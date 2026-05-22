खेलों के शोर से गूंजेगा ग्वालियर, खेलगांव में होंगे एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स, तेजी से शुरू हुआ काम
ग्वालियर के खेलगांव में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पवेलियन बनकर तैयार, पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 4:34 PM IST
ग्वालियर : मध्यप्रदेश में खेल आयोजनों को बड़े स्तर पर आयोजित करने की तैयारियां तेज हो गई हैं. सरकार ने दिल्ली की तर्ज पर ग्वालियर में खेलगांव बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया था, काम शुरू हुआ लेकिन पहले चाल इतनी धीमी थी कि कई खेलों के लिए बनने वाले वाले स्टेडियम और कोर्ट्स अब तक पूरे नहीं हो सके. हालांकि, अब खेलगांव में काम ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसका फायदा ग्वालियर और पूरे मध्यप्रदेश को होगा.
अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार
खेलगांव ग्वालियर में जहां कुछ खेल परिसर तैयार हो चुकें हैं तो वहीं कई निर्माणाधीन हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत बनाए जा रहे हैं. मल्टी स्पोर्ट्स हब के तौर पर बन रहे खेलगांव परिसर में ही करीब 19 करोड़ रु की लागत से अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाए जा रहे हैं, जो लगभग बनकर तैयार है.
एशियन और कॉमनवेल्थ जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन भी ही सकेंगे
ग्वालियर के जिला खेल अधिकारी बख्तियार खान ने बताया, '' स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो चुका है. इसकी फाइनल फिनिशिंग चल रही है. स्थानीय तौर पर पहले से ही कुछ खेल आयोजन किए जाते रहें हैं लेकिन अब जब यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुरू होगा तो ग्वालियर खेलगांव एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, और नेशनल खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने का प्रबल दावेदार होगा.
खिलाड़ियों को मिलेंगी ये खेल सुविधाएं
जिला खेल अधिकारी ने कहा, '' खेलगांव के स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में फुटबॉल, स्क्वाश, स्विमिंग, वॉलीबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, योगा और एथलेटिक्स समेत 11 खेलों के खिलाड़ियों को एक ही परिसर में प्रैक्टिस और टूर्नामेंट की सुविधा मिलेगी. साथ ही प्रतियोगिताएं भी व्यवस्थित तरीके से आयोजित हो सकेंगी.''
पवेलियन तैयार, 300 दर्शक बैठ सकेंगे एक साथ
खेलगांव के इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आउटडोर खेल गतिविधियों को ध्यान में रखकर आधुनिक पवेलियन भी बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 300 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है. इसके साथ ही यहां क्रिकेट ग्राउंड, प्रैक्टिस ग्राउंड, हॉस्टल, स्वीमिंग पूल, वॉलीबॉल, बॉस्केटबॉल कोर्ट, 400 मीटर रनिंग ट्रैक बनाया जा रहा है, जबकि, रेसलिंग, शूटिंग, बैडमिंटन और जिम जैसी सुविधाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं.
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180 करोड़ रु है परियोजना की लागत
बता दें कि, ग्वालियर खेलगांव परियोजना मध्य प्रदेश का ऐसा पहला प्रोजेक्ट हैं, जहां एक साथ कई स्पोर्ट्स गतिविधियां आयोजित हो सकेंगी. इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 180 करोड़ है. और यह परिसर करीब 50 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है. जिला खेल अधिकारी की मानें तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम लगभग पूरा होने को है लेकिन खेल गांव परियोजना के अन्य निर्माणों और सुविधाओं को पूरा होने में अभी कितना वक्त लगेगा कहा नहीं जा सकता.