर दर्ज कराया दुष्कर्म का मामला

उज्जैन : ग्वालियर के हजीरा पुलिस थाने में दुष्कर्म की एक FIR दर्ज की गई है, लेकिन ये एफआईआर महिला पुलिसकर्मी द्वारा दूसरे आरक्षक पर करवाई गई है. ये चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब महिला आरक्षक ने आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर उज्जैन में पदस्थ आरक्षक ने उसका शोषण किया और फिर ब्लैकमेल करने लगा.

दरअसल, मामला उज्जैन के बड़नगर थाने में पदस्थ आरक्षक से जुड़ा है. ग्वालियर में महिला आरक्षक ने हाजीरा थाने में पहुंच कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि आरोपी आरक्षक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए इसके बाद पांच वर्षों तक उसकी अश्लील फोटो वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया. महिला ने पुलिस को बताया कि, आरोपी मध्यप्रदेश के धार जिले का रहने वाला है और उज्जैन में पदस्थ है.

महिला आरक्षक ने हाजीरा थाने में दर्ज कराया मामला (Etv Bharat)

पांच सालों तक शादी के नाम पर शारीरिक शोषण के आरोप

पुलिस FIR के मुताबिक, महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया है कि, वह विधवा है, उसके पति मध्य प्रदेश पुलिस में ही आरक्षक थे, लेकिन उनका 2020 में निधन हो गया था. इसके बाद 2021 में उसे अनुकंपा नियुक्ति मिली, जिसकी ट्रेनिंग के दौरान पीटीएस मूसाखेड़ी में उसकी मुलाकात एक आरक्षक से हुई. दोनों के बीच जल्द दोस्ती हो गई. इसके बाद आरोपी आरक्षक ने उसे बताया कि वह भी तलाकशुदा है. वहीं, महिला आरक्षक ने भी उसे विधवा होने और अपने दो बच्चों और परिवार के बारे में बताया. इसके बाद विभागीय काम के नाम पर नवंबर 2021 में आरोपी आरक्षक कथित तौर पर उसे अपने साथ इंदौर के एक होटल में ले गया, जहां शादी का झांसा व कोर्ट मैरिज की बात कहकर संबंध बनाए. ट्रेनिंग के बाद जब महिला का ग्वालियर तबादला हो गया तब भी आरोपी उसके क्वार्टर पर आता तह और शादी की बात टलता रहा.

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तलाक के पेपर दिखाने को कहा तो आरोपी ने किया ब्लैकमेल

चार महीने पहले आरोपी आरक्षक ग्वालियर उसके क्वार्टर पर आया लेकिन लगातार शादी की बात टालने को लेकर जब पीड़िता ने उससे तलाक की डीड दिखाने को कहा तो आरोपी ने शादी से मना कर दिया. इसके बाद आरोप ने बताया कि उसकी पत्नी और तीन बच्चे हैं, जिन्हें वह अलग नहीं कर सकता. जब पीड़ित महिला आरक्षक ने उससे शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने उसके अश्लील फोटो वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी. एएसपी जयराज कुबेर के मुताबिक, '' पीड़िता की शिकायत पर हजीरा थाना पुलिस ने आरोपी आरक्षक के खिलाफ विभन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है.''