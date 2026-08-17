TI सुनील शर्मा की गाड़ी है..तू चालान काट!, ट्रैफिक पुलिस ने रोकी कार बीच सड़क बौखलाई महिला
ग्वालियर में चालान कटने पर बीच सड़क महिला ने काटा हंगामा, खुद को बताया TI की पत्नी, पुलिसकर्मियों से की अभद्रता. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 8:02 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 8:19 PM IST
ग्वालियर: सड़क पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होने पर यातायात पुलिस अगर गाड़ी रोक दे, तो चालान से बचने लोग तरह तरह के बहाने देते हैं. फोन पर बात कराते हैं, लेकिन ग्वालियर में जब ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने सीट बेल्ट ना लगाकर चल रहे युवक की कार रोकी, तो साथ में बैठी महिला ने हंगामा खड़ा कर दिया. पुलिसकर्मियों से गाली गलौज की, यहां तक धमकाते हुए कहती भी नजर आई कि, ये कार टीआई सुनील शर्मा की है. महिला के हंगामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाया हुआ है.
ट्रैफिक पुलिस ने रोकी थी बिना नंबर प्लेट की कार
असल में ग्वालियर के माधवनगर गेट पर पुलिस ने यातयात पुलिस चेकिंग पॉइंट लगाया हुआ था. इसी दौरान वहां से गुजर रही एक कार को यातायात पुलिस ने रोका. कार पर ना तो कोई नंबर प्लेट थी और ना ही ड्राइवर युवक ने सीट बेल्ट लगाया था. यहां तक कार पर अवैध रूप से हूटर तक लगा रखे थे. ड्राइवर ने अपना नाम अतुल शर्मा बताया, जब उससे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड मांगा गया तो साथ में बैठी महिला तुनक गई. इसके बाद उसने बीच सड़क हंगामा शुरू कर दिया. यहां तक की चेकिंग में मौजूद ड्यूटी कर्मचारियों से भी अभद्रता और गाली गलौज करने लगी.
खुद को TI की पत्नी बता धमकाया, पुलिसकर्मियों को दी गालियां
महिला ने खुद गाड़ी ड्राइवर सीट पर बैठकर निकालने की कोशिश की तो यातायात पुलिसकर्मियों ने बेरिकेडिंग से उसे रोकने और चालान की बात कही, जिस पर महिला और भड़क गई और अनाप शनाप बोलने लगी, उसने अभद्रता और गाली गलौज करते हुए पुलिसकर्मियों से कहा कि, "गाड़ी साइड में लगा रही हूं.. तू चालान कटेगा, चालन काट, हम कोर्ट में देखेंगे. टीआई सुनील शर्मा की गाड़ी है." ये बहसबाजी का वीडियो करीब 7 मिनट 5 सेकंड का था. महिला ने इस दौरान पुलिसकर्मियों को कई बार गंदी गालियां दी."
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पुलिसकर्मियों से महिला ने मांगी माफी, 4 हजार का कटा चालान
पुलिस पूछताछ के दौरान पता चला की कार चलाने वाला युवक महिला का बेटा था. ग्वालियर ट्रैफिक टीआई धनंजय शर्मा के मुताबिक, "पुलिस ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध कार को रोका था. जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी. साथ ही हूटर लगा रखा था. कार चालक का नाम अतुल शर्मा था, कार रोकने पर महिला ने हंगामा किया था. वह खुद को भोपाल में पदस्थ टीआई सुनील शर्मा की पत्नी बता रही थी और कार चालक युवक को अपना बेटा बताया था. यातायात नियमों के उल्लंघन के तहत युवक का 4 हजार रुपए का चालान काटा गया है. महिला ने बाद में अपनी गलती मानते हुए पुलिसकर्मियों से माफी मांग ली थी."